Questa guida ti mostrerà come utilizzare la funzione di split tunneling nelle app ExpressVPN per Windows, Mac e Linux.

Importante: La funzione di split tunneling non è disponibile su macOS 11 e versioni successive. Segui questa guida per scoprire quale versione di macOS stai utilizzando.

Nota: Attualmente, lo split tunneling non è disponibile sull’app ExpressVPN per Windows 11 su ARM64.

Che cos’è la funzione di split tunneling?

La funzione di split tunneling ti permette di decidere quali app utilizzeranno la VPN e quali no quando il tuo dispositivo è connesso a ExpressVPN.

Ad esempio, se vuoi che tutte le tue app, tranne Firefox, utilizzino la VPN, puoi configurare ExpressVPN per “dividere” il traffico in modo che solo Firefox non passi attraverso il tunnel VPN criptato.

Cosa succede alle mie query DNS quando utilizzo lo split tunneling?

Finché sei connesso a ExpressVPN, tutte le tue query DNS passeranno attraverso i server di ExpressVPN, indipendentemente da come hai configurato le impostazioni di split tunneling.

Come usare lo split tunneling VPN su Windows

Nota: Devi disconnetterti dalla VPN per modificare le impostazioni di split tunneling.

Per accedere alle impostazioni di split tunneling, clicca su > Opzioni.

In Split tunneling, seleziona la casella Gestisci la connessione per app e clicca su Impostazioni.

Da qui, puoi scegliere tra diverse opzioni di split tunneling. Espandi l’elenco qui sotto per saperne di più su ciascuna opzione:

Tutte le app usano la VPN

Se selezioni questa opzione, tutte le tue app utilizzeranno la VPN quando sei connesso a ExpressVPN. Nel menu Split Tunneling, seleziona Tutte le app usano la VPN, quindi clicca su OK. (Selezionare questa opzione equivale a deselezionare la casella per lo Split tunneling nel passaggio precedente.)

Non consentire alle app selezionate di utilizzare la VPN

Questa opzione ti consente di impostare alcune app affinché non utilizzino la VPN quando sei connesso a ExpressVPN. Per scegliere quali app non utilizzeranno la VPN, seleziona Non consentire a determinate app di usare la VPN, quindi clicca su . Seleziona la casella accanto a ciascuna app che vuoi escludere dalla VPN. Se non trovi un’app specifica, clicca su Aggiungi un’altra app per aggiungerla all’elenco. Clicca su OK > OK per applicare le modifiche. Quando sei connesso a ExpressVPN, tutto il traffico internet, tranne quello delle app selezionate, utilizzerà la VPN.

Consenti solo alle app selezionate di utilizzare la VPN

Questa opzione ti permette di selezionare quali app utilizzeranno la VPN. Per scegliere quali app utilizzeranno la VPN, seleziona Consenti solo a determinate app di usare la VPN, poi clicca su . Seleziona la casella accanto a ciascuna app che vuoi proteggere con la VPN. Se non trovi un’app specifica, clicca su Aggiungi un’altra app per aggiungerla all’elenco. Clicca su OK > OK per applicare le modifiche. Quando sei connesso a ExpressVPN, solo le app selezionate utilizzeranno la VPN.

Come usare lo split tunneling VPN su Mac

Importante: La funzione di split tunneling non è disponibile su macOS 11 e versioni successive.

Nota: Devi disconnetterti dalla VPN per modificare le impostazioni di split tunneling.

Per accedere alle impostazioni di split tunneling, clicca su . > Preferenze…

In Split tunneling, seleziona la casella Gestisci la connessione per app e clicca su Impostazioni.

Da qui, puoi selezionare diverse opzioni di split tunneling. Espandi l’elenco qui sotto per saperne di più su ciascuna opzione:

Tutte le app usano la VPN

Se selezioni questa opzione, tutte le tue app utilizzeranno la VPN quando sei connesso a ExpressVPN. Nel menu Split Tunneling, seleziona Tutte le app usano la VPN, quindi clicca su OK. (Selezionare questa opzione equivale a deselezionare la casella per Split tunneling nel passaggio precedente.)

Non consentire alle app selezionate di utilizzare la VPN

Questa opzione ti consente di impostare alcune app affinché non utilizzino la VPN quando sei connesso a ExpressVPN. Per scegliere quali app non utilizzeranno la VPN, seleziona Non consentire a determinate app di usare la VPN, quindi clicca su . Seleziona la casella accanto a ciascuna app che vuoi escludere dalla VPN, poi clicca su Seleziona applicazione. Clicca OK. Quando sei connesso a ExpressVPN, tutto il traffico internet, tranne quello delle app selezionate, utilizzerà la VPN.

Consenti solo alle app selezionate di utilizzare la VPN

Questa opzione ti permette di selezionare quali app utilizzeranno la VPN. Per scegliere quali app utilizzeranno la VPN, seleziona Consenti solo a determinate app di usare la VPN, poi clicca su . Seleziona la casella accanto a ciascuna app che vuoi proteggere con la VPN, poi clicca su Seleziona applicazione. Clicca OK.

Come usare lo split tunneling VPN su Linux

App ExpressVPN GUI per Linux

Per modificare le impostazioni di split tunneling: Clicca su > Impostazioni. Clicca su Split Tunnel. Seleziona la casella per Abilita impostazioni di split tunneling per attivare lo split tunneling. Da qui, puoi regolare le impostazioni di split tunneling. Espandi l’elenco qui sotto per saperne di più su ciascuna opzione: Aggiungi app Clicca su + Aggiungi app. Trova e seleziona l’app che vuoi aggiungere. Clicca su Apri. Clicca sul menu a tendina accanto all’app appena aggiunta. Scegli tra Bypass VPN o Solo VPN. Aggiungi indirizzi IP Clicca su + Aggiungi indirizzo IP. Inserisci un indirizzo IPv4/IPv6 o una subnet in notazione CIDR. Clicca OK. Clicca sul menu a tendina accanto all’indirizzo IP appena aggiunto. Scegli tra Bypass VPN o Solo VPN. Tutte le altre app Questa opzione ti permette di decidere le regole di split tunneling per tutte le altre app sul tuo dispositivo. Per modificare le impostazioni per le altre app: Clicca sul menu a tendina accanto a Tutte le altre app. Scegli tra Bypass VPN o Usa VPN.

App ExpressVPN CLI per Linux

Per abilitare lo split tunneling, esegui il comando: Una volta abilitato, puoi decidere quali app bypassano la VPN e quali la utilizzano. Per aggiungere app che devono bypassare la VPN, esegui il comando: expressvpnctl set split-app bypass[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED] Ad esempio, se vuoi che Firefox bypassi la VPN, esegui il comando: expressvpnctl set split-app bypass:/usr/lib/firefox/firefox Per aggiungere app che devono utilizzare la VPN, esegui il comando: expressvpnctl set split-app vpn[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED] Ad esempio, se vuoi che Firefox utilizzi la VPN, esegui il comando: expressvpnctl set split-app vpn:/usr/lib/firefox/firefox Per eliminare le regole di split tunneling per un’app, esegui il comando: expressvpnctl set split-app remove[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

