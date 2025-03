このガイドでは、Windows、Mac、Linux版のExpressVPNアプリでスプリットトンネリング機能を使用する方法を紹介します。

注意: スプリットトンネリングは、Windows 11(ARM64版)のExpressVPNアプリでも現在利用できません。

スプリットトンネリング機能を使うと、ExpressVPNに接続した状態で、どのアプリがVPNを使用し、どのアプリがVPNを使用しないかを選択できます。

例えば、すべてのアプリをVPN経由で接続し、FirefoxだけVPNを使用しないように設定することも可能です。ExpressVPNを設定すれば、特定のアプリのトラフィックのみVPNトンネルを通さないようにできます。

助けが必要ですか? 。

ページのトップに戻る

ExpressVPNに接続している限り、スプリットトンネリングの設定に関係なく、すべてのDNSクエリはExpressVPNのサーバーを経由します。

助けが必要ですか? 。

ページのトップに戻る

注意: スプリットトンネリングの設定を変更するには、VPNから切断している必要があります。

スプリットトンネリングの設定を開くには、 > オプションをクリックします。

スプリットトンネリングで、アプリごとに接続を管理のチェックボックスをオンにし、設定をクリックします。

ここから、さまざまなスプリットトンネリングオプションを選択できます。 各オプションについて詳しく知りたい場合は、以下のリストを展開してください。

すべてのアプリでVPNを使用する

選択中のアプリでVPNを使用しない

OK > OK をクリックして変更を適用します。

選択中のアプリでのみVPNを使用する

OK > OK をクリックして変更を適用します。

助けが必要ですか? 。

ページのトップに戻る

重要: スプリットトンネリング機能は、macOS 11以降では利用できません。

注意: スプリットトンネリングの設定を変更するには、VPNから切断している必要があります。

スプリットトンネリングの設定を開くには、 > 環境設定…をクリックします。

スプリットトンネリングで、アプリごとに接続を管理のチェックボックスをオンにし、設定をクリックします。

ここから、さまざまなスプリットトンネリングオプションを選択できます。 各オプションについて詳しく知りたい場合は、以下のリストを展開してください。

すべてのアプリでVPNを使用する

選択中のアプリでVPNを使用しない

選択中のアプリでのみVPNを使用する

助けが必要ですか? 。

ページのトップに戻る

Linux版ExpressVPN GUIアプリ

Linux版ExpressVPN CLIアプリ

スプリットトンネリングを有効にするには、次のコマンドを実行します: 有効にすると、どのアプリがVPNをバイパスするか、どのアプリがVPNを使用するかを設定できます。

VPNを迂回させるアプリを追加するにはコマンドを実行します: expressvpnctl set split-app bypass[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

例えば、FirefoxをVPNから除外したい場合は、次のコマンドを実行します: expressvpnctl set split-app bypass:/usr/lib/firefox/firefox

VPNを使用させるアプリを追加するにはコマンドを実行します: expressvpnctl set split-app vpn[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

例えば、FirefoxをVPNから除外したい場合は、次のコマンドを実行します:

expressvpnctl set split-app vpn:/usr/lib/firefox/firefox

アプリのスプリットトンネリングルールを削除するには、次のコマンドを実行します: