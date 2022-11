Hvad kan en VPN gøre? Vis mig

5 måder at bruge din VPN på Se dem nu

Denne vejledning viser dig, hvordan du køber flere ExpressVPN-konti og -abonnementer. Hvis du vil købe flere ExpressVPN-abonnementer på samme tid, skal du besøge vores side for masselicens til ExpressVPN.

Hver ExpressVPN-konto giver ét abonnement. Med hvert abonnement kan du forbinde fem enheder til ExpressVPN på samme tid, uanset din platform.

Du kan købe flere abonnementer under den samme konto (medmindre din konto er købt via Apple med køb i appen). At have flere abonnementer giver dig mulighed for at forbinde flere enheder til ExpressVPN på samme tid.

Alternativt kan du købe en ekstra konto. Dette kræver, at du bruger en anden e-mailadresse. Dette vil gøre, at du får andre kontooplysninger.

Køb et ekstra ExpressVPN-abonnement

Abonnementer, der er købt via kreditkort, Paypal eller Paymentwall

For at købe et ekstra abonnement (med enhver betalingsmetode med undtagelse af Bitcoin):

Log ind på din ExpressVPN-konto. Hvis du bliver bedt om det, skal du angive den bekræftelseskode, der er blevet sendt til din e-mail. Rul ned, og vælg derefter Køb et andet abonnement. Vælg et abonnement og din betalingsmetode. Vælg Bestil nu.

Abonnementer, der er købt via Apple med køb i appen

Et Apple ID kan kun have ét ExpressVPN-abonnement. Hvis du ønsker at købe flere abonnementer, skal du abonnere med et andet Apple ID. Dette vil give dig andre loginoplysninger.

Har du brug for hjælp? .

Tilbage til toppen

Køb en ekstra ExpressVPN-konto

Du kan købe flere konti med en anden e-mailadresse end den, du tidligere har brugt. Dette vil give dig andre loginoplysninger.

Har du brug for hjælp? .

Tilbage til toppen