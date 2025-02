Questa guida è per utenti impossibilitati a eseguire lo streaming di ITVX mentre sono connessi alla VPN.

Dopo ciascun passaggio, verifica se il problema è risolto prima di procedere alla sezione successiva.

1. Connettiti a un’altra posizione server VPN

Se sei un utente del Regno Unito che ha problemi con lo streaming di ITVX, prova a cambiare alle seguenti posizioni server VPN nell’ordine seguente:

UK – East London UK – Docklands UK – Londra

Se non sei sicuro su come cambiare la tua posizione server VPN, puoi trovare le istruzioni per tutte le nostre app di seguito:

Hai bisogno di aiuto?

Torna all’inizio

2. Esegui lo streaming di ITVX dal tuo browser

Puoi eseguire lo streaming di ITVX dal tuo browser visitando https://www.itv.com/ e accedendo con i dettagli del tuo account ITVX.

Se riscontri problemi nello streaming di ITVX dal tuo browser mentre sei connesso alla VPN, prova quanto segue:

Ottieni l’estensione browser di ExpressVPN (disponibile per Windows, Mac e Linux). Per utilizzare l’estensione browser, devi anche aver installato l’app ExpressVPN sul tuo dispositivo. Gli utenti del Regno Unito dovrebbero provare a connettersi alle seguenti posizioni server nell’ordine seguente: UK – East London UK – Docklands UK – Londra Se i problemi persistono, prova a uscire dal tuo account ITVX e a cancellare cache e cookie. Per cancellare cache e cookie su Chrome: Esci dal tuo account ITVX. Clicca su in alto a destra della finestra del browser Chrome > Elimina dati di navigazione… Sotto Intervallo di tempo, seleziona Tutto. Seleziona le caselle per Cookie e altri dati dei siti e Immagini e file memorizzati nella cache. Clicca su Elimina dati.

Hai bisogno di aiuto?

Torna all’inizio

3. Contatta il Supporto

Se non riesci ancora a eseguire lo streaming di ITVX mentre sei connesso alla VPN, in qualsiasi momento cliccando o toccando la casella di chat nell’angolo in basso a destra dello schermo.

Torna all’inizio

ExpressVPN è ottimizzata per funzionare con ITVX in modo che tu possa godere di privacy e sicurezza online in ogni momento, senza che la VPN interferisca. Non dovrebbe mai essere utilizzata come mezzo di violazione del copyright, che è strettamente contrario ai nostri Termini di servizio. Poiché non possiamo vedere o controllare ciò che fai mentre sei connesso alla nostra VPN, sei in ogni momento responsabile del rispetto dei nostri termini, dei Termini di utilizzo di ITVX e di tutte le leggi applicabili. Conformità richiede di trovarsi nel Regno Unito mentre si esegue lo streaming di ITVX con ExpressVPN.