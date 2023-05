Precisa de VPN/DNS para o dispositivo? Assine a ExpressVPN Agora

O ExpressVPN Keys está sendo lançado gradualmente para Windows, Mac e Linux através de uma extensão do navegador para Chrome (compatível com Chrome, Opera, Edge, Vivaldi e Brave) e no aplicativo ExpressVPN para iOS e Android. Ele ainda não está disponível para todos os usuários.

Se você deseja acesso imediato ao ExpressVPN Keys, mas ele ainda não está disponível para você, pode usar a versão beta do ExpressVPN Keys, que inclui todos os recursos e benefícios da versão oficial. Ela está disponível para todos os usuários beta em todas as plataformas após a inscrição.

Beta do ExpressVPN Keys para Android ou iOS

Torne-se um usuário beta do ExpressVPN para Android ou iOS. Instale a versão beta do aplicativo Android ou iOS. No aplicativo, toque na guia Keys. Crie uma senha principal. Salve o código de recuperação em um local seguro. (Você precisará dele para acessar o ExpressVPN Keys se perder a senha principal.) Se solicitado, insira o código de verificação de seis dígitos enviado ao seu email.

Beta da extensão ExpressVPN Keys para Chrome

Instale a versão beta da extensão ExpressVPN para Chrome Se solicitado, instale e ative a versão mais recente da ExpressVPN em seu dispositivo Windows, Mac ou Linux. Crie uma senha principal. Salve o código de recuperação em um local seguro. (Você precisará dele para acessar o ExpressVPN Keys se perder a senha principal.) Se solicitado, insira o código de verificação de seis dígitos enviado ao seu email. Se solicitado, importe seus logins armazenados em outros serviços do gerenciador de senhas. (Como alternativa, pule esta etapa e adicione seu primeiro login manualmente.)

