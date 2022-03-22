Cihazınız için VPN'e veya DNS'e mi ihtiyacınız var?Hemen ExpressVPN Edinin
Tek bir ExpressVPN hesabı. Tüm cihazlarda.Uygulamaları ücretsiz edinin
ExpressVPN Keys Chrome uzantısı:
ExpressVPN Keys hesabı oluşturamıyorsanız aşağıdaki adımları izleyin ve her adımdan sonra sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin:
- Cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun.
- İnternet erişiminin sınırlı olabileceği bir ağa (örneğin herkese açık bir Wi-Fi ağı) bağlıysanız VPN’e bağlanın.
- Platformunuz (Windows, Mac veya Linux) için ExpressVPN’in en yeni versiyonunu indirin ve yükleyin.
- ExpressVPN uygulamasından çıkış yapın ve sonra tekrar giriş yapın.
- Chrome tarayıcınızda chrome://extensions adresini ziyaret edin. ExpressVPN Keys uzantısını devre dışı bırakın ve sonra tekrar etkinleştirin.
- Aynı sayfada uzantıyı tamamen silin ve sonra tekrar yükleyin.
Android veya iOS için ExpressVPN:
ExpressVPN Keys hesabı oluşturamadıysanız aşağıdaki adımları izleyin ve her adımdan sonra sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin:
- Cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun.
- İnternet erişiminin sınırlı olabileceği bir ağa (örneğin herkese açık bir Wi-Fi ağı) bağlıysanız VPN’e bağlanın.
- Android veya iOS için ExpressVPN’in en yeni versiyonunu indirin ve yükleyin.
- ExpressVPN uygulamasından çıkış yapın ve sonra tekrar giriş yapın.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.