Deze gids is voor gebruikers die niet in staat zijn om ITVX te streamen terwijl ze verbonden zijn met de VPN.

Controleer na elke stap of het probleem is opgelost voordat je doorgaat naar de volgende sectie.

1. Verander naar een andere VPN-serverlocatie

Als je een gebruiker uit het VK bent die problemen heeft met het streamen van ITVX, probeer dan de volgende VPN-serverlocaties in deze volgorde:

VK – East London VK – Docklands VK – Londen

Als je niet weet hoe je je VPN-serverlocatie moet wijzigen, kun je hieronder instructies voor al onze apps vinden:

2. Stream ITVX vanuit je browser

Je kunt ITVX streamen vanuit je browser door naar https://www.itv.com/ te gaan en in te loggen met je ITVX-accountgegevens.

Als je problemen hebt met het streamen van ITVX vanuit je browser terwijl je verbonden bent met de VPN, probeer dan het volgende:

Haal de ExpressVPN-browserextensie (beschikbaar voor Windows, Mac en Linux). Om de browserextensie te gebruiken, moet je ook de ExpressVPN app op je apparaat hebben geïnstalleerd. Gebruikers uit het VK moeten proberen om verbinding te maken met deze serverlocaties in de volgende volgorde: VK – East London VK – Docklands VK – Londen Als de problemen aanhouden, probeer dan uit te loggen van je ITVX-account en je cache en cookies te legen. Je cache en cookies legen in Chrome: Log uit van je ITVX-account. Klik op in de rechterbovenhoek van je Chrome-browservenster > Browsegegevens verwijderen… Onder Tijdsbereik, selecteer Alle tijd. Vink de vakjes aan voor Cookies en andere sitegegevens en In de cache opgeslagen afbeeldingen en bestanden. Klik op Gegevens verwijderen.

3. Praat met een mens

Als je nog steeds niet kan streamen op ITVX terwijl je verbonden bent met de VPN, door te klikken of tikken op het chatvenster rechtsonder in je scherm.

ExpressVPN is geoptimaliseerd om met ITVX te werken zodat je altijd van online privacy en veiligheid kunt profiteren zonder dat de VPN je in de weg zit. Het mag nooit worden gebruikt als een middel voor het omzeilen van auteursrecht, wat strikt tegen onze servicevoorwaarden is. Aangezien we niet kunnen zien of controleren wat je doet terwijl je verbonden bent met onze VPN, ben je te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van onze voorwaarden, de ITVX-voorwaarden en toepasselijke wetten. Naleving vereist dat je je in het VK bevindt terwijl je ITVX streamt met ExpressVPN.