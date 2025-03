Den här guiden visar dig hur du använder funktionen för split tunneling i ExpressVPN-apparna för Windows, Mac och Linux.

Observera: Split tunneling är för närvarande inte tillgängligt i ExpressVPN-appen för Windows 11 på ARM64.

Split tunneling-funktionen låter dig bestämma vilka appar som använder VPN och vilka som inte gör det när din enhet är ansluten till ExpressVPN.

Till exempel, om du vill att alla dina appar förutom Firefox ska använda VPN, kan du konfigurera ExpressVPN så att endast Firefox inte går genom den krypterade VPN-tunneln.

Behöver du hjälp? .

Tillbaka till toppen

Så länge du är ansluten till ExpressVPN kommer alla dina DNS-förfrågningar att gå genom ExpressVPN:s servrar, oavsett hur du har konfigurerat dina inställningar för split tunneling.

Behöver du hjälp? .

Tillbaka till toppen

Observera: Du måste vara frånkopplad från VPN för att ändra dina inställningar för split tunneling.

För att komma åt dina inställningar för split tunneling, klicka på > Alternativ.

Under Split tunneling, markera rutan för Hantera anslutning per app och klicka på Inställningar.

Därifrån kan du välja olika alternativ för split tunneling. Expandera listan nedan för att läsa mer om varje alternativ:

Låt alla appar använda VPN

Låt inte utvalda appar använda VPN

Klicka på OK > OK för att spara dina ändringar.

Låt bara utvalda appar använda VPN

Klicka på OK > OK för att spara dina ändringar.

Behöver du hjälp? .

Tillbaka till toppen

Viktigt: Funktionen för split tunneling är inte tillgänglig på macOS 11 och senare.

Observera: Du måste vara frånkopplad från VPN för att ändra dina inställningar för split tunneling.

För att komma åt dina inställningar för split tunneling, klicka på > Inställningar…

Under Split tunneling, markera rutan för Hantera anslutning per app och klicka på Inställningar.

Därifrån kan du välja olika alternativ för split tunneling. Expandera listan nedan för att läsa mer om varje alternativ:

Låt alla appar använda VPN

Låt inte utvalda appar använda VPN

Låt bara utvalda appar använda VPN

Behöver du hjälp? .

Tillbaka till toppen

ExpressVPN GUI-app för Linux

ExpressVPN CLI-app för Linux

För att aktivera split tunneling, kör kommandot: När funktionen är aktiverad kan du bestämma vilka appar som ska kringgå VPN och vilka som ska använda det.

För att lägga till appar som ska kringgå VPN, kör kommandot: expressvpnctl set split-app bypass[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

Till exempel, om du vill att VPN ska kringgå Firefox, kör du kommandot: expressvpnctl set split-app bypass:/usr/lib/firefox/firefox

För att lägga till appar som ska använda VPN, kör kommandot: expressvpnctl set split-app vpn[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

Till exempel, om du vill att VPN endast ska användas för Firefox, kör du kommandot:

expressvpnctl set split-app vpn:/usr/lib/firefox/firefox

För att ta bort split tunneling-regler för en app, kör kommandot: