Este guia é para usuários que não conseguem transmitir ITVX enquanto conectados ao VPN.

Após cada etapa, verifique se o problema foi resolvido antes de prosseguir para a próxima seção.

1. Alterar para uma localização de servidor VPN diferente

Se você é um usuário do Reino Unido com problemas para transmitir ITVX, tente mudar para estas diferentes localizações de servidor VPN na seguinte ordem:

Reino Unido – East London Reino Unido – Docklands Reino Unido – London

Se você não tem certeza de como alterar sua localização de servidor VPN, você pode encontrar instruções para todos os nossos apps abaixo:

2. Transmitir ITVX a partir do seu navegador

Você pode transmitir ITVX a partir do seu navegador acessando https://www.itv.com/ e entrando com os dados da sua conta ITVX.

Se você está tendo problemas para transmitir ITVX do seu navegador enquanto conectado ao VPN, tente o seguinte:

Obtenha a extensão para navegador ExpressVPN (disponível para Windows, Mac e Linux). Para usar a extensão do navegador, você também deve ter o aplicativo ExpressVPN instalado no seu dispositivo. Usuários do Reino Unido devem tentar conectar-se a estas localizações de servidor na seguinte ordem: Reino Unido – East London Reino Unido – Docklands Reino Unido – London Se os problemas persistirem, tente sair da sua conta ITVX e limpar o seu cache e cookies. Para limpar seu cache e cookies no Chrome: Saia da sua conta ITVX. Clique em no canto superior direito da janela do seu navegador Chrome > Excluir Dados de Navegação… Em Intervalo de tempo, selecione Todo o tempo. Marque as caixas para Cookies e outros dados de sites e Imagens e arquivos em cache. Clique em Excluir dados.

3. Fale com uma pessoa

Se você ainda não conseguir transmitir ITVX enquanto conectado ao VPN, a qualquer momento clicando ou tocando na caixa de chat no canto inferior direito da sua tela.

O ExpressVPN está otimizado para funcionar com o ITVX para que você possa desfrutar de privacidade e segurança online o tempo todo, sem a interferência do VPN. Nunca deve ser usado como um meio de contornar direitos autorais, o que é estritamente contra nossos Termos de Serviço. Como não podemos ver ou controlar o que você faz enquanto está conectado ao nosso VPN, você é sempre responsável por cumprir nossos termos, os Termos de Uso do ITVX e quaisquer leis aplicáveis. A conformidade exige que você esteja localizado no Reino Unido enquanto transmite ITVX com o ExpressVPN.