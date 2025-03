Jeśli w dzienniku połączenia pojawia się następujący komunikat o błędzie:

Tue Apr 19 17:31:03 2016 write UDPv4: Can't assign requested address (code=49)

lub

MANAGEMENT: Socket bind failed on local address [AF_INET]180.168.41.175:49314: Can't assign requested address

Oznacza to problem z połączeniem OpenVPN. Konieczne jest wyczyszczenie tabeli routingu na interfejsie używanym do łączenia się z Internetem. Istnieją dwa sposoby rozwiązania tego problemu.

Standardowe rozwiązanie: Restart komputera

Zrestartuj komputer. Następnie uruchom ExpressVPN i połącz się z wybraną lokalizacją serwera.

Zaawansowane rozwiązanie: Czyszczenie tabeli routingu

Krok 1: Na pulpicie kliknij Idź, a następnie wybierz Narzędzia.

Krok 2: Wybierz Terminal z listy.

Krok 3: Otwórz Spotlight Search i wyszukaj „Network Utility”. W zakładce Info zobaczysz listę interfejsów sieciowych na swoim Macu.

Wybierz interfejs sieciowy, który chcesz zresetować, i wprowadź odpowiednie polecenie dla numeru interfejsu sieciowego w Terminalu:

sudo ifconfig en0 down lub sudo ifconfig en1 down lub sudo ifconfig en2 down

Krok 4: Wpisz swoje hasło. Znaki nie będą widoczne podczas wpisywania, więc upewnij się, że wpisujesz je poprawnie.

Krok 5: Wprowadź następujące polecenie:

sudo route flush

Krok 6: Wprowadź jedno z poniższych poleceń, zgodnie z numerem interfejsu sieciowego, który wybrałeś wcześniej:

sudo ifconfig en0 up lub sudo ifconfig en1 up lub sudo ifconfig en2 up

Krok 7: Uruchom ExpressVPN i połącz się z wybraną lokalizacją serwera.

