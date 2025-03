Co VPN może zrobić? Pokaż mi

Network Lock to wyłącznik awaryjny ExpressVPN. Jeśli połączenie VPN niespodziewanie się rozłączy, Network Lock blokuje cały ruch internetowy, chroniąc Twoje dane.

Network Lock jest dostępny w aplikacji ExpressVPN dla Windows, Mac, Linux oraz routerach.

Uwaga: W aplikacji ExpressVPN dla Android lub iOS Network Lock jest znany jako Ochrona sieci. Znajdziesz instrukcje dotyczące korzystania z ochrony sieci dla W aplikacji ExpressVPN dla Android lub iOS Network Lock jest znany jako Ochrona sieci. Znajdziesz instrukcje dotyczące korzystania z ochrony sieci dla Android oraz iOS

Jak działa Network Lock?

Kiedy nie jesteś połączony z VPN, Twój ruch internetowy może być narażony na manipulacje ze strony osób trzecich. Aby Twoje dane były bezpieczne i chronione, w przypadku niespodziewanego rozłączenia VPN, Network Lock jest aktywowany i blokuje cały ruch internetowy do momentu przywrócenia połączenia. Dowiedz się więcej o Network Lock.

Kiedy aktywowany jest Network Lock?

Network Lock jest domyślnie aktywny. Gdy włączony, Network Lock jest aktywny, jak tylko połączysz się z VPN oraz gdy aplikacja jest w innych stanach połączenia. Jeśli ręcznie rozłączysz się z VPN, Network Lock nie będzie aktywny, mimo że jest włączony w ustawieniach aplikacji.

Poniższa tabela podsumowuje, kiedy Network Lock jest aktywny (lub nieaktywny) w różnych stanach połączenia VPN.

Uwaga: Gdy VPN jest w trakcie łączenia się, może minąć kilka sekund, zanim Network Lock stanie się aktywny.

Jeśli Twój VPN niespodziewanie się rozłączy, Network Lock jest aktywowany i blokuje wszelki ruch internetowy wchodzący lub wychodzący z Twojego urządzenia, dopóki połączenie nie zostanie przywrócone.

Jak włączyć (lub wyłączyć) Network Lock

Ważne: Nie możesz wyłączyć Network Lock w Nie możesz wyłączyć Network Lock w aplikacji ExpressVPN na routerze

Network Lock jest domyślnie włączony. Jeśli wcześniej wyłączyłeś Network Lock, możesz przejść do ustawień aplikacji, aby ponownie go włączyć.

Jeśli Network Lock jest wyłączony:

Będziesz mógł przeglądać Internet, jeśli Twój VPN niespodziewanie się rozłączy.

Twój ruch nie będzie szyfrowany i bezpieczny.

Włącz (lub wyłącz) Network Lock

W aplikacjach ExpressVPN dla Windows lub Mac ustawienie Network Lock jest oznaczone polem wyboru Zatrzymaj cały ruch internetowy, jeśli VPN niespodziewanie się rozłączy:

Gdy zaznaczone: Network Lock jest włączony.

Gdy odznaczone: Network Lock jest wyłączony.

Postępuj zgodnie z instrukcjami dla Twojego urządzenia:

Windowsie

Ważne: Przed zmianą ustawień Network Lock upewnij się, że jesteś rozłączony z VPN. W aplikacji ExpressVPN kliknij > Opcje.

W zakładce Ogólne zaznacz lub odznacz pole Zatrzymaj cały ruch internetowy, jeśli VPN niespodziewanie się rozłączy.

Kliknij OK.

Macu

Ważne: Przed zmianą ustawień Network Lock upewnij się, że jesteś rozłączony z VPN. W aplikacji ExpressVPN kliknij > Preferencje…



W zakładce Ogólne zaznacz lub odznacz pole Zatrzymaj cały ruch internetowy, jeśli VPN niespodziewanie się rozłączy.

Zamknij okno.

Linux

Otwórz Terminal. Rozłącz z VPN przed zmianą ustawienia. Wpisz następujące polecenie: expressvpn disconnect Aby wyłączyć Network Lock, wpisz następujące polecenie:

expressvpn preferences set network_lock off Aby włączyć Network Lock, wpisz następujące polecenie:

expressvpn preferences set network_lock default

Nie można zastosować zmian w Network Lock

Jeśli nie możesz zastosować zmian w Network Lock:

Uruchom ponownie urządzenie. Zrestartuj aplikację ExpressVPN.

Jeśli problem nadal występuje, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami odpowiadającymi Twojemu urządzeniu:

Windows (działając jako administrator)

Windows (działając jako administrator)

Naciśnij Ctrl + Alt + Delete. Wybierz Menedżer zadań. Kliknij Tak, aby zezwolić na wprowadzone zmiany na urządzeniu. Kliknij Więcej szczegółów. Wybierz Usługi. Kliknij prawym przyciskiem na ExpressVpnService. Kliknij Zatrzymaj. Kliknij prawym przyciskiem na ExpressVpnService. Kliknij Uruchom. Uruchom ponownie ExpressVPN.

Macu

Macu

Użyj funkcji Spotlight Search, aby znaleźć Monitor aktywności. Wybierz ExpressVPN. Kliknij ikonę Wymuś koniec w lewym górnym rogu ekranu. Uruchom ponownie ExpressVPN.

Zezwól (lub odmów) dostępu do urządzeń w sieci lokalnej

Gdy Network Lock jest włączony, domyślnie masz dostęp do swoich urządzeń sieci lokalnej. W ustawieniach aplikacji możesz zmienić dostęp do urządzeń w sieci lokalnej, zezwalając na dostęp do nich lub go odmawiając.

W aplikacjach ExpressVPN dla Windows lub Mac dostęp do urządzeń w sieci lokalnej jest oznaczony polem wyboru Zezwól na dostęp do urządzeń w sieci lokalnej (takich jak drukarki czy serwery plików):

Gdy zaznaczone: Zezwolono na dostęp do urządzeń sieci lokalnej.

Gdy odznaczone: Odmówiono dostępu do urządzeń sieci lokalnej.

Windowsie

Ważne: Przed zmianą ustawień Network Lock upewnij się, że jesteś rozłączony z VPN. W aplikacji ExpressVPN kliknij > Opcje. Na karcie Ogólne zaznacz (lub odznacz) pole dla Zezwalaj na dostęp do urządzeń w lokalnej sieci, takich jak udostępnienia sieciowe lub drukarki.

Kliknij OK.

Macu

Ważne: Przed zmianą ustawienia Network Lock upewnij się, że jesteś rozłączony z VPN. W aplikacji ExpressVPN kliknij > Preferencje… Na karcie Ogólne zaznacz (lub odznacz) pole dla Zezwalaj na dostęp do urządzeń w lokalnej sieci (takich jak drukarki lub serwery plików).

Zamknij okno.

Zezwalaj (lub odmawiaj) usługom Apple na omijanie VPN, aby iMessage i inne aplikacje działały lepiej (tylko na macOS 15 Sequoia)

Jeśli korzystasz z macOS 15 Sequoia, zobaczysz pole wyboru dla Zezwalaj usługom Apple na omijanie VPN, aby iMessage i inne aplikacje działały lepiej. Jest to odpowiedź na zmiany dokonane przez Apple, które powodują problemy z aplikacjami, takimi jak iMessage, gdy VPN jest połączony i Network Lock jest włączony.

Gdy zaznaczone: Ruch usług Apple nie będzie przechodził przez tunel VPN, a powiadomienia push Apple będą wysyłane poza nim. Jeśli masz problemy z iMessage i innymi aplikacjami, gdy VPN jest połączony, to ustawienie powinno poprawić Twoje doświadczenia z tymi usługami, chociaż pełna funkcjonalność może nie być dostępna.

Gdy nie zaznaczone: Ruch usług Apple będzie przechodzić przez tunel VPN, ale możesz napotkać problemy z usługami, takimi jak iMessage.

Potrzebujesz pomocy? .

Powrót na górę