Если в вашем журнале подключения отображается следующее сообщение об ошибке:

Tue Apr 19 17:31:03 2016 write UDPv4: Can't assign requested address (code=49)

Tue Apr 19 17:31:03 2016 write UDPv4: Can't assign requested address (code=49)

Tue Apr 19 17:31:03 2016 write UDPv4: Can't assign requested address (code=49)

или

MANAGEMENT: Socket bind failed on local address [AF_INET]180.168.41.175:49314: Can't assign requested address

Это означает, что возникла проблема с подключением OpenVPN. Необходимо очистить таблицу маршрутизации на интерфейсе, который используется для выхода в интернет. Есть два способа решения этой проблемы.

Стандартное решение: Перезагрузка устройства

Перезагрузите ваше устройство. Затем запустите ExpressVPN и подключитесь к серверу.

Продвинутое решение: Очистка таблицы маршрутизации

Шаг 1: На рабочем столе нажмите Перейти, затем выберите Служебные программы.

Шаг 2: Откройте Терминал.

Шаг 3: Откройте Spotlight Search и найдите «Сетевую утилиту«. На вкладке Информация появится список сетевых интерфейсов вашего Mac.

Выберите сетевой интерфейс, который нужно сбросить, и введите в Терминале соответствующую команду:

sudo ifconfig en0 down

или

sudo ifconfig en1 down

или

sudo ifconfig en2 down

Шаг 4: Введите ваш пароль. Вы не увидите вводимые символы, поэтому убедитесь, что ввели его правильно.

Шаг 5: Введите следующую команду:

sudo route flush

Шаг 6: Введите одну из следующих команд в зависимости от сетевого интерфейса, который вы выбрали ранее:

sudo ifconfig en0 up

или

sudo ifconfig en1 up

или

sudo ifconfig en2 up

Шаг 7: Запустите ExpressVPN и подключитесь к серверу.

