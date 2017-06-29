Bu kılavuz, Windows, Mac ve Linux için ExpressVPN uygulamalarında bölünmüş tünelleme özelliğini nasıl kullanacağınızı gösterecektir.

Önemli: Bölünmüş tünelleme özelliği macOS 11 ve üzeri sürümlerde mevcut değildir. Hangi macOS sürümünü kullandığınızı öğrenmek için Bölünmüş tünelleme özelliği macOS 11 ve üzeri sürümlerde mevcut değildir. Hangi macOS sürümünü kullandığınızı öğrenmek için bu kılavuza göz atın.

Not: Bölünmüş tünelleme özelliği şu anda Windows 11 ARM64 için ExpressVPN uygulamasında da mevcut değildir.

Bölünmüş tünelleme özelliği nedir?

Bölünmüş tünelleme özelliği, cihazınız ExpressVPN’e bağlıyken hangi uygulamaların VPN kullanacağını ve hangilerinin kullanmayacağını belirlemenizi sağlar.

Örneğin, tüm uygulamalarınızın VPN kullanmasını ama Firefox’un VPN’e bağlanmamasını istiyorsanız, ExpressVPN’i “bölünmüş tünelleme” ile yapılandırarak yalnızca Firefox’un şifrelenmiş VPN tünelinden geçmemesini sağlayabilirsiniz.

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Bölünmüş tünelleme kullanırken DNS sorgularım ne olur?

ExpressVPN’e bağlı olduğunuz sürece, bölünmüş tünelleme ayarlarınızı nasıl yapılandırırsanız yapılandırın, tüm DNS sorgularınız ExpressVPN sunucuları üzerinden yönlendirilir.

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Windows’ta VPN bölünmüş tünelleme nasıl kullanılır?

Not: Bölünmüş tünelleme ayarlarınızı değiştirmek için VPN bağlantınızı kesmiş olmanız gerekir.

Bölünmüş tünelleme ayarlarınıza erişmek için > Seçenekler seçeneğine tıklayın.

Bölünmüş tünelleme bölümünde, Bağlantıyı uygulama bazında yönet seçeneğini işaretleyin ve Ayarlar seçeneğine tıklayın.

Buradan, farklı bölünmüş tünelleme seçeneklerini belirleyebilirsiniz. Her seçeneğin nasıl çalıştığını öğrenmek için aşağıdaki listeyi genişletin:

Tüm uygulamalar VPN’i kullansın

Bu seçeneği belirlediğinizde, ExpressVPN’e bağlı olduğunuz sürece tüm uygulamalarınız VPN kullanır. Bölünmüş Tünelleme menüsünde Tüm uygulamalar VPN kullanır seçeneğini belirleyin ve ardından Tamam butonuna tıklayın. (Bu seçeneği seçmek, önceki adımda Bölünmüş tünelleme kutusunu işaretlememekle aynıdır.)

Seçilen uygulamaların VPN’i kullanmasına izin verme

Bu seçenek, ExpressVPN’e bağlıyken belirli uygulamaların VPN kullanmamasını sağlar. VPN kullanmayacak uygulamaları seçmek için Belirli uygulamaların VPN kullanmasına izin verme seçeneğini belirleyin ve ardından simgesine tıklayın. VPN dışı bırakmak istediğiniz her uygulamanın yanındaki kutuyu işaretleyin. Aradığınız uygulamayı bulamazsanız, Başka Bir Uygulama Ekle seçeneğine tıklayarak listeye ekleyebilirsiniz. Değişiklikleri uygulamak için Tamam > Tamam butonlarına tıklayın. ExpressVPN’e bağlandığınızda, seçtiğiniz uygulamalar hariç tüm internet trafiğiniz VPN üzerinden yönlendirilir.

Yalnızca seçilen uygulamaların VPN’i kullanmasına izin ver

Bu seçenek, yalnızca belirlediğiniz uygulamaların VPN kullanmasını sağlar. VPN kullanacak uygulamaları seçmek için Sadece belirli uygulamaların VPN kullanmasına izin ver seçeneğini belirleyin ve ardından simgesine tıklayın. VPN ile korunmasını istediğiniz her uygulamanın yanındaki kutuyu işaretleyin. Aradığınız uygulamayı bulamazsanız, Başka Bir Uygulama Ekle seçeneğine tıklayarak listeye ekleyebilirsiniz. Değişiklikleri uygulamak için Tamam > Tamam butonlarına tıklayın. ExpressVPN’e bağlandığınızda, yalnızca seçtiğiniz uygulamalar VPN kullanacaktır.

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Mac’te VPN bölünmüş tünelleme nasıl kullanılır?

Önemli: Bölünmüş tünelleme özelliği macOS 11 ve üzeri sürümlerde mevcut değildir.

Not: Bölünmüş tünelleme ayarlarınızı değiştirmek için VPN bağlantınızı kesmiş olmanız gerekir.

Bölünmüş tünelleme ayarlarınıza erişmek için > Tercihler… seçeneğine tıklayın.

Bölünmüş tünelleme bölümünde, Bağlantıyı uygulama bazında yönet kutusunu işaretleyin ve Ayarlar seçeneğine tıklayın.

Buradan, farklı bölünmüş tünelleme seçeneklerini belirleyebilirsiniz. Her seçeneğin nasıl çalıştığını öğrenmek için aşağıdaki listeyi genişletin:

Tüm uygulamalar VPN’i kullansın

Bu seçeneği belirlediğinizde, ExpressVPN’e bağlı olduğunuz sürece tüm uygulamalarınız VPN kullanır. Bölünmüş Tünelleme menüsünde Tüm uygulamalar VPN kullanır seçeneğini belirleyin ve ardından Tamam butonuna tıklayın. (Bu seçeneği seçmek, önceki adımda Bölünmüş tünelleme kutusunu işaretlememekle aynıdır.)

Seçilen uygulamaların VPN’i kullanmasına izin verme

Bu seçenek, ExpressVPN’e bağlıyken belirli uygulamaların VPN kullanmamasını sağlar. VPN kullanmayacak uygulamaları seçmek için Belirli uygulamaların VPN kullanmasına izin verme seçeneğini belirleyin ve ardından simgesine tıklayın. VPN dışı bırakmak istediğiniz her uygulamanın yanındaki kutuyu işaretleyin ve ardından Uygulama Seç seçeneğine tıklayın. Tamam seçeneğine tıklayın. ExpressVPN’e bağlandığınızda, seçtiğiniz uygulamalar hariç tüm internet trafiğiniz VPN üzerinden yönlendirilir.

Yalnızca seçilen uygulamaların VPN’i kullanmasına izin ver

Bu seçenek, yalnızca belirlediğiniz uygulamaların VPN kullanmasını sağlar. VPN kullanacak uygulamaları seçmek için Sadece belirli uygulamaların VPN kullanmasına izin ver seçeneğini belirleyin ve ardından simgesine tıklayın. VPN ile korunmasını istediğiniz her uygulamanın yanındaki kutuyu işaretleyin ve ardından Uygulama Seç seçeneğine tıklayın. Tamam seçeneğine tıklayın.

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Linux’ta VPN bölünmüş tünelleme nasıl kullanılır?

Linux için ExpressVPN GUI uygulaması

Bölünmüş tünelleme ayarlarınızı değiştirmek için: > Ayarlar seçeneğine tıklayın. Bölünmüş Tünel seçeneğine tıklayın. Bölünmüş tünelleme ayarları kutusunu işaretleyerek bölünmüş tünelleme özelliğini etkinleştirin. Buradan, bölünmüş tünelleme ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Her seçenek hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki listeyi genişletin: Uygulama ekleyin + Uygulama Ekle seçeneğine tıklayın. Eklemek istediğiniz uygulamayı bulun ve seçin. Aç butonuna tıklayın. Yeni eklenen uygulamanın yanındaki açılır menüyü tıklayın. VPN’i Atla veya Sadece VPN seçeneklerinden birini belirleyin. IP adresi ekleyin + IP Adresi Ekle seçeneğine tıklayın. Bir IPv4/IPv6 adresi veya CIDR gösteriminde bir alt ağ girin. Tamam seçeneğine tıklayın. Yeni eklenen IP adresinin yanındaki açılır menüyü tıklayın. VPN’i Atla veya Sadece VPN seçeneklerinden birini belirleyin. Diğer tüm uygulamalar Bu seçenek, cihazınızdaki diğer tüm uygulamalar için bölünmüş tünelleme kurallarını belirlemenizi sağlar. Diğer uygulamalar için ayarları değiştirmek için: Diğer Tüm Uygulamalar yanındaki açılır menüyü tıklayın. VPN’i Atla veya VPN Kullan seçeneklerinden birini belirleyin.

Linux için ExpressVPN CLI uygulaması

Bölünmüş tünelleme özelliğini etkinleştirmek için, aşağıdaki komutu çalıştırın: Bu özellik etkinleştirildiğinde, hangi uygulamaların VPN’i atlayacağını ve hangilerinin VPN kullanacağını belirleyebilirsiniz. VPN’i atlamasını istediğiniz uygulamaları eklemek için, aşağıdaki komutu çalıştırın: expressvpnctl set split-app bypass[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED] Örneğin, VPN’in Firefox’u atlamasını istiyorsanız şu komutu çalıştırın: expressvpnctl set split-app bypass:/usr/lib/firefox/firefox VPN kullanmasını istediğiniz uygulamaları eklemek için, aşağıdaki komutu çalıştırın: expressvpnctl set split-app vpn[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED] Örneğin, VPN’in Firefox’u kullanmasını istiyorsanız şu komutu çalıştırın: expressvpnctl set split-app vpn:/usr/lib/firefox/firefox Bir uygulama için bölünmüş tünelleme kurallarını silmek için, aşağıdaki komutu çalıştırın: expressvpnctl set split-app remove[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

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