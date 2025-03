Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie die Split-Tunneling-Funktion in den ExpressVPN-Apps für Windows, Mac und Linux nutzen.

Hinweis: Split-Tunneling ist derzeit auch in der ExpressVPN-App für Windows 11 auf ARM64 nicht verfügbar.

Mit der Split-Tunneling-Funktion können Sie festlegen, welche Apps das VPN nutzen und welche nicht, während Ihr Gerät mit ExpressVPN verbunden ist.

Beispielsweise können Sie ExpressVPN so konfigurieren, dass alle Apps außer Firefox das VPN verwenden. Der Datenverkehr von Firefox würde dann nicht über den verschlüsselten VPN-Tunnel geleitet.

Solange Sie mit ExpressVPN verbunden sind, werden alle Ihre DNS-Anfragen über die Server von ExpressVPN geleitet – unabhängig davon, wie Sie Ihre Split-Tunneling-Einstellungen konfiguriert haben.

Hinweis: Sie müssen vom VPN getrennt sein, um Ihre Split-Tunneling-Einstellungen zu ändern.

Um auf die Split-Tunneling-Einstellungen zuzugreifen, klicken Sie auf > Optionen.

Unter Split-Tunneling aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Verbindungen pro App verwalten und klicken auf Einstellungen.

Von hier aus können Sie verschiedene Split-Tunneling-Optionen auswählen. Erweitern Sie die Liste unten, um mehr über jede Option zu erfahren:

Alle Apps nutzen das VPN

VPN für ausgewählte Apps nicht erlauben

Klicken Sie auf OK > OK , um die Änderungen zu übernehmen.

VPN nur für ausgewählte Apps erlauben

Klicken Sie auf OK > OK , um die Änderungen zu übernehmen.

Wichtig: Die Split-Tunneling-Funktion ist unter macOS 11 und höher nicht verfügbar.

Hinweis: Sie müssen vom VPN getrennt sein, um Ihre Split-Tunneling-Einstellungen zu ändern.

Um auf Ihre Split-Tunneling-Einstellungen zuzugreifen, klicken Sie auf > Einstellungen…

Unter Split-Tunneling aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Verbindungen pro App verwalten und klicken auf Einstellungen.

Von hier aus können Sie verschiedene Split-Tunneling-Optionen auswählen. Erweitern Sie die Liste unten, um mehr über jede Option zu erfahren:

Alle Apps nutzen das VPN

VPN für ausgewählte Apps nicht erlauben

VPN nur für ausgewählte Apps erlauben

ExpressVPN-GUI-App für Linux

ExpressVPN-CLI-App für Linux

Um Split-Tunneling zu aktivieren, führen Sie den folgenden Befehl aus: Sobald diese Funktion aktiviert ist, können Sie festlegen, welche Apps das VPN umgehen und welche es nutzen.

Um Apps hinzuzufügen, die das VPN umgehen sollen, führen Sie den folgenden Befehl aus: expressvpnctl set split-app bypass[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

Zum Beispiel: Wenn das VPN Firefox umgehen soll, führen Sie den folgenden Befehl aus: expressvpnctl set split-app bypass:/usr/lib/firefox/firefox

Um Apps hinzuzufügen, die das VPN nutzen sollen, führen Sie den folgenden Befehl aus: expressvpnctl set split-app vpn[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

Zum Beispiel: Wenn Firefox das VPN nutzen soll, führen Sie den folgenden Befehl aus:

expressvpnctl set split-app vpn:/usr/lib/firefox/firefox

Um Split-Tunneling-Regeln für eine App zu entfernen, führen Sie den folgenden Befehl aus: