Denne veiledningen vil vise deg hvordan du bruker funksjonen delt tunnelering i ExpressVPN-appene for Windows og Mac.

Viktig: Funksjonen delt tunnelering er ikke tilgjengelig for macOS 11 og nyere.

Merk: Split tunneling er for øyeblikket heller ikke tilgjengelig på ExpressVPN-appen for Windows 11 på ARM64.

Funksjonen delt tunnelering lar deg velge hvilke apper som bruker VPN-et og hvilke apper som ikke gjør det når du er tilkoblet ExpressVPN.

Hvis du for eksempel vil at alle appene dine bortsett fra Firefox skal bruke VPN-et, kan du konfigurere ExpressVPN til å «dele tunnelen» til trafikken så bare Firefox ikke vil gå gjennom den krypterte VPN-tunnelen.

Så lenge du er tilkoblet ExpressVPN, vil alle DNS-forespørslene dine gå gjennom ExpressVPNs servere, uansett hvordan du konfigurerer innstillingene dine for delt tunnelering.

Merk: Du må være frakoblet VPN-et for å endre innstillingene for delt tunnelering.

For å få tilgang til innstillingene for delt tunnelering, klikk på > Alternativer.

I Delt tunnelering, huk av i boksen for Administrer tilkobling per enkelt app og klikk på Innstillinger.

Derfra kan du velge ulike alternativer for delt tunnelering. Utvid listen nedenfor for å lese mer om hvert alternativ:

Bruk VPN for alle apper

(Å velge dette alternativet er det samme som å fjerne haken i boksen for delt tunnelering i det forrige steget.)

I menyen Delt tunnelering , velg Alle apper bruker VPN-et , og klikk så på OK .

Ikke tillat valgte apper å bruke VPN

Dette alternativet lar deg velge at bestemte apper ikke bruker VPN-et når du er tilkoblet ExpressVPN. For å velge hvilke apper som ikke skal bruke VPN-et, velg Ikke tillat valgte apper å bruke VPN og klikk så på .

Merk boksen ved siden av hver app du vil ekskludere fra VPN-et. Hvis du ikke kan finne en bestemt app, klikk på Legg til en annen app for å legge den til på listen.

Klikk på OK > OK for å bruke endringene dine.

Når du er tilkoblet ExpressVPN, vil all internettrafikk unntatt de valgte appene bruke VPN-et.