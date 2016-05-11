Bağlantı günlüğünüzde aşağıdaki hata mesajını görüyorsanız:
Tue Apr 19 17:31:03 2016 write UDPv4: Can't assign requested address (code=49) veya
Tue Apr 19 17:31:03 2016 write UDPv4: Can't assign requested address (code=49)
Tue Apr 19 17:31:03 2016 write UDPv4: Can't assign requested address (code=49)
MANAGEMENT: Socket bind failed on local address [AF_INET]180.168.41.175:49314: Can't assign requested address
Bir OpenVPN bağlantı sorunu ile karşılaşıyorsunuz. İnternete bağlanmak için kullanılan arayüzde yönlendirme tablosunun temizlenmesi gerekiyor. Bu sorunu çözmek için iki yöntem bulunmaktadır.
İlgili bölüme git
Standart Çözüm: Bilgisayarı Yeniden Başlatma
Gelişmiş Çözüm: Yönlendirme Tablosunu Temizleme
Standart Çözüm: Bilgisayarı Yeniden Başlatma
Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Ardından, ExpressVPN’i açın ve bir sunucu konumuna bağlanın.
Gelişmiş Çözüm: Yönlendirme Tablosunu Temizleme
Adım 1: Masaüstünüzde, Git menüsüne tıklayın ve Yardımcı Programlar seçeneğini seçin.
Adım 2: Listeden Terminali seçin.
Adım 3: Spotlight Aramasını açın ve “Ağ Yardımcı Programı” yazın. Bilgi sekmesinde, Mac’inizdeki ağ arayüzlerinin listesini göreceksiniz.
Sıfırlamak istediğiniz ağ arayüzünü seçin ve Terminal’e ilgili ağ arayüzü numarasına karşılık gelen komutu girin:
sudo ifconfig en0 down veya
sudo ifconfig en1 down veya
sudo ifconfig en2 down
Adım 4: Parolanızı girin. Yazdığınız karakterler görünmeyecektir, bu yüzden dikkatli girin.
Adım 5: Aşağıdaki komutu girin:
sudo route flush
Adım 6: Yukarıda girdiğiniz ağ arayüzü numarasına göre aşağıdaki komutlardan birini girin:
sudo ifconfig en0 up veya
sudo ifconfig en1 up veya
sudo ifconfig en2 up
Adım 7: ExpressVPN’i açın ve bir sunucu konumuna bağlanın.