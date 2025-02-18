Bu kılavuz, VPN’e bağlıyken ITVX akışı yapamayan kullanıcılar içindir.
Her adımdan sonra problemi kontrol edin ve sonraki bölüme geçmeden önce sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
Git…
1. Farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlanın
2. Tarayıcınızdan ITVX akışı yapın
3. ExpressVPN Destek ile iletişime geçin
1. Farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlanın
Eğer İngiltere kullanıcısıysanız ve ITVX akışında sorun yaşıyorsanız, aşağıdaki sırayla farklı VPN sunucusu konumlarına geçmeyi deneyin:
- UK (Doğu Londra
- UK (Docklands
- BK – Londra
VPN sunucusu konumunuzu nasıl değiştireceğinizi bilmiyorsanız, tüm uygulamalarımız için aşağıda talimatlar bulabilirsiniz:
Yardıma ihtiyacınız mı var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
2. Tarayıcınızdan ITVX akışı yapın
https://www.itv.com/ adresine giderek ve ITVX hesap bilgilerinizi kullanarak oturum açarak tarayıcınızdan ITVX akışı yapabilirsiniz.
VPN’e bağlıyken tarayıcınızdan ITVX akışında sorun yaşıyorsanız, aşağıdakileri deneyin:
- ExpressVPN tarayıcı uzantısını edinin (Windows, Mac ve Linux için kullanılabilir). Tarayıcı uzantısını kullanabilmek için cihazınıza ExpressVPN uygulamasını da yüklemiş olmanız gerekmektedir.
- İngiltere kullanıcıları aşağıdaki sırayla bu sunucu konumlarına bağlanmayı denemelidir:
- UK (Doğu Londra
- UK (Docklands
- BK – Londra
- Sorun devam ederse, ITVX hesabınızdan çıkış yapmayı ve önbelleğinizi ve çerezlerinizi temizlemeyi deneyin. Chrome’da önbelleğinizi ve çerezlerinizi temizlemek için:
- ITVX hesabınızdan çıkış yapın.
- Chrome tarayıcı pencerenizin sağ üst köşesindeki simgesine tıklayın ve > Tarama Verilerini Sil…
- Zaman aralığı altından Tüm zamanlar seçeneğini seçin.
- Çerezler ve diğer site verileri ve Önbelleğe alınmış resimler ve dosyalar için kutuları işaretleyin.
- Verileri sil seçeneğine tıklayın.
Yardıma ihtiyacınız mı var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
3. Destek ile İletişime Geçin
Hâlâ VPN’e bağlıyken ITVX akışı yapamıyorsanız, ekranınızın sağ alt köşesindeki sohbet kutusuna tıklayarak veya dokunarak ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.