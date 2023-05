Brug for en VPN eller DNS til din enhed? Få ExpressVPN nu

ExpressVPN Keys rulles gradvist ud på Windows, Mac og Linux via en Chrome-browserudvidelse (kompatibel med Chrome, Opera, Edge, Vivaldi og Brave) og i ExpressVPN-appen til iOS og Android.

Hvis du vil have adgang til ExpressVPN Keys her og nu, kan du bruge betaversionen af ExpressVPN Keys, som indeholder de samme funktioner og fordele som den officielle udgivelse. Den er tilgængelig for alle betabrugere på tværs af alle platforme ved tilmelding.

Betaversion af ExpressVPN Keys til Android eller iOS

Bliv betabruger af ExpressVPN til Android eller iOS. Installér betaversionen af Android- eller iOS-appen. I appen skal du trykke på fanen Keys. Opret en primær adgangskode. Gem gendannelseskoden på et sikkert sted (du skal bruge den for at tilgå ExpressVPN Keys, hvis du mister den primære adgangskode). Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste den sekscifrede bekræftelseskode, der er blevet sendt til din e-mail.

Betaversion af ExpressVPN Keys-udvidelsen til Chrome

Installér betaversionen af Chrome-udvidelsen for ExpressVPN Keys. Hvis du bliver bedt om det, skal du installere og aktivere den nyeste version af ExpressVPN på din Windows-, Mac- eller Linux-enhed. Opret en primær adgangskode. Gem gendannelseskoden på et sikkert sted (du skal bruge den for at tilgå ExpressVPN Keys, hvis du mister den primære adgangskode). Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste den sekscifrede bekræftelseskode, der er blevet sendt til din e-mail. Hvis du bliver bedt om det, skal du importere dine logins gemt i andre adgangskodeadministratortjenester. (alternativt kan du springe dette trin over og tilføje dit første login manuelt).

