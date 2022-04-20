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ExpressVPN Keys Chrome uzantısı:
“ExpressVPN Keys’e erişilemiyor” hatasını görüyorsanız sorunu bildirmek için şu adımları izleyin:
- Hata ekranında Hata Bilgisini Kaydet butonuna tıklayın.
- İndirilen dosyayı Canlı Sohbet üzerinden ExpressVPN Destek Ekibi’ne gönderin.
Sonrasında, aşağıdaki adımları sırasıyla takip edin ve her adımdan sonra sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin:
- Hata ekranında Tekrar Deneyin‘e tıklayın.
- Web tarayıcınızda chrome://extensions adresini ziyaret edin. ExpressVPN Keys uzantısını devre dışı bırakın ve tekrar etkinleştirin.
- Aynı sayfa üzerinden uzantıyı tamamen silin ve sonra tekrar yükleyin.
- Mac, Windows veya Linux için ExpressVPN uygulamasından çıkış yapın ve sonra tekrar giriş yapın.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Android veya iOS için ExpressVPN:
“ExpressVPN Keys’e erişilemiyor” hatasını görüyorsanız sorunu bildirmek için şu adımları izleyin:
- Uygulamada, Yardım > Bize E-posta Gönderin‘e dokunun.
- Yönergeleri takip edin.
Sonrasında, aşağıdaki adımları sırasıyla takip edin ve her adımdan sonra sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin:
- Keys > Yeniden Deneyin‘e dokunun.
- Seçenekler sekmesine > Çıkış Yap‘a dokunun. Giriş Yap‘a dokunun ve talimatları izleyin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.