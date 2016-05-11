Если в вашем журнале подключения отображается следующее сообщение об ошибке:
Tue Apr 19 17:31:03 2016 write UDPv4: Can't assign requested address (code=49)
Tue Apr 19 17:31:03 2016 write UDPv4: Can't assign requested address (code=49)
Tue Apr 19 17:31:03 2016 write UDPv4: Can't assign requested address (code=49)
или
MANAGEMENT: Socket bind failed on local address [AF_INET]180.168.41.175:49314: Can't assign requested address
Это означает, что возникла проблема с подключением OpenVPN. Необходимо очистить таблицу маршрутизации на интерфейсе, который используется для выхода в интернет. Есть два способа решения этой проблемы.
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Стандартное решение: Перезагрузка устройства
Продвинутое решение: Очистка таблицы маршрутизации
Стандартное решение: Перезагрузка устройства
Перезагрузите ваше устройство. Затем запустите ExpressVPN и подключитесь к серверу.
Продвинутое решение: Очистка таблицы маршрутизации
Шаг 1: На рабочем столе нажмите Перейти, затем выберите Служебные программы.
Шаг 2: Откройте Терминал.
Шаг 3: Откройте Spotlight Search и найдите «Сетевую утилиту«. На вкладке Информация появится список сетевых интерфейсов вашего Mac.
Выберите сетевой интерфейс, который нужно сбросить, и введите в Терминале соответствующую команду:
sudo ifconfig en0 down
или
sudo ifconfig en1 down
или
sudo ifconfig en2 down
Шаг 4: Введите ваш пароль. Вы не увидите вводимые символы, поэтому убедитесь, что ввели его правильно.
Шаг 5: Введите следующую команду:
sudo route flush
Шаг 6: Введите одну из следующих команд в зависимости от сетевого интерфейса, который вы выбрали ранее:
sudo ifconfig en0 up
или
sudo ifconfig en1 up
или
sudo ifconfig en2 up
Шаг 7: Запустите ExpressVPN и подключитесь к серверу.