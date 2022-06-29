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Менеджер паролей ExpressVPN Keys становится постепенно доступен для устройств под управлением ОС Windows, Mac и Linux в виде расширения для браузера Chrome (совместимого также с браузерами Opera, Edge, Vivaldi и Brave), а также в приложениях ExpressVPN для ОС Android и iOS.
Если вы хотите начать пользоваться ExpressVPN Keys как можно быстрее, но у вас еще нет доступа, вы можете воспользоваться бета-версией нашего менеджера паролей, которая включает все те же функции и преимущества, что и официальный релиз. ExpressVPN Keys доступен всем пользователям бета-версии на всех платформах после регистрации.
Содержание
Бета-версия ExpressVPN Keys для Android или iOS
Бета-версия ExpressVPN Keys в качестве расширения для Chrome
Бета-версия ExpressVPN Keys для Android или iOS
- Станьте бета-пользователем приложения ExpressVPN для Android или iOS.
- Установите бета-версию приложения для Android или iOS.
- Откройте приложение и коснитесь вкладки Keys.
- Создайте основной пароль.
- Сохраните код восстановления в надежном месте. Он понадобится для доступа к ExpressVPN Keys, если вы потеряете основной пароль.
- При появлении запроса введите шестизначный проверочный код, который был отправлен на вашу почту.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Бета-версия ExpressVPN Keys в качестве расширения для Chrome
- Установите бета-версию браузерного расширения ExpressVPN Keys для Chrome.
- При появлении запроса установите и активируйте последнюю версию ExpressVPN на вашем устройстве Windows, Mac или Linux.
- Создайте основной пароль.
- Сохраните код восстановления в надежном месте. Он понадобится для доступа к ExpressVPN Keys, если вы потеряете основной пароль.
- При появлении запроса введите шестизначный проверочный код, который был отправлен на вашу почту.
- При появлении запроса импортируйте логины, сохраненные в других приложениях менеджера паролей. Вы можете пропустить этот шаг и добавить первый логин вручную.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.