이 가이드는 Windows, Mac, Linux용 ExpressVPN 앱에서 분할 터널링 기능을 사용하는 방법을 알려드립니다.

참고: 현재 Windows 11 ARM64용 ExpressVPN 앱에서는 분할 터널링 기능을 사용할 수 없습니다.

분할 터널링 기능을 사용하면 ExpressVPN에 연결된 상태에서 어떤 앱이 VPN을 사용할지, 어떤 앱이 VPN을 사용하지 않을지를 선택할 수 있습니다.

예를 들어, Firefox를 제외한 모든 앱에서 VPN을 사용하도록 설정할 수 있습니다. ExpressVPN을 통해 트래픽을 “분할 터널링”하면 Firefox만 암호화된 VPN 터널을 우회하게 됩니다.

ExpressVPN에 연결된 상태라면, 분할 터널링 설정과 관계없이 모든 DNS 요청은 ExpressVPN의 서버를 통해 처리됩니다.

참고: 분할 터널링 설정을 변경하려면 VPN에서 먼저 연결을 해제해야 합니다.

분할 터널링 설정에 접근하려면 > 옵션을 클릭하세요.

분할 터널링에서 앱별 연결 관리 옵션을 선택한 후 설정을 클릭하세요.

여기에서 다양한 분할 터널링 옵션을 선택할 수 있습니다. 각 옵션에 대한 자세한 내용을 보려면 아래 목록을 확장하세요.

모든 앱이 VPN을 사용하도록 합니다

선택한 앱이 VPN을 사용하지 않도록 합니다

오직 선택한 앱만 VPN을 사용하도록 합니다

중요: 분할 터널링 기능은 macOS 11 이상에서 사용할 수 없습니다.

참고: 분할 터널링 설정을 변경하려면 VPN에서 먼저 연결을 해제해야 합니다.

분할 터널링 설정에 접근하려면 > 환경설정…을 클릭하세요.

분할 터널링에서 앱별 연결 관리 옵션을 선택한 후 설정을 클릭하세요.

여기에서 다양한 분할 터널링 옵션을 선택할 수 있습니다. 각 옵션에 대한 자세한 내용을 보려면 아래 목록을 확장하세요.

모든 앱이 VPN을 사용하도록 합니다

선택한 앱이 VPN을 사용하지 않도록 합니다

오직 선택한 앱만 VPN을 사용하도록 합니다

Linux용 ExpressVPN GUI 앱

Linux용 ExpressVPN CLI 앱

분할 터널링 활성화다음 명령어를 실행하세요: 활성화 후, VPN을 우회할 앱과 VPN을 사용할 앱을 설정할 수 있습니다.

VPN을 우회할 앱 추가 다음 명령어를 실행하세요: expressvpnctl set split-app bypass[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

예를 들어, Firefox를 VPN에서 제외하려면 다음 명령어를 실행하세요: expressvpnctl set split-app bypass:/usr/lib/firefox/firefox

VPN을 사용하려는 앱을 추가하려면 명령어를 실행하세요: expressvpnctl set split-app vpn[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

예를 들어, Firefox를 VPN에서 제외하려면 다음 명령어를 실행하세요:

expressvpnctl set split-app vpn:/usr/lib/firefox/firefox

앱의 분할 터널링 규칙 삭제 다음 명령어를 실행하세요: