Hvis du ser følgende feilmelding i tilkoblingsloggen din:

Tue Apr 19 17:31:03 2016 write UDPv4: Can't assign requested address (code=49)

Tue Apr 19 17:31:03 2016 write UDPv4: Can't assign requested address (code=49)

Tue Apr 19 17:31:03 2016 write UDPv4: Can't assign requested address (code=49)

eller

MANAGEMENT: Socket bind failed on local address [AF_INET]180.168.41.175:49314: Can't assign requested address

Da har du støtt på et OpenVPN-tilkoblingsproblem. Rutingstabellen må tømmes på grensesnittet som brukes til å koble til internett. Det finnes to måter å løse dette på.

Standard løsning: Start maskinen på nytt

Start maskinen på nytt. Deretter, åpne ExpressVPN og koble til en serverlokasjon.

Tilbake til toppen

Avansert løsning: Tøm rutingtabellen

Trinn 1: Klikk på Gå på skrivebordet ditt, og velg deretter Verktøy.

Trinn 2: Velg Terminal fra listen.

Trinn 3: Åpne Spotlight-søk og søk etter «Network Utility«. I Info-fanen vil du se en liste over nettverksgrensesnitt på din Mac.

Velg nettverksgrensesnittet du vil tilbakestille, og skriv inn kommandoen som tilsvarer nettverksgrensesnittnummeret i Terminal:

sudo ifconfig en0 down eller sudo ifconfig en1 down eller sudo ifconfig en2 down

Trinn 4: Skriv inn passordet ditt. Du vil ikke kunne se tegnene du skriver, så pass på å skrive det riktig.

Trinn 5: Skriv inn følgende kommando:

sudo route flush

Trinn 6: Skriv inn en av følgende kommandoer, avhengig av hvilket nettverksgrensesnittnummer du brukte ovenfor:

sudo ifconfig en0 up eller sudo ifconfig en1 up eller sudo ifconfig en2 up

Trinn 7: Åpne ExpressVPN og koble til en serverlokasjon.

Tilbake til toppen