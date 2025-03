Om du ser följande felmeddelande i din anslutningslogg:

Tue Apr 19 17:31:03 2016 write UDPv4: Can't assign requested address (code=49)

eller

MANAGEMENT: Socket bind failed on local address [AF_INET]180.168.41.175:49314: Can't assign requested address

Då har du stött på ett OpenVPN-anslutningsproblem. Routingtabellen behöver rensas på det nätverksgränssnitt som används för att ansluta till internet. Det finns två sätt att lösa detta problem.

Standardlösning: Starta om datorn

Starta om din dator. Därefter, öppna ExpressVPN och anslut till en serverplats.

Avancerad lösning: Rensa routingtabellen

Steg 1: Klicka på Gå på ditt skrivbord och välj Verktygsprogram.

Steg 2: Välj Terminal från listan.

Steg 3: Öppna Spotlight Search och sök efter ”Nätverksverktyg”. Under fliken Info ser du en lista över nätverksgränssnitt på din Mac.

Välj det nätverksgränssnitt du vill återställa och ange det kommando som motsvarar nätverksgränssnittets nummer i Terminal:

sudo ifconfig en0 down

eller

sudo ifconfig en1 down

eller

sudo ifconfig en2 down

Steg 4: Ange ditt lösenord. Du kommer inte att kunna se de tecken du skriver, så var noga med att ange det korrekt.

Steg 5: Ange följande kommando:

sudo route flush

Steg 6: Ange ett av följande kommandon, beroende på vilket nätverksgränssnitt du angav ovan:

sudo ifconfig en0 up

eller

sudo ifconfig en1 up

eller

sudo ifconfig en2 up

Steg 7: Öppna ExpressVPN och anslut till en serverplats.

