Esta guía le indicará cómo usar la funcionalidad de tunelización dividida en las aplicaciones de ExpressVPN para Windows y Mac.

Importante: la funcionalidad de tunelización dividida no está disponible en macOS 11.

La funcionalidad de tunelización dividida le permite decidir cuáles aplicaciones usarán la VPN y cuáles no la usarán cuando se conecte a ExpressVPN.

Por ejemplo, si usted quiere que todas sus aplicaciones usen la VPN, excepto Firefox, puede configurar ExpressVPN para que envíe el tráfico a través de un “túnel dividido” para que solamente Firefox no pase a través del túnel cifrado de VPN.

Mientras esté conectado a ExpressVPN, todas sus solicitudes de DNS pasarán a través de los servidores de ExpressVPN, sin importar cual sea su configuración de tunelización dividida.

Nota: Debe estar desconectado de la VPN para cambiar sus configuraciones de tunelización dividida.

Para cambiar su configuración de tunelización dividida, haga clic en > Opciones.

En Tunelización dividida, marque la casilla de Administrar conexiones para cada aplicación individualmente y haga clic en Configuración.

Desde ahí puede seleccionar diferentes opciones de tunelización dividida. Amplíe la lista de abajo para más información sobre cada opción:

Todas las aplicaciones usan la VPN

Las aplicaciones seleccionadas no usan la VPN

Elija esta opción si quiere decidir qué aplicaciones no usarán la VPN cuando usted se conecte a ExpressVPN. Para elegir qué aplicaciones no usarán la VPN, seleccione No permitir a las aplicaciones seleccionadas usar la VPN y después haga clic en .

Marque las casillas junto a las aplicaciones que quiera excluir de la VPN. Si la aplicación que busca no aparece, haga clic en Añadir otra aplicación para añadirla a la lista.

Haga clic en Aceptar > Aceptar para aplicar sus cambios.

Ahora, cuando se conecte a la VPN, todas las aplicaciones menos la(s) seleccionada(s) usarán la VPN.