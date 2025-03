Bağlantı günlüğünüzde aşağıdaki hata mesajını görüyorsanız:

Tue Apr 19 17:31:03 2016 write UDPv4: Can't assign requested address (code=49)

Tue Apr 19 17:31:03 2016 write UDPv4: Can't assign requested address (code=49)

Tue Apr 19 17:31:03 2016 write UDPv4: Can't assign requested address (code=49) veya

MANAGEMENT: Socket bind failed on local address [AF_INET]180.168.41.175:49314: Can't assign requested address

Bir OpenVPN bağlantı sorunu ile karşılaşıyorsunuz. İnternete bağlanmak için kullanılan arayüzde yönlendirme tablosunun temizlenmesi gerekiyor. Bu sorunu çözmek için iki yöntem bulunmaktadır.

Standart Çözüm: Bilgisayarı Yeniden Başlatma

Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Ardından, ExpressVPN’i açın ve bir sunucu konumuna bağlanın.

Gelişmiş Çözüm: Yönlendirme Tablosunu Temizleme

Adım 1: Masaüstünüzde, Git menüsüne tıklayın ve Yardımcı Programlar seçeneğini seçin.

Adım 2: Listeden Terminali seçin.

Adım 3: Spotlight Aramasını açın ve “Ağ Yardımcı Programı” yazın. Bilgi sekmesinde, Mac’inizdeki ağ arayüzlerinin listesini göreceksiniz.

Sıfırlamak istediğiniz ağ arayüzünü seçin ve Terminal’e ilgili ağ arayüzü numarasına karşılık gelen komutu girin:

sudo ifconfig en0 down veya

sudo ifconfig en1 down veya

sudo ifconfig en2 down

Adım 4: Parolanızı girin. Yazdığınız karakterler görünmeyecektir, bu yüzden dikkatli girin.

Adım 5: Aşağıdaki komutu girin:

sudo route flush

Adım 6: Yukarıda girdiğiniz ağ arayüzü numarasına göre aşağıdaki komutlardan birini girin:

sudo ifconfig en0 up veya

sudo ifconfig en1 up veya

sudo ifconfig en2 up

Adım 7: ExpressVPN’i açın ve bir sunucu konumuna bağlanın.

