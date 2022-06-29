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Менеджер паролей ExpressVPN Keys становится постепенно доступен для устройств под управлением ОС Windows, Mac и Linux в виде расширения для браузера Chrome (совместимого также с браузерами Opera, Edge, Vivaldi и Brave), а также в приложениях ExpressVPN для ОС Android и iOS.

Если вы хотите начать пользоваться ExpressVPN Keys как можно быстрее, но у вас еще нет доступа, вы можете воспользоваться бета-версией нашего менеджера паролей, которая включает все те же функции и преимущества, что и официальный релиз. ExpressVPN Keys доступен всем пользователям бета-версии на всех платформах после регистрации.

Содержание

Бета-версия ExpressVPN Keys для Android или iOS
Бета-версия ExpressVPN Keys в качестве расширения для Chrome

Бета-версия ExpressVPN Keys для Android или iOS

  1. Станьте бета-пользователем приложения ExpressVPN для Android или iOS.
  2. Установите бета-версию приложения для Android или iOS.
  3. Откройте приложение и коснитесь вкладки Keys.
  4. Создайте основной пароль.
  5. Сохраните код восстановления в надежном месте. Он понадобится для доступа к ExpressVPN Keys, если вы потеряете основной пароль.
  6. При появлении запроса введите шестизначный проверочный код, который был отправлен на вашу почту.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Бета-версия ExpressVPN Keys в качестве расширения для Chrome

  1. Установите бета-версию браузерного расширения ExpressVPN Keys для Chrome.
  2. При появлении запроса установите и активируйте последнюю версию ExpressVPN на вашем устройстве Windows, Mac или Linux.
  3. Создайте основной пароль.
  4. Сохраните код восстановления в надежном месте. Он понадобится для доступа к ExpressVPN Keys, если вы потеряете основной пароль.
  5. При появлении запроса введите шестизначный проверочный код, который был отправлен на вашу почту.
  6. При появлении запроса импортируйте логины, сохраненные в других приложениях менеджера паролей. Вы можете пропустить этот шаг и добавить первый логин вручную.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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