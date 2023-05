Vous avez besoin d'un VPN ou d'un DNS ? Essayez ExpressVPN maintenant

ExpressVPN Keys est déployé progressivement sur Windows, Mac et Linux via une extension de navigateur Chrome (compatible avec Chrome, Opera, Edge, Vivaldi et Brave) et dans l’appli ExpressVPN pour iOS et Android.

Si vous souhaitez avoir un accès immédiat à ExpressVPN Keys, vous pouvez utiliser la version bêta d’ExpressVPN Keys, qui comprend toutes les fonctionnalités et les avantages de la version officielle. Elle est disponible pour tous les utilisateurs de la version bêta sur toutes les plateformes après leur inscription.

ExpressVPN Keys bêta pour Android ou iOS

Devenez un utilisateur d’ExpressVPN bêta pour Android ou iOS. Installez la version bêta de l’appli Android ou iOS. Dans l’appli, appuyez sur l’onglet Keys. Créez un mot de passe principal. Enregistrez le code de récupération dans un emplacement sûr. (Vous en aurez besoin pour accéder à ExpressVPN Keys si vous perdez le mot de passe principal). Si vous y êtes invité, saisissez le code de vérification à six chiffres envoyé à votre e-mail.

Extension ExpressVPN Keys bêta pour Chrome

Installez la version bêta de l’extension Chrome ExpressVPN Keys. Si vous y êtes invité, installez et activez la dernière version d’ExpressVPN sur votre appareil Windows, Mac ou Linux. Créez un mot de passe principal. Sauvegardez le code de récupération dans un emplacement sûr. (Vous en aurez besoin pour accéder à ExpressVPN Keys si vous perdez le mot de passe principal). Si vous y êtes invité, saisissez le code de vérification à six chiffres envoyé à votre e-mail. Si vous y êtes invité, importez vos identifiants sauvegardés dans d’autres services de gestion de mots de passe. (Vous pouvez également ignorer cette étape et ajouter votre premier identifiant manuellement).

