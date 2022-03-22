Son güncelleme:

Use ExpressVPN on your devices.
Cihazınız için VPN'e veya DNS'e mi ihtiyacınız var?
Hemen ExpressVPN Edinin
Use ExpressVPN on your devices.
Tek bir ExpressVPN hesabı. Tüm cihazlarda.
Uygulamaları ücretsiz edinin
Önemli: ExpressVPN Keys, Chrome tarayıcı uzantısı (Chrome, Opera, Edge, Vivaldi ve Brave ile uyumludur) aracılığıyla Windows, Mac ve Linux’ta ve ExpressVPN Android ve iOS uygulamasında aşamalı olarak sunulmaktadır.

ExpressVPN Keys Chrome uzantısı:

ExpressVPN Keys hesabı oluşturamıyorsanız aşağıdaki adımları izleyin ve her adımdan sonra sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin:

  1. Cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun.
  2. İnternet erişiminin sınırlı olabileceği bir ağa (örneğin herkese açık bir Wi-Fi ağı) bağlıysanız VPN’e bağlanın.
  3. Platformunuz (Windows, Mac veya Linux) için ExpressVPN’in en yeni versiyonunu indirin ve yükleyin.
  4. ExpressVPN uygulamasından çıkış yapın ve sonra tekrar giriş yapın.
  5. Chrome tarayıcınızda chrome://extensions adresini ziyaret edin. ExpressVPN Keys uzantısını devre dışı bırakın ve sonra tekrar etkinleştirin.
  6. Aynı sayfada uzantıyı tamamen silin ve sonra tekrar yükleyin.

Android veya iOS için ExpressVPN:

ExpressVPN Keys hesabı oluşturamadıysanız aşağıdaki adımları izleyin ve her adımdan sonra sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin:

  1. Cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun.
  2. İnternet erişiminin sınırlı olabileceği bir ağa (örneğin herkese açık bir Wi-Fi ağı) bağlıysanız VPN’e bağlanın.
  3. Android veya iOS için ExpressVPN’in en yeni versiyonunu indirin ve yükleyin.
  4. ExpressVPN uygulamasından çıkış yapın ve sonra tekrar giriş yapın.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

En başa dön

Bu yazı faydalı oldu mu?

Bunu duyduğumuza üzüldük. Nasıl geliştirebileceğimiz hakkında bizi bilgilendirin.

Destek Ekibimizden bir üyemiz sorununuzla ilgili sizinle iletişime geçecek.