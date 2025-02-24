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Network Lock, ExpressVPN’in kill switch’idir. VPN bağlantınız beklenmedik bir şekilde kesilirse, Network Lock tüm internet trafiğini engeller ve verilerinizi güvende tutar.

Network Lock, Windows, Mac, Linux ve yönlendiriciler için ExpressVPN uygulamasında mevcuttur.

Not: Android veya iOS için ExpressVPN uygulamasında, Network Lock ‘ağ koruması’ olarak adlandırılır. Android veya iOS için ExpressVPN uygulamasında, Network Lock ‘ağ koruması’ olarak adlandırılır. Android ve iOS için ağ korumasını kullanma talimatlarını bulabilirsiniz.

Network Lock Nasıl Çalışır?

VPN’e bağlı olmadığınızda, internet trafiğiniz üçüncü taraf müdahalelerine karşı savunmasız olabilir. Verilerinizi güvende ve emniyette tutmak için, VPN’iniz beklenmedik şekilde kesildiğinde Network Lock etkinleşir ve tüm internet trafiğini engeller, VPN bağlantısı yeniden kurulana kadar. Network Lock hakkında daha fazla bilgi edinin.

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Network Lock Ne Zaman Aktif Olur?

Network Lock varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Etkinleştirildiğinde, Network Lock VPN’e bağlandığınızda ve uygulamanın diğer bağlantı durumlarında aktif olur. VPN’den manuel olarak bağlantınızı keserseniz, Network Lock uygulama ayarlarında etkinleştirilmiş olmasına rağmen aktif olmaz.

Aşağıdaki tablo, farklı VPN bağlantı durumlarında Network Lock’un ne zaman aktif (veya pasif) olduğunu özetlemektedir.

Not: VPN bağlanırken, Network Lock’un aktif olması birkaç saniye sürebilir.

VPN’iniz beklenmedik bir şekilde kesilirse, Network Lock etkinleşir ve bağlantı yeniden kurulana kadar cihazınıza giren veya çıkan herhangi bir internet trafiğini engeller.

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Network Lock’u Nasıl Etkinleştirir (veya Devre Dışı Bırakırsınız)

Network Lock varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Network Lock’u daha önce devre dışı bıraktıysanız, uygulama ayarlarına giderek yeniden etkinleştirebilirsiniz.

Network Lock devre dışı bırakıldığında:

VPN’iniz beklenmedik bir şekilde kesilirse internette gezinmeye devam edebilirsiniz.

Trafiğiniz şifrelenmiş ve güvenli olmayacaktır.

Network Lock’u Etkinleştir (veya Devre Dışı Bırak)

Windows veya Mac için ExpressVPN uygulamalarında, Network Lock ayarı VPN beklenmedik bir şekilde kesilirse Tüm internet trafiğini durdur onay kutusu ile belirtilir:

İşaretlendiğinde: Network Lock etkinleştirilir.

İşaretlenmediğinde: Network Lock devre dışı kalır.

Cihazınıza uygun talimatları izleyin:

Windows

Önemli: Network Lock ayarınızı değiştirmeden önce, VPN’den bağlantınızı kestiğinizden emin olun. ExpressVPN uygulamasında, > Seçenekler‘e tıklayın.

Genel sekmesinde, VPN beklenmedik bir şekilde kesilirse Tüm internet trafiğini durdur onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

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Mac

Önemli: Network Lock ayarınızı değiştirmeden önce, VPN’den bağlantınızı kestiğinizden emin olun. ExpressVPN uygulamasında, > Tercihler…



Genel sekmesinde, VPN beklenmedik bir şekilde kesilirse Tüm internet trafiğini durdur onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

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Linux

Terminal‘i açın. Ayarınızı değiştirmeden önce VPN’den bağlantınızı kesin. Aşağıdaki komutu girin: expressvpn disconnect Network Lock’u devre dışı bırakmak için aşağıdaki komutu girin:

expressvpn preferences set network_lock off Network Lock’u etkinleştirmek için aşağıdaki komutu girin:

expressvpn preferences set network_lock default Yardıma mı ihtiyacınız var? . Başa dön

Network Lock Ayarlarını Uygulamamak Olanaksız

Network Lock ayarlarını uygulamada zorluk çekiyorsanız:

Cihazınızı yeniden başlatın. ExpressVPN uygulamasını yeniden başlatın.

Sorun devam ederse, cihazınıza özel bu talimatları izleyin:

Windows (yönetici olarak çalışırken)

Ctrl + Alt + Delete tuşlarına basın. Görev Yöneticisi‘ni seçin. Cihazınıza yapılan değişikliklere izin vermek için Evet‘e tıklayın. Daha fazla detay seçeneğine tıklayın. Hizmetler‘i seçin. ExpressVpnService‘e sağ tıklayın. Durdur‘a tıklayın. ExpressVpnService‘e sağ tıklayın. Başlat‘a tıklayın. ExpressVPN’i yeniden başlatın. Yardıma mı ihtiyacınız var? . Başa dön

Mac

Spotlight Arama’yı kullanarak Etkinlik Monitörü‘nü bulun. ExpressVPN‘i seçin. Ekranın sol üst köşesindeki Zorla Çık simgesine tıklayın. ExpressVPN’i yeniden başlatın. Yardıma mı ihtiyacınız var? . Başa dön

Yerel ağ cihazlarına erişime izin ver (veya reddet)

Network Lock etkinleştirildiğinde, varsayılan olarak yerel ağ cihazlarınıza erişebilirsiniz. Uygulama ayarlarında, yerel ağ cihazlarınıza erişimi izin vererek veya reddederek değiştirebilirsiniz.

Windows veya Mac için ExpressVPN uygulamalarında, yerel ağ cihazlarına erişim Yerel ağdaki cihazlara erişime izin ver (yazıcılar veya dosya sunucuları gibi) onay kutusu ile belirtilir:

İşaretlendiğinde: Yerel ağ cihazlarına erişime izin verilir.

İşaretlenmediğinde: Yerel ağ cihazlarına erişim reddedilir.

Windows

Önemli: Network Lock ayarınızı değiştirmeden önce, VPN’den bağlantınızı kestiğinizden emin olun. ExpressVPN uygulamasında, > Seçenekler‘e tıklayın. Genel sekmesinde, Ağ paylaşımları veya yazıcılar gibi yerel ağ cihazlarına erişime izin ver kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

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Mac

Önemli: Network Lock ayarınızı değiştirmeden önce VPN bağlantınızı kesin. ExpressVPN uygulamasında, > Tercihler…‘e tıklayın Genel sekmesinde, Yerel ağ üzerindeki cihazlara (yazıcılar veya dosya sunucuları gibi) erişime izin ver kutusunu işaretleyin (veya işaretini kaldırın).

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Apple Hizmetlerinin VPN’i pas geçmesine izin verin (veya verme) böylece iMessage ve diğer uygulamalar daha iyi çalışabilir (yalnızca macOS 15 Sequoia’da)

macOS 15 Sequoia kullanıyorsanız, Apple Hizmetlerinin VPN’i pas geçmesine izin verin böylece iMessage ve diğer uygulamalar daha iyi çalışabilir seçeneğini içeren bir onay kutusu göreceksiniz. Bu, Apple tarafından yapılan ve VPN’e bağlandığında ve Network Lock etkin olduğunda iMessage gibi uygulamalarda sorunlar yaşanmasına neden olan değişikliklere bir yanıt niteliğindedir.

İşaretli olduğunda: Apple Hizmetleri trafiği VPN tünelinden geçmez ve Apple anlık bildirimleri bunun dışından gönderilir. VPN’e bağlıyken iMessage ve diğer uygulamalarla ilgili sorunlar yaşıyorsanız, bu hizmetlerin deneyiminizi iyileştirebilir ancak tam işlevsellik mevcut olmayabilir.

İşaretli değilse: Apple Hizmetleri trafiği VPN tünelinden geçer, ancak iMessage gibi hizmetlerle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz.

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