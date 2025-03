หากคุณพบข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในบันทึกการเชื่อมต่อของคุณ:

Tue Apr 19 17:31:03 2016 write UDPv4: Can't assign requested address (code=49)

Tue Apr 19 17:31:03 2016 write UDPv4: Can't assign requested address (code=49)

Tue Apr 19 17:31:03 2016 write UDPv4: Can't assign requested address (code=49)

หรือ

MANAGEMENT: Socket bind failed on local address [AF_INET]180.168.41.175:49314: Can't assign requested address

คุณกำลังพบปัญหาการเชื่อมต่อ OpenVPN ตารางเส้นทางเครือข่าย (routing table) จำเป็นต้องถูกล้างบนอินเทอร์เฟซที่ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มีสองวิธีในการแก้ไขปัญหานี้

วิธีมาตรฐาน: รีสตาร์ทเครื่อง

รีสตาร์ทเครื่องของคุณ จากนั้น เปิด ExpressVPN และ เชื่อมต่อกับตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์.

วิธีขั้นสูง: ล้างตารางเส้นทางเครือข่าย

ขั้นตอนที่ 1: บนเดสก์ท็อปของคุณ คลิกที่ Go จากนั้นเลือก Utilities.

ขั้นตอนที่ 2: เลือก Terminal จากรายการ.

ขั้นตอนที่ 3: เปิด Spotlight Search และค้นหา “Network Utility“. ในแท็บ Info คุณจะเห็นรายการอินเทอร์เฟซเครือข่ายบน Mac ของคุณ.

เลือกอินเทอร์เฟซเครือข่ายที่คุณต้องการรีเซ็ตและ ป้อนคำสั่งที่ตรงกับหมายเลขอินเทอร์เฟซเครือข่าย ลงใน Terminal:

sudo ifconfig en0 down หรือ sudo ifconfig en1 down หรือ sudo ifconfig en2 down

ขั้นตอนที่ 4: ป้อนรหัสผ่านของคุณ. คุณจะไม่สามารถเห็นตัวอักษรที่พิมพ์ ดังนั้นโปรดป้อนให้ถูกต้อง.

ขั้นตอนที่ 5: ป้อนคำสั่งต่อไปนี้:

sudo route flush

ขั้นตอนที่ 6: ป้อนหนึ่งในคำสั่งต่อไปนี้ ตามหมายเลขอินเทอร์เฟซเครือข่ายที่คุณเลือกด้านบน:

sudo ifconfig en0 up หรือ sudo ifconfig en1 up หรือ sudo ifconfig en2 up

ขั้นตอนที่ 7: เปิด ExpressVPN และ เชื่อมต่อกับตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์.

