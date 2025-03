Hvad kan en VPN gøre? Vis mig

Network Lock er ExpressVPN’s kill switch. Hvis din VPN-forbindelse uventet droppes, blokerer Network Lock al internettrafik og holder dine data sikre.

Network Lock er tilgængelig i ExpressVPN-appen til Windows, Mac, Linux og routere.

Bemærk: I ExpressVPN-appen til Android eller iOS kendes Network Lock som netværksbeskyttelse. Du kan finde instruktioner om brug af netværksbeskyttelse til Android og iOS henholdsvis.

Hvordan virker Network Lock?

Når du ikke er forbundet til VPN’en, kan din internettrafik være sårbar over for tredjeparts manipulation. For at holde dine data sikre, hvis din VPN uventet afbrydes, aktiveres Network Lock og blokerer al internettrafik, indtil din VPN-forbindelse er genoprettet. Lær mere om Network Lock.

Behov for hjælp?

Hvornår er Network Lock aktiv?

Network Lock er aktiveret som standard. Når aktiveret, er Network Lock aktiv, så snart du er forbundet til VPN’en, og når appen er i andre tilstande. Hvis du manuelt afbryder forbindelsen til VPN’en, vil Network Lock ikke være aktiv, selvom den er aktiveret i app-indstillingerne.

Den følgende tabel opsummerer, hvornår Network Lock er aktiv (eller inaktiv) i forskellige VPN-forbindelsestilstande.

Bemærk: Når VPN’en forbinder, kan det tage et par sekunder, før Network Lock bliver aktiv.

Hvis din VPN uventet afbrydes, aktiveres Network Lock og blokerer enhver internettrafik, der går ind eller ud af din enhed, indtil forbindelsen er genoprettet.

Behov for hjælp?

Sådan aktiveres (eller deaktiveres) Network Lock

Vigtigt: Du kan ikke deaktivere Network Lock i Du kan ikke deaktivere Network Lock i ExpressVPN router appen

Network Lock er aktiveret som standard. Hvis du tidligere har deaktiveret Network Lock, kan du gå ind i app-indstillingerne for at genaktivere det.

Hvis Network Lock er deaktiveret:

Du vil være i stand til at browse på internettet, hvis din VPN uventet afbrydes.

Din trafik vil ikke være krypteret og sikker.

Aktiver (eller deaktiver) Network Lock

I ExpressVPN-appene til Windows eller Mac indikeres Network Lock-indstillingen af en afkrydsningsboks for Stop al internettrafik, hvis VPN’en afbryder uventet:

Når afkrydset: Network Lock er aktiveret.

Når ikke afkrydset: Network Lock er deaktiveret.

Følg instruktionerne svarende til din enhed:

Windows

Vigtigt: Før du ændrer din Network Lock-indstilling, skal du sørge for, at du er afbrudt fra VPN’en. I ExpressVPN-appen, klik > Præferencer.

I fanen Generelt, afkryds eller fjern markeringen i boksen for Stop al internettrafik, hvis VPN’en afbryder uventet.

Klik på OK.

Mac

Vigtigt: Før du ændrer din Network Lock-indstilling, skal du sørge for, at du er afbrudt fra VPN’en. I ExpressVPN-appen, klik > Præferencer…



I fanen Generelt, afkryds eller fjern markeringen i boksen for Stop al internettrafik, hvis VPN’en afbryder uventet.

Luk vinduet.

Linux

Åbn Terminal. Afbryd forbindelsen til VPN’en før du ændrer din indstilling. Indtast følgende kommando: expressvpn disconnect For at deaktivere Network Lock, indtast følgende kommando:

expressvpn preferences set network_lock off For at aktivere Network Lock, indtast følgende kommando:

expressvpn preferences set network_lock default

Kan ikke anvende ændringer på Network Lock

Hvis du ikke kan anvende ændringer på Network Lock:

Genstart din enhed. Genstart ExpressVPN-appen.

Hvis problemet fortsætter, følg disse instruktioner, der er specifikke for din enhed:

Windows (mens du kører som administrator)

Tryk Ctrl + Alt + Delete. Vælg Jobliste. Klik på Ja for at tillade ændringer foretaget på din enhed. Klik på Flere detaljer. Vælg Tjenester. Højreklik på ExpressVpnService. Klik på Stop. Højreklik på ExpressVpnService. Klik på Start. Åbn ExpressVPN igen.

Mac

Brug Spotlight Søgefunktion til at finde Aktivitetsmonitor. Vælg ExpressVPN. Klik på Afslut med tvang ikonet i øverste venstre hjørne af skærmen. Åbn ExpressVPN igen.

Tillad (eller nægt) adgang til lokale netværksenheder

Når Network Lock er aktiveret, kan du stadig få adgang til dine lokale netværksenheder som standard. I app-indstillingerne kan du ændre adgangen til dine lokale netværksenheder ved at tillade eller nægte adgang til dem.

I ExpressVPN-appene til Windows eller Mac indikeres adgangen til lokale netværksenheder af en afkrydsningsboks for Tillad adgang til enheder på et lokalt netværk (såsom printere eller filservere):

Når afkrydset: Adgang til lokale netværksenheder er tilladt.

Når ikke afkrydset: Adgang til lokale netværksenheder er nægtet.

Windows

Vigtigt: Før du ændrer din Network Lock-indstilling, skal du sørge for, at du er afbrudt fra VPN’en. I ExpressVPN-appen, klik > Indstillinger. I fanen General, afkryds (eller fjern) boksen for Tillad adgang til lokale netværksenheder som netværksdrev eller printere.

Klik på OK.

Mac

Vigtigt: Før du ændrer din Network Lock-indstilling, skal du sikre dig, at du er afbrudt fra VPN’en. I ExpressVPN-appen, klik > Præferencer… I fanen General, afkryds (eller fjern) boksen for Tillad adgang til enheder på det lokale netværk (såsom printere eller filservere).

Luk vinduet.

Tillad (eller afvis) Apple-tjenester at omgå VPN’en, så iMessage og andre apps fungerer bedre (kun på macOS 15 Sequoia)

Hvis du kører macOS 15 Sequoia, vil du se et afkrydsningsfelt for Tillad Apple-tjenester at omgå VPN’en, så iMessage og andre apps fungerer bedre. Dette er som svar på ændringer foretaget af Apple, der forårsager problemer med apps som iMessage, når VPN’en er tilsluttet, og Network Lock er aktiveret.

Når den er markeret: Vil Apple-tjenesters trafik ikke gå gennem VPN-tunnelen, og Apple push-meddelelser vil blive sendt udenom. Hvis du har problemer med iMessage og andre apps, mens VPN er tilsluttet, burde dette forbedre din oplevelse med disse tjenester, selvom fuld funktionalitet måske ikke er tilgængelig.

Når den ikke er markeret: Vil Apple-tjenesters trafik gå gennem VPN-tunnelen, men du kan opleve problemer med tjenester som iMessage.

Behov for hjælp?

Tilbage til toppen