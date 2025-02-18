Bu kılavuz, VPN’e bağlıyken ITVX akışı yapamayan kullanıcılar içindir.

Her adımdan sonra problemi kontrol edin ve sonraki bölüme geçmeden önce sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.

1. Farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlanın

Eğer İngiltere kullanıcısıysanız ve ITVX akışında sorun yaşıyorsanız, aşağıdaki sırayla farklı VPN sunucusu konumlarına geçmeyi deneyin:

UK (Doğu Londra UK (Docklands BK – Londra

VPN sunucusu konumunuzu nasıl değiştireceğinizi bilmiyorsanız, tüm uygulamalarımız için aşağıda talimatlar bulabilirsiniz:

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2. Tarayıcınızdan ITVX akışı yapın

https://www.itv.com/ adresine giderek ve ITVX hesap bilgilerinizi kullanarak oturum açarak tarayıcınızdan ITVX akışı yapabilirsiniz.

VPN’e bağlıyken tarayıcınızdan ITVX akışında sorun yaşıyorsanız, aşağıdakileri deneyin:

ExpressVPN tarayıcı uzantısını edinin (Windows, Mac ve Linux için kullanılabilir). Tarayıcı uzantısını kullanabilmek için cihazınıza ExpressVPN uygulamasını da yüklemiş olmanız gerekmektedir. İngiltere kullanıcıları aşağıdaki sırayla bu sunucu konumlarına bağlanmayı denemelidir: UK (Doğu Londra UK (Docklands BK – Londra Sorun devam ederse, ITVX hesabınızdan çıkış yapmayı ve önbelleğinizi ve çerezlerinizi temizlemeyi deneyin. Chrome’da önbelleğinizi ve çerezlerinizi temizlemek için: ITVX hesabınızdan çıkış yapın. Chrome tarayıcı pencerenizin sağ üst köşesindeki simgesine tıklayın ve > Tarama Verilerini Sil… Zaman aralığı altından Tüm zamanlar seçeneğini seçin. Çerezler ve diğer site verileri ve Önbelleğe alınmış resimler ve dosyalar için kutuları işaretleyin. Verileri sil seçeneğine tıklayın.

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3. Destek ile İletişime Geçin

Hâlâ VPN’e bağlıyken ITVX akışı yapamıyorsanız, ekranınızın sağ alt köşesindeki sohbet kutusuna tıklayarak veya dokunarak .

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ExpressVPN, ITVX ile çalışması için optimize edilmiştir, böylece VPN müdahelesi olmadan çevrimiçi gizlilikten ve güvenlikten her zaman faydalanabilirsiniz. Kesinlikle Hizmet Koşulları’mıza aykırı olan telif hakkı ihlali aracı olarak kullanılmamalıdır. VPN’imize bağlıyken ne yaptığınızı göremeyiz veya kontrol edemeyiz, bu yüzden her zaman kendi koşullarımıza, ITVX Kullanım Koşullarına ve geçerli yasalara uymanız sizin sorumluluğunuzdadır. Uygunluk, ExpressVPN ile ITVX izlerken İngiltere’de bulunmanızı gerektirir.