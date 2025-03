Bu kılavuz, Windows, Mac ve Linux için ExpressVPN uygulamalarında bölünmüş tünelleme özelliğini nasıl kullanacağınızı gösterecektir.

Not: Bölünmüş tünelleme özelliği şu anda Windows 11 ARM64 için ExpressVPN uygulamasında da mevcut değildir.

Bölünmüş tünelleme özelliği, cihazınız ExpressVPN’e bağlıyken hangi uygulamaların VPN kullanacağını ve hangilerinin kullanmayacağını belirlemenizi sağlar.

Örneğin, tüm uygulamalarınızın VPN kullanmasını ama Firefox’un VPN’e bağlanmamasını istiyorsanız, ExpressVPN’i “bölünmüş tünelleme” ile yapılandırarak yalnızca Firefox’un şifrelenmiş VPN tünelinden geçmemesini sağlayabilirsiniz.

ExpressVPN’e bağlı olduğunuz sürece, bölünmüş tünelleme ayarlarınızı nasıl yapılandırırsanız yapılandırın, tüm DNS sorgularınız ExpressVPN sunucuları üzerinden yönlendirilir.

Not: Bölünmüş tünelleme ayarlarınızı değiştirmek için VPN bağlantınızı kesmiş olmanız gerekir.

Bölünmüş tünelleme ayarlarınıza erişmek için > Seçenekler seçeneğine tıklayın.

Bölünmüş tünelleme bölümünde, Bağlantıyı uygulama bazında yönet seçeneğini işaretleyin ve Ayarlar seçeneğine tıklayın.

Buradan, farklı bölünmüş tünelleme seçeneklerini belirleyebilirsiniz. Her seçeneğin nasıl çalıştığını öğrenmek için aşağıdaki listeyi genişletin:

Tüm uygulamalar VPN’i kullansın

Seçilen uygulamaların VPN’i kullanmasına izin verme

Yalnızca seçilen uygulamaların VPN’i kullanmasına izin ver

Önemli: Bölünmüş tünelleme özelliği macOS 11 ve üzeri sürümlerde mevcut değildir.

Not: Bölünmüş tünelleme ayarlarınızı değiştirmek için VPN bağlantınızı kesmiş olmanız gerekir.

Bölünmüş tünelleme ayarlarınıza erişmek için > Tercihler… seçeneğine tıklayın.

Bölünmüş tünelleme bölümünde, Bağlantıyı uygulama bazında yönet kutusunu işaretleyin ve Ayarlar seçeneğine tıklayın.

Buradan, farklı bölünmüş tünelleme seçeneklerini belirleyebilirsiniz. Her seçeneğin nasıl çalıştığını öğrenmek için aşağıdaki listeyi genişletin:

Tüm uygulamalar VPN’i kullansın

Seçilen uygulamaların VPN’i kullanmasına izin verme

Yalnızca seçilen uygulamaların VPN’i kullanmasına izin ver

Linux için ExpressVPN GUI uygulaması

Linux için ExpressVPN CLI uygulaması

Bölünmüş tünelleme özelliğini etkinleştirmek için, aşağıdaki komutu çalıştırın: Bu özellik etkinleştirildiğinde, hangi uygulamaların VPN’i atlayacağını ve hangilerinin VPN kullanacağını belirleyebilirsiniz.

VPN’i atlamasını istediğiniz uygulamaları eklemek için, aşağıdaki komutu çalıştırın: expressvpnctl set split-app bypass[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

Örneğin, VPN’in Firefox’u atlamasını istiyorsanız şu komutu çalıştırın: expressvpnctl set split-app bypass:/usr/lib/firefox/firefox

VPN kullanmasını istediğiniz uygulamaları eklemek için, aşağıdaki komutu çalıştırın: expressvpnctl set split-app vpn[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

Örneğin, VPN’in Firefox’u kullanmasını istiyorsanız şu komutu çalıştırın:

expressvpnctl set split-app vpn:/usr/lib/firefox/firefox

Bir uygulama için bölünmüş tünelleme kurallarını silmek için, aşağıdaki komutu çalıştırın: