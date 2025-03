Jos näet seuraavan virheilmoituksen yhteyslokissasi:

tai

MANAGEMENT: Socket bind failed on local address [AF_INET]180.168.41.175:49314: Can't assign requested address

sinulla on OpenVPN-yhteysongelma. Reititystaulukko on tyhjennettävä verkkorajapinnassa, jota käytät Internet-yhteyteen. Tämän ongelman ratkaisemiseen on kaksi tapaa.

Perusratkaisu: Käynnistä laite uudelleen

Käynnistä laitteesi uudelleen. Sen jälkeen avaa ExpressVPN ja yhdistä palvelinsijaintiin.

Edistynyt ratkaisu: Tyhjennä reititystaulukko

Vaihe 1: Pöytäkoneella napsauta Siirry ja valitse Lisäohjelmat.

Vaihe 2: Valitse listalta Pääte.

Vaihe 3: Avaa Spotlight-haku ja etsi ”Verkkoapuohjelma”. Tiedot-välilehdeltä näet Macisi verkkorajapinnat.

Valitse verkkorajapinta, jonka haluat nollata, ja kirjoita Päätteeseen vastaava komento:

sudo ifconfig en0 down tai sudo ifconfig en1 down tai sudo ifconfig en2 down

Vaihe 4: Syötä salasanasi. Kirjoittamasi merkit eivät näy, joten varmista, että syötät sen oikein.

Vaihe 5: Kirjoita seuraava komento:

sudo route flush

Vaihe 6: Kirjoita yksi seuraavista komennoista sen mukaan, mitä verkkorajapintanumeroa käytit aiemmin:

sudo ifconfig en0 up tai sudo ifconfig en1 up tai sudo ifconfig en2 up

Vaihe 7: Avaa ExpressVPN ja yhdistä palvelinsijaintiin.

