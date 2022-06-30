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ExpressVPN Keys, Chrome tarayıcı uzantısı (Chrome, Opera, Edge, Vivaldi ve Brave ile uyumlu)aracılığıyla Windows, Mac ve Linux’ta ve ExpressVPN Android ve iOS uygulamasında aşamalı olarak sunulmaktadır. Ancak henüz tüm kullanıcılar kullanamamaktadır.

ExpressVPN Keys’e anında erişim istiyorsanız ExpressVPN Keys’in resmi sürümü ile aynı özellikleri ve faydaları içeren beta versiyonunu kullanabilirsiniz. Kaydolma hâlinde tüm beta kullanıcılar tarafından tüm platformlarda kullanılabilir.

Android veya iOS için ExpressVPN Keys’in beta versiyonu

Android veya iOS için ExpressVPN’in beta kullanıcısı olun. Android veya iOS uygulamasının beta versiyonunu yükleyin. Uygulama içinde Keys sekmesine dokunun. Birincil şifre oluşturun. Kurtarma kodunu güvenli bir yerde kaydedin. (Birincil şifrenizi kaybederseniz ExpressVPN Keys’e erişmek için ihtiyacınız olacak.) İstenmesi durumunda, e-postanıza gönderilen altı rakamlı doğrulama kodunu girin.

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ExpressVPN Keys Chrome uzantısının beta versiyonu

ExpressVPN Keys Chrome uzantısının beta versiyonunu yükleyin. İstenmesi durumunda, ExpressVPN’in en yeni versiyonunu Windows, Mac veya Linux cihazınıza yükleyin ve etkinleştirin. Birincil şifre oluşturun. Kurtarma kodunu güvenli bir yerde kaydedin. (Birincil şifrenizi kaybederseniz ExpressVPN Keys’e erişmek için ihtiyacınız olacak.) İstenmesi durumunda, e-postanıza gönderilen altı rakamlı doğrulama kodunu girin. İstenmesi durumunda, diğer şifre yöneticisi hizmetlerinde kayıtlı giriş bilgilerinizi içe aktarın. (Alternatif olarak, bu adımı atlayın ve ilk giriş bilginizi manuel olarak ekleyin.)

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