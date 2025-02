Ten przewodnik jest dla użytkowników, którzy są niezdolni do streamowania ITVX przy połączeniu z VPN.

Po każdym kroku sprawdź, czy problem został rozwiązany, zanim przejdziesz do kolejnej sekcji.

1. Połącz się z inną lokalizacją serwera VPN

Jeśli jesteś użytkownikiem z Wielkiej Brytanii i masz problemy ze streamingiem ITVX, spróbuj zmienić na te lokalizacje serwerów VPN w następującej kolejności:

Wielka Brytania – Wschodni Londyn Wielka Brytania – Docklands UK – Londyn

Jeśli nie wiesz, jak zmienić lokalizację serwera VPN, poniżej znajdziesz instrukcje dla wszystkich naszych aplikacji:

2. Streamuj ITVX z przeglądarki

Możesz streamować ITVX z przeglądarki, przechodząc na https://www.itv.com/ i logując się przy użyciu swoich danych konta ITVX.

Jeśli masz problemy ze streamingiem ITVX z przeglądarki przy połączeniu z VPN, spróbuj wykonać następujące czynności:

Uzyskaj rozszerzenie przeglądarki ExpressVPN (dostępne dla Windows, Mac i Linux). Aby korzystać z rozszerzenia przeglądarki, musisz mieć zainstalowaną aplikację ExpressVPN na swoim urządzeniu. Użytkownicy z Wielkiej Brytanii powinni spróbować podłączyć się do tych lokalizacji serwerów w następującej kolejności: Wielka Brytania – Wschodni Londyn Wielka Brytania – Docklands UK – Londyn Jeśli problemy nadal występują, spróbuj wylogować się z konta ITVX i wyczyścić cache oraz pliki cookies. Aby wyczyścić cache i pliki cookies w Chrome: Wyloguj się z konta ITVX. Kliknij w prawym górnym rogu okna przeglądarki Chrome > Usuń dane przeglądania… Pod Zakres czasowy, wybierz Cały czas. Zaznacz pola przy Ciasteczka i inne dane witryn oraz Zapisane obrazy i pliki. Kliknij Usuń dane.

3. Skontaktuj się z pomocą techniczną

Jeśli nadal nie możesz streamować ITVX, będąc połączonym z VPN, , klikając lub stukając w okienko czatu w prawym dolnym rogu ekranu.

ExpressVPN jest zoptymalizowany do pracy z ITVX, co pozwala Ci cieszyć się prywatnością i bezpieczeństwem online przez cały czas, bez ingerencji VPN. Nigdy nie powinien być używany jako sposób na naruszenie praw autorskich, co jest surowo zabronione przez nasze Warunki świadczenia usług. Ponieważ nie możemy widzieć ani kontrolować, co robisz podczas połączenia z naszym VPN, ponosisz pełną odpowiedzialność za przestrzeganie naszych warunków, Warunków korzystania z ITVX oraz wszystkich obowiązujących przepisów prawnych. Przestrzeganie wymaga, abyś znajdował się w Wielkiej Brytanii podczas streamingu ITVX za pomocą ExpressVPN.