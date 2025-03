Denne guide viser dig hvordan du bruger split tunneling-funktionen i ExpressVPN-apps til Windows, Mac og Linux.

Split tunneling-funktionen er ikke tilgængelig på macOS 11 og nyere. Følg denne guide for at finde ud af, hvilken macOS-version du bruger.

Bemærk: Split tunneling er heller ikke tilgængelig i ExpressVPN-appen til Windows 11 på ARM64.

Split tunneling lader dig vælge, hvilke apps der skal bruge VPN’en, og hvilke der ikke skal, når din enhed er forbundet til ExpressVPN.

For eksempel, hvis du vil have alle dine apps til at bruge VPN’en undtagen Firefox, kan du konfigurere ExpressVPN til at “split-tunnele” trafikken, så kun Firefox ikke går gennem den krypterede VPN-tunnel.

Behov for hjælp? .

Tilbage til toppen

Så længe du er forbundet til ExpressVPN, vil alle dine DNS-forespørgsler gå gennem ExpressVPN’s servere, uanset hvordan du har konfigureret dine split tunneling-indstillinger.

Behov for hjælp? .

Tilbage til toppen

Bemærk: Du skal være afbrudt fra VPN’en for at ændre dine split tunneling-indstillinger.

For at få adgang til split tunneling-indstillingerne skal du klikke på > Indstillinger.

Under Split tunneling skal du markere feltet Administrer forbindelser pr. app og klikke på Indstillinger.

Herfra kan du vælge forskellige split tunneling-indstillinger. Udvid listen nedenfor for at få mere info om hver mulighed:

Alle apps bruger VPN

(At vælge denne indstilling svarer til at fjerne markeringen i feltet for Split tunneling i forrige trin.)

Lad ikke de valgte apps bruge VPN

Klik på OK > OK for at gemme ændringerne.

Marker feltet ved siden af de apps, du vil udelukke fra VPN’en. Hvis du ikke kan finde en bestemt app, skal du klikke på Tilføj en anden app for at tilføje den til listen.

Denne indstilling giver dig mulighed for at vælge bestemte apps, der ikke skal bruge VPN’en, når du er forbundet til ExpressVPN. For at vælge hvilke apps der ikke skal bruge VPN’en, vælg Tillad ikke udvalgte apps at bruge VPN’en , og klik derefter på .

Lad kun valgte apps bruge VPN

Klik på OK > OK for at gemme ændringerne.

Marker feltet ved siden af de apps, du vil beskytte med VPN’en. Hvis du ikke kan finde en bestemt app, skal du klikke på Tilføj en anden app for at tilføje den til listen.

For at vælge hvilke apps der skal bruge VPN’en, vælg Tillad kun udvalgte apps at bruge VPN’en , og klik derefter på .

Denne indstilling giver dig mulighed for at vælge bestemte apps, der skal bruge VPN’en.

Behov for hjælp? .

Tilbage til toppen

Vigtigt: Split tunneling-funktionen er ikke tilgængelig på macOS 11 og nyere.

Bemærk: Du skal være afbrudt fra VPN’en for at ændre dine split tunneling-indstillinger.

For at få adgang til dine split tunneling-indstillinger skal du klikke på > Præferencer…

Under Split tunneling skal du markere feltet Administrer forbindelser pr. app og klikke på Indstillinger.

Herfra kan du vælge forskellige split tunneling-indstillinger. Udvid listen nedenfor for at få mere info om hver mulighed:

Alle apps bruger VPN

(At vælge denne indstilling svarer til at fjerne markeringen i feltet for Split tunneling i forrige trin.)

Lad ikke de valgte apps bruge VPN

Denne indstilling giver dig mulighed for at vælge bestemte apps, der ikke skal bruge VPN’en, når du er forbundet til ExpressVPN. For at vælge hvilke apps der ikke skal bruge VPN’en, vælg Tillad ikke udvalgte apps at bruge VPN’en , og klik derefter på .

Lad kun valgte apps bruge VPN

For at vælge hvilke apps der skal bruge VPN’en, vælg Tillad kun udvalgte apps at bruge VPN’en , og klik derefter på .

Denne indstilling giver dig mulighed for at vælge bestemte apps, der skal bruge VPN’en.

Behov for hjælp? .

Tilbage til toppen

ExpressVPN GUI-app til Linux

For at justere indstillingerne for andre apps:

Denne mulighed giver dig mulighed for at bestemme split tunneling-reglerne for alle andre apps på din enhed.

Herfra kan du justere dine split tunneling-indstillinger. Udvid listen nedenfor for at lære mere om hver mulighed:

For at ændre dine split tunneling-indstillinger:

ExpressVPN CLI-app til Linux

For at aktivere split tunneling, kør kommandoen: Når det er aktiveret, kan du bestemme, hvilke apps der skal omgå VPN’en, og hvilke der skal bruge den.

For at tilføje apps, der skal omgå VPN’en, kør kommandoen: expressvpnctl set split-app bypass[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

For eksempel, hvis du vil have VPN’en til at omgå Firefox, skal du køre kommandoen: expressvpnctl set split-app bypass:/usr/lib/firefox/firefox

For at tilføje apps, du ønsker skal bruge VPN’en, kør kommandoen: expressvpnctl set split-app vpn[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

For eksempel, hvis du vil have VPN’en til at omgå Firefox, skal du køre kommandoen:

expressvpnctl set split-app vpn:/usr/lib/firefox/firefox

For at slette split tunneling-regler for en app, kør kommandoen: