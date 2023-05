Potrzebujesz VPN lub DNS dla swojego urządzenia? Zdobądź ExpressVPN teraz

Jedno konto ExpressVPN. Wszystkie urządzenia. Zdobądź aplikacje z darmo

ExpressVPN Keys jest stopniowo udostępniany w systemach Windows, Mac i Linux za pośrednictwem rozszerzenia przeglądarki Chrome (kompatybilne z Chrome, Opera, Edge, Vivaldi i Brave) oraz w aplikacji ExpressVPN na iOS i Androida. ExpressVPN Keys nie jest jeszcze dostępny dla wszystkich użytkowników.

Jeśli chcesz uzyskać natychmiastowy dostęp do ExpressVPN Keys, możesz skorzystać z wersji beta ExpressVPN Keys, która zawiera te same funkcje, co oficjalna wersja. Wersja beta jest dostępna dla wszystkich użytkowników beta na wszystkich platformach. Wystarczy się zarejestrować.

Wersja beta ExpressVPN Keys na Androida lub iOS

Zostań użytkownikiem beta ExpressVPN na Androida lub iOS. Zainstaluj wersję beta aplikacji na Androidzie lub iOS. W aplikacji stuknij kartę Keys. Utwórz hasło główne. Zapisz kod odzyskiwania w bezpiecznym miejscu. (Będziesz go potrzebować, aby uzyskać dostęp do ExpressVPN Keys, jeśli zapomnisz hasła głównego). Kiedy zobaczysz odpowiedni komunikat, wprowadź sześciocyfrowy kod weryfikacyjny wysłany wcześniej na Twój e-mail.

Potrzebujesz pomocy?

Wróć go góry

Wersja beta ExpressVPN Keys jako rozszerzenie Chrome

Zainstaluj wersję beta rozszerzenia ExpressVPN Keys dla Chrome. Kiedy zobaczysz odpowiedni komunikat, zainstaluj i aktywuj najnowszą wersję ExpressVPN na swoim urządzeniu z systemem Windows, Mac lub Linux. Utwórz hasło główne. Zapisz kod odzyskiwania w bezpiecznym miejscu. (Będziesz go potrzebować, aby uzyskać dostęp do ExpressVPN Keys, jeśli zapomnisz hasła głównego). Kiedy zobaczysz odpowiedni komunikat, wprowadź sześciocyfrowy kod weryfikacyjny wysłany wcześniej na Twój e-mail. Kiedy zobaczysz odpowiedni komunikat, zaimportuj swoje loginy przechowywane w innych menedżerach haseł. (Alternatywnie możesz pominąć ten krok i dodać swój pierwszy login ręcznie).

Potrzebujesz pomocy?

Wróć go góry