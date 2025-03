5 วิธีในการใช้ VPN ของคุณ ดูพวกมันตอนนี้

Network Lock คือ kill switch ของ ExpressVPN หากการเชื่อมต่อ VPN ของคุณหลุดโดยไม่คาดคิด Network Lock จะบล็อกการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ

Network Lock มีให้ใช้งานในแอป ExpressVPN สำหรับ Windows, Mac, Linux และเราเตอร์

หมายเหตุ: ในแอป ExpressVPN สำหรับ Android หรือ iOS Network Lock จะเรียกว่า network protection คุณสามารถดูคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ network protection สำหรับ Android และ iOS ได้ที่นี่

Network Lock ทำงานอย่างไร?

เมื่อคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับ VPN การรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของคุณอาจเสี่ยงต่อการถูกดักจับ เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ หาก VPN ของคุณตัดการเชื่อมต่อโดยไม่คาดคิด Network Lock จะทำงานและบล็อกการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งหมดจนกว่าการเชื่อมต่อ VPN จะกลับมา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Network Lock

Network Lock ทำงานเมื่อใด?

Network Lock เปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น เมื่อเปิดใช้งาน Network Lock จะเริ่มทำงานทันทีที่คุณเชื่อมต่อกับ VPN และในบางสถานะการเชื่อมต่ออื่น ๆ อย่างไรก็ตาม หากคุณตัดการเชื่อมต่อจาก VPN ด้วยตนเอง Network Lock จะไม่ทำงานแม้ว่าจะเปิดใช้งานอยู่ในการตั้งค่าแอป

ตารางด้านล่างสรุปว่า Network Lock ทำงาน (หรือไม่ทำงาน) ในสถานะการเชื่อมต่อ VPN ต่าง ๆ

หมายเหตุ: เมื่อ VPN กำลังเชื่อมต่อ อาจใช้เวลาสองสามวินาทีสำหรับ Network Lock ในการทำงาน

หาก VPN ของคุณหลุดโดยไม่คาดคิด Network Lock จะเปิดใช้งานและบล็อกการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตทั้งหมดจนกว่าการเชื่อมต่อจะกลับมา

วิธีเปิดหรือปิด Network Lock

สำคัญ: คุณไม่สามารถปิด Network Lock ในแอป ExpressVPN สำหรับเราเตอร์

Network Lock เปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น หากคุณปิดการใช้งาน Network Lock ก่อนหน้านี้ คุณสามารถเข้าไปที่การตั้งค่าแอปเพื่อเปิดใช้งานอีกครั้งได้

หาก Network Lock ถูกปิด:

คุณจะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้หาก VPN ของคุณหลุดโดยไม่คาดคิด

การรับส่งข้อมูลของคุณจะไม่ได้รับการเข้ารหัสและอาจไม่ปลอดภัย

เปิดหรือปิด Network Lock

ในแอป ExpressVPN สำหรับ Windows หรือ Mac การตั้งค่า Network Lock จะอยู่ในรูปแบบของช่องทำเครื่องหมาย Stop all internet traffic if the VPN disconnects unexpectedly:

หากเลือก: Network Lock จะเปิดใช้งาน

หากไม่เลือก: Network Lock จะถูกปิดใช้งาน

ทำตามคำแนะนำที่ตรงกับอุปกรณ์ของคุณ:

Windows

สำคัญ: ก่อนเปลี่ยนการตั้งค่า Network Lock ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับ VPN ในแอป ExpressVPN คลิก > Options. ในแท็บ General เลือกหรือยกเลิกการเลือก Stop all internet traffic if the VPN disconnects unexpectedly. คลิก OK.

Mac

สำคัญ: ก่อนเปลี่ยนการตั้งค่า Network Lock ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับ VPN ในแอป ExpressVPN คลิก > Preferences… ในแท็บ General เลือกหรือยกเลิกการเลือก Stop all internet traffic if the VPN disconnects unexpectedly. ปิดหน้าต่าง

Linux

แอป ExpressVPN GUI สำหรับ Linux บนแอป ExpressVPN GUI สำหรับ Linux คลิก > Options. คลิก Network. ภายใต้ Network Lock ให้เลือก/ยกเลิกการเลือก Enable when connected. ExpressVPN CLI สำหรับ Linux เปิด Terminal. หากต้องการปิด Network Lock ให้ป้อนคำสั่งต่อไปนี้: expressvpnctl set networklock false หากต้องการเปิด Network Lock ให้ป้อนคำสั่งต่อไปนี้: expressvpnctl set networklock true แอป ExpressVPN เวอร์ชันเก่าสำหรับ Linux เปิด Terminal. ตัดการเชื่อมต่อจาก VPN ก่อนเปลี่ยนการตั้งค่า โดยป้อนคำสั่ง: expressvpn disconnect หากต้องการปิด Network Lock ให้ป้อนคำสั่ง: expressvpn preferences set network_lock off หากต้องการเปิด Network Lock ให้ป้อนคำสั่ง: expressvpn preferences set network_lock default

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Network Lock

หากคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Network Lock ได้:

รีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ รีสตาร์ทแอป ExpressVPN

หากปัญหายังคงอยู่ ให้ทำตามคำแนะนำเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ของคุณ:

Windows (ขณะรันในโหมดผู้ดูแลระบบ)

กด Ctrl + Alt + Delete. เลือก Task Manager แล้วคลิก Yes เพื่ออนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ของคุณ คลิก More details เลือก Services คลิกขวาที่ ExpressVpnService คลิก Stop คลิกขวาที่ ExpressVpnService อีกครั้ง คลิก Start เปิด ExpressVPN ใหม่อีกครั้ง

Mac

ใช้ Spotlight Search เพื่อค้นหา Activity Monitor. เลือก ExpressVPN. คลิกไอคอน Force Quit ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ เปิด ExpressVPN ใหม่อีกครั้ง

อนุญาต (หรือปฏิเสธ) การเข้าถึงอุปกรณ์เครือข่ายภายใน

เมื่อ Network Lock เปิดใช้งาน คุณยังสามารถเข้าถึงอุปกรณ์เครือข่ายภายในของคุณได้ตามค่าเริ่มต้น ในการตั้งค่าแอป คุณสามารถเปลี่ยนการเข้าถึงอุปกรณ์เครือข่ายภายในได้โดยการอนุญาตหรือปฏิเสธการเข้าถึง

ในแอป ExpressVPN สำหรับ Windows หรือ Mac การเข้าถึงอุปกรณ์เครือข่ายภายในจะแสดงเป็นช่องทำเครื่องหมายสำหรับ Allow access to devices on a local network (such as printers or file servers):

หากเลือก: อนุญาตให้เข้าถึงอุปกรณ์เครือข่ายภายใน

หากไม่เลือก: ปฏิเสธการเข้าถึงอุปกรณ์เครือข่ายภายใน

Windows

สำคัญ: ก่อนเปลี่ยนการตั้งค่า Network Lock ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับ VPN ในแอป ExpressVPN คลิก > Options. ในแท็บ General เลือก (หรือยกเลิกการเลือก) Allow access to local network devices such as network shares or printers. คลิก OK.

Mac

สำคัญ: ก่อนเปลี่ยนการตั้งค่า Network Lock ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับ VPN ในแอป ExpressVPN คลิก > Preferences… ในแท็บ General เลือก (หรือยกเลิกการเลือก) Allow access to devices on the local network (such as printers or file servers). ปิดหน้าต่าง

อนุญาต (หรือปฏิเสธ) บริการของ Apple ให้ข้าม VPN เพื่อให้ iMessage และแอปอื่น ๆ ทำงานได้ดีขึ้น (เฉพาะบน macOS 15 Sequoia)

หากคุณใช้ macOS 15 Sequoia คุณจะเห็นตัวเลือก Allow Apple Services to bypass the VPN so iMessage and other apps work better ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ Apple ที่อาจทำให้เกิดปัญหากับแอป เช่น iMessage เมื่อเชื่อมต่อ VPN และเปิดใช้งาน Network Lock



หากเลือก: การรับส่งข้อมูลของ Apple Services จะไม่ผ่าน VPN และการแจ้งเตือน push ของ Apple จะถูกส่งออกไปภายนอก หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับ iMessage และแอปอื่น ๆ ขณะเชื่อมต่อ VPN การตั้งค่านี้อาจช่วยให้การใช้งานราบรื่นขึ้น แต่อาจไม่สามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบ

หากไม่เลือก: การรับส่งข้อมูลของ Apple Services จะผ่าน VPN แต่คุณอาจพบปัญหากับบริการ เช่น iMessage

วิธีเปิด (หรือปิด) advanced kill switch บน Linux

แอป ExpressVPN สำหรับ Linux มาพร้อมกับ advanced kill switch เมื่อตัวเลือกนี้เปิดใช้งาน จะช่วยป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลแม้ว่า VPN จะปิดอยู่ โดยจะบล็อกการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งหมด เว้นแต่ VPN จะทำงานอยู่

ในแอป ExpressVPN GUI สำหรับ Linux advanced kill switch จะปรากฏเป็นช่องทำเครื่องหมายสำหรับ Enable at all times (บล็อกอินเทอร์เน็ตของคุณตลอดเวลาหากไม่ได้เชื่อมต่อกับ VPN):

หากเลือก: อินเทอร์เน็ตทั้งหมดของคุณจะถูกบล็อก เว้นแต่คุณจะเชื่อมต่อกับ VPN ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลของคุณ

หากไม่เลือก: kill switch จะทำงานตามปกติ โดยจะบล็อกการใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉพาะเมื่อการเชื่อมต่อ VPN หลักของคุณหลุดโดยไม่คาดคิด

วิธีปรับการตั้งค่า advanced kill switch:

บนแอป ExpressVPN GUI สำหรับ Linux คลิก > Options. คลิก Network. ภายใต้ Network Lock ให้เลือก/ยกเลิกการเลือก Enable at all times.

