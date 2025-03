คู่มือนี้จะแสดงวิธีใช้ฟีเจอร์ Split Tunneling บนแอป ExpressVPN สำหรับ Windows, Mac และ Linux

สำคัญ: ฟีเจอร์ Split Tunneling ไม่สามารถใช้ได้บน macOS 11 ขึ้นไป ดู ฟีเจอร์ Split Tunneling ไม่สามารถใช้ได้บน macOS 11 ขึ้นไป ดู คู่มือนี้ เพื่อดูว่าคุณใช้ macOS เวอร์ชันใด

หมายเหตุ: ขณะนี้ฟีเจอร์ Split Tunneling ยังไม่สามารถใช้ได้บนแอป ExpressVPN สำหรับ Windows 11 บน ARM64

ฟีเจอร์ Split Tunneling คืออะไร?

ฟีเจอร์ Split Tunneling ให้คุณเลือกได้ว่าแอปใดจะใช้ VPN และแอปใดจะไม่ใช้ VPN ขณะที่อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับ ExpressVPN

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการให้ทุกแอปใช้ VPN ยกเว้น Firefox คุณสามารถตั้งค่า ExpressVPN ให้ “แยกเส้นทาง” การรับส่งข้อมูลเพื่อให้เฉพาะ Firefox ไม่ผ่านการเข้ารหัสของ VPN

DNS queries ของฉันจะเป็นอย่างไรเมื่อใช้ Split Tunneling?

ตราบใดที่คุณเชื่อมต่อกับ ExpressVPN DNS queries ทั้งหมดของคุณจะถูกส่งผ่านเซิร์ฟเวอร์ของ ExpressVPN ไม่ว่าคุณจะตั้งค่า Split Tunneling อย่างไร

วิธีใช้ VPN Split Tunneling บน Windows

หมายเหตุ: คุณต้องยกเลิกการเชื่อมต่อ VPN ก่อนจึงจะสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า Split Tunneling ได้

ในการเข้าถึงการตั้งค่า Split Tunneling ให้คลิก > ตัวเลือก (Options)

ใน Split Tunneling ให้เลือกช่อง จัดการการเชื่อมต่อแยกตามแอป (Manage connection on a per-app basis) และคลิก การตั้งค่า (Settings)

จากนั้นคุณสามารถเลือกตัวเลือก Split Tunneling ต่างๆ ได้ ขยายรายการด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละตัวเลือก

แอปทั้งหมดใช้ VPN

การเลือกตัวเลือกนี้จะทำให้ทุกแอปของคุณใช้ VPN เมื่อคุณเชื่อมต่อกับ ExpressVPN ในเมนู Split Tunneling ให้เลือก ทุกแอปใช้ VPN (All apps use the VPN) จากนั้นคลิก ตกลง (OK). (การเลือกตัวเลือกนี้เหมือนกับการไม่เลือกช่อง Split Tunneling ในขั้นตอนก่อนหน้า)

ไม่อนุญาตให้แอปที่เลือกใช้ VPN

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณกำหนดแอปบางตัวให้ไม่ใช้ VPN เมื่อคุณเชื่อมต่อกับ ExpressVPN เพื่อเลือกแอปที่ไม่ต้องการใช้ VPN ให้เลือก ไม่อนุญาตให้แอปที่เลือกใช้ VPN (Do not allow selected apps to use the VPN) จากนั้นคลิก เลือกช่องข้างแอปที่คุณต้องการยกเว้นจาก VPN หากคุณไม่พบแอปที่ต้องการ ให้คลิก เพิ่มแอปอื่น (Add Another App) เพื่อเพิ่มลงในรายการ คลิก ตกลง (OK) > ตกลง (OK) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณเชื่อมต่อกับ ExpressVPN การรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตทั้งหมด ยกเว้นแอปที่เลือก จะใช้ VPN

อนุญาตเฉพาะแอปที่เลือกเพื่อใช้ VPN

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณเลือกแอปบางตัวให้ใช้ VPN เท่านั้น ในการเลือกแอปที่ต้องการให้ใช้ VPN ให้เลือก อนุญาตให้เฉพาะแอปที่เลือกใช้ VPN (Only allow selected apps to use the VPN) จากนั้นคลิก เลือกช่องข้างแอปที่คุณต้องการป้องกันด้วย VPN หากไม่พบแอปที่ต้องการ ให้คลิก เพิ่มแอปอื่น (Add Another App) เพื่อเพิ่มลงในรายการ คลิก ตกลง (OK) > ตกลง (OK) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณเชื่อมต่อกับ ExpressVPN เฉพาะแอปที่เลือกเท่านั้นที่จะใช้ VPN

วิธีใช้ VPN Split Tunneling บน Mac

สำคัญ: ฟีเจอร์ Split Tunneling ไม่สามารถใช้ได้บน macOS 11 ขึ้นไป

หมายเหตุ: คุณต้องยกเลิกการเชื่อมต่อ VPN ก่อนจึงจะสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า Split Tunneling ได้

ในการเข้าถึงการตั้งค่า Split Tunneling ให้คลิก > การตั้งค่า… (Preferences…)

ใน Split Tunneling ให้เลือกช่อง จัดการการเชื่อมต่อแยกตามแอป (Manage connection on a per-app basis) และคลิก การตั้งค่า (Settings)

จากนั้นคุณสามารถเลือกตัวเลือก Split Tunneling ต่างๆ ได้ ขยายรายการด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละตัวเลือก

แอปทั้งหมดใช้ VPN

การเลือกตัวเลือกนี้จะทำให้ทุกแอปของคุณใช้ VPN เมื่อคุณเชื่อมต่อกับ ExpressVPN ในเมนู Split Tunneling ให้เลือก ทุกแอปใช้ VPN (All apps use the VPN) จากนั้นคลิก ตกลง (OK). (การเลือกตัวเลือกนี้เหมือนกับการไม่เลือกช่อง Split Tunneling ในขั้นตอนก่อนหน้า)

ไม่อนุญาตให้แอปที่เลือกใช้ VPN

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณกำหนดแอปบางตัวให้ไม่ใช้ VPN เมื่อคุณเชื่อมต่อกับ ExpressVPN เพื่อเลือกแอปที่ไม่ต้องการใช้ VPN ให้เลือก ไม่อนุญาตให้แอปที่เลือกใช้ VPN (Do not allow selected apps to use the VPN) จากนั้นคลิก เลือกช่องข้างแอปที่คุณต้องการยกเว้นจาก VPN จากนั้นคลิก เลือกแอปพลิเคชัน (Select Application) คลิก ตกลง เมื่อคุณเชื่อมต่อกับ ExpressVPN การรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตทั้งหมด ยกเว้นแอปที่เลือก จะใช้ VPN

อนุญาตเฉพาะแอปที่เลือกเพื่อใช้ VPN

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณเลือกแอปบางตัวให้ใช้ VPN เท่านั้น ในการเลือกแอปที่ต้องการให้ใช้ VPN ให้เลือก อนุญาตให้เฉพาะแอปที่เลือกใช้ VPN (Only allow selected apps to use the VPN) จากนั้นคลิก เลือกช่องข้างแอปที่คุณต้องการป้องกันด้วย VPN จากนั้นคลิก เลือกแอปพลิเคชัน (Select Application) คลิก ตกลง (OK).

วิธีใช้ VPN Split Tunneling บน Linux

แอป ExpressVPN GUI สำหรับ Linux

ในการเปลี่ยนการตั้งค่า Split Tunneling: คลิก > การตั้งค่า (Settings). คลิก Split Tunnel. เลือกช่อง การตั้งค่า Split Tunneling เพื่อเปิดใช้งาน Split Tunneling. จากนั้นคุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่า Split Tunneling ได้ ขยายรายการด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละตัวเลือก: เพิ่มแอป คลิก + เพิ่มแอป (Add App). ค้นหาและคลิกแอปที่ต้องการเพิ่ม. คลิก เปิด (Open). คลิกเมนูแบบเลื่อนลงข้างแอปที่คุณเพิ่ม. เลือก ข้าม VPN (Bypass VPN) หรือ ใช้เฉพาะ VPN (Only VPN). เพิ่มที่อยู่ IP คลิก + เพิ่มที่อยู่ IP (Add IP Address). ป้อนที่อยู่ IPv4/IPv6 หรือ subnet ในรูปแบบ CIDR. คลิก ตกลง คลิกเมนูแบบเลื่อนลงข้างแอปที่คุณเพิ่ม. เลือก ข้าม VPN (Bypass VPN) หรือ ใช้เฉพาะ VPN (Only VPN). แอปอื่นๆ ทั้งหมด ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณกำหนดกฎ Split Tunneling สำหรับแอปทั้งหมดบนอุปกรณ์ของคุณ ในการปรับการตั้งค่าสำหรับแอปอื่นๆ: คลิกเมนูแบบเลื่อนลงข้าง แอปอื่นๆ ทั้งหมด (All Other Apps). เลือก ข้าม VPN (Bypass VPN) หรือ ใช้ VPN (Use VPN).

แอป ExpressVPN CLI สำหรับ Linux

เพื่อเปิดใช้งาน Split Tunneling, ใช้คำสั่ง: เมื่อเปิดใช้งานแล้ว คุณสามารถกำหนดได้ว่าแอปใดจะข้าม VPN และแอปใดจะใช้ VPN เพื่อเพิ่มแอปที่ต้องการข้าม VPN, ใช้คำสั่ง: expressvpnctl set split-app bypass[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED] ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการให้ VPN ข้าม Firefox ให้ใช้คำสั่ง: expressvpnctl set split-app bypass:/usr/lib/firefox/firefox เพื่อเพิ่มแอปที่ต้องการใช้ VPN, ใช้คำสั่ง: expressvpnctl set split-app vpn[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED] ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการให้ VPN ใช้กับ Firefox ให้ใช้คำสั่ง: expressvpnctl set split-app vpn:/usr/lib/firefox/firefox เพื่อลบกฎ Split Tunneling สำหรับแอป, ใช้คำสั่ง: expressvpnctl set split-app remove[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

