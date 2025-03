Cosa può fare una VPN? Mostra

5 modi per utilizzare la tua VPN Vedi adesso

Network Lock è il kill switch di ExpressVPN. Se la tua connessione VPN si interrompe inaspettatamente, Network Lock blocca tutto il traffico internet, mantenendo al sicuro i tuoi dati.

Network Lock è disponibile nell’app di ExpressVPN per Windows, Mac, Linux e router.

Nota: Nell’app di ExpressVPN per Android o iOS, Network Lock è conosciuto come protezione di rete. Puoi trovare istruzioni su come utilizzare la protezione di rete per Nell’app di ExpressVPN per Android o iOS, Network Lock è conosciuto come protezione di rete. Puoi trovare istruzioni su come utilizzare la protezione di rete per Android iOS rispettivamente.

Come funziona Network Lock?

Quando non sei connesso alla VPN, il tuo traffico internet potrebbe essere vulnerabile a interferenze di terze parti. Per mantenere i tuoi dati sicuri e protetti, nel caso in cui la tua VPN si disconnetta inaspettatamente, Network Lock viene attivato e blocca tutto il traffico internet fino a quando la connessione VPN non viene ripristinata. Scopri di più su Network Lock.

Hai bisogno di aiuto? .

Torna all’inizio

Quando è attivo Network Lock?

Network Lock è abilitato per impostazione predefinita. Quando abilitato, Network Lock è attivo non appena sei connesso alla VPN e quando l’app è in altri stati di connessione. Se ti disconnetti manualmente dalla VPN, Network Lock non sarà attivo anche se è abilitato nelle impostazioni dell’app.

La tabella seguente riepiloga quando Network Lock è attivo (o inattivo) in diversi stati di connessione VPN.

Nota: Quando la VPN si connette, potrebbero passare alcuni secondi prima che Network Lock diventi attivo.

Se la tua VPN si disconnette inaspettatamente, Network Lock è attivato e blocca qualsiasi traffico internet in entrata o in uscita dal tuo dispositivo fino a quando la connessione non viene ripristinata.

Hai bisogno di aiuto? .

Torna all’inizio

Come abilitare (o disabilitare) Network Lock

Importante: Non puoi disabilitare Network Lock nell’ Non puoi disabilitare Network Lock nell’ app router di ExpressVPN

Network Lock è abilitato di default. Se hai disabilitato Network Lock in precedenza, puoi entrare nelle impostazioni dell’app per riabilitarlo.

Se Network Lock è disabilitato:

Sarai in grado di navigare su internet se la tua VPN si disconnette inaspettatamente.

Il tuo traffico non sarà criptato e sicuro.

Abilita (o disabilita) Network Lock

Nelle app di ExpressVPN per Windows o Mac, l’impostazione di Network Lock è indicata da una casella di controllo per Arresta tutto il traffico internet se la VPN si disconnette inaspettatamente:

Quando selezionato: Network Lock è abilitato.

Quando non selezionato: Network Lock è disabilitato.

Segui le istruzioni corrispondenti al tuo dispositivo:

Windows

Importante: Prima di modificare l’impostazione di Network Lock, assicurati di essere disconnesso dalla VPN. Nell’app di ExpressVPN, clicca > Opzioni.

Nella scheda Generale, seleziona o deseleziona la casella per Arresta tutto il traffico internet se la VPN si disconnette inaspettatamente.

Clicca OK. Hai bisogno di aiuto? . Torna all’inizio

Mac

Importante: Prima di modificare l’impostazione di Network Lock, assicurati di essere disconnesso dalla VPN. Nell’app di ExpressVPN, clicca > Preferenze…



Nella scheda Generale, seleziona o deseleziona la casella per Arresta tutto il traffico internet se la VPN si disconnette inaspettatamente.

Chiudi la finestra. Hai bisogno di aiuto? . Torna all’inizio

Linux

App ExpressVPN GUI per Linux Sull’app GUI di ExpressVPN per Linux, clicca > Opzioni. Clicca Rete. Sotto Network Lock, seleziona/deseleziona Abilita quando connesso. ExpressVPN CLI per Linux Apri Terminale. Per disabilitare Network Lock, inserisci il seguente comando: Per abilitare Network Lock, inserisci il seguente comando: expressvpnctl set networklock true App legacy di ExpressVPN per Linux Apri Terminale. Disconnettiti dalla VPN prima di modificare le tue impostazioni. Inserisci il seguente comando: expressvpn disconnect Per disabilitare Network Lock, inserisci il seguente comando:

expressvpn preferences set network_lock off Per abilitare Network Lock, inserisci il seguente comando:

expressvpn preferences set network_lock default Hai bisogno di aiuto? . Torna all’inizio

Impossibile applicare le modifiche a Network Lock

Se non riesci ad applicare le modifiche a Network Lock:

Riavvia il dispositivo. Riavvia l’app ExpressVPN.

Se il problema persiste, segui queste istruzioni specifiche per il tuo dispositivo:

Windows (eseguendo come amministratore)

Premi Ctrl + Alt + Canc. Seleziona Gestione attività. Clicca Sì per consentire le modifiche apportate al dispositivo. Clicca Più dettagli. Seleziona Servizi. Fai clic con il tasto destro su ExpressVpnService. Clicca Stop. Fai clic con il tasto destro su ExpressVpnService. Clicca Start. Riavvia ExpressVPN. Hai bisogno di aiuto? . Torna all’inizio

Mac

Usa Spotlight Search per trovare Monitoraggio Attività. Seleziona ExpressVPN. Clicca sull’icona Uscita forzata nell’angolo in alto a sinistra dello schermo. Riavvia ExpressVPN. Hai bisogno di aiuto? . Torna all’inizio

Consenti (o nega) l’accesso ai dispositivi della rete locale

Quando Network Lock è abilitato, puoi ancora accedere ai tuoi dispositivi della rete locale per default. Nelle impostazioni dell’app, puoi cambiare l’accesso ai tuoi dispositivi della rete locale consentendo o negando loro l’accesso.

Nelle app di ExpressVPN per Windows o Mac, l’accesso ai dispositivi della rete locale è indicato da una casella di controllo per Consenti l’accesso ai dispositivi su una rete locale (come stampanti o server di file):

Quando selezionato: L’accesso ai dispositivi della rete locale è consentito.

Quando non selezionato: L’accesso ai dispositivi della rete locale è negato.

Windows

Importante: Prima di modificare l’impostazione di Network Lock, assicurati di essere disconnesso dalla VPN. Nell’app di ExpressVPN, clicca > Opzioni. Nella scheda Generale, seleziona (o deseleziona) la casella per Consentire l’accesso ai dispositivi di rete locali come le condivisioni di rete o le stampanti.

Clicca OK. Hai bisogno di aiuto? . Torna all’inizio

Mac

Importante: Prima di modificare l’impostazione Network Lock, assicurarsi di essere disconnessi dalla VPN. Nell’app di ExpressVPN, clicca > Preferenze… Nella scheda Generale, seleziona (o deseleziona) la casella per Consentire l’accesso ai dispositivi sulla rete locale (come stampanti o server di file).

Chiudi la finestra. Hai bisogno di aiuto? . Torna all’inizio

Consenti (o nega) ai servizi Apple di bypassare la VPN affinché iMessage e altre app funzionino meglio (solo su macOS 15 Sequoia)

Se stai utilizzando macOS 15 Sequoia, vedrai una casella di controllo per Consenti ai servizi Apple di bypassare la VPN affinché iMessage e altre app funzionino meglio. Questo è in risposta alle modifiche apportate da Apple che stanno causando problemi con app come iMessage quando la VPN è connessa e Network Lock è abilitato.

Quando selezionato: il traffico dei servizi Apple non passerà attraverso il tunnel VPN e le notifiche push di Apple saranno inviate al di fuori di esso. Se hai problemi con iMessage e altre app mentre la VPN è connessa, questo dovrebbe migliorare la tua esperienza con questi servizi anche se la piena funzionalità potrebbe non essere disponibile.

Quando deselezionato: il traffico dei servizi Apple passerà attraverso il tunnel VPN, ma potresti riscontrare problemi con servizi come iMessage.

Hai bisogno di aiuto? .

Torna all’inizio

Come abilitare (o disabilitare) il kill switch avanzato su Linux

L’app di ExpressVPN per Linux include un kill switch avanzato. Quando abilitato, questo kill switch avanzato previene l’esposizione dati anche quando la VPN è spenta. Tutto il traffico internet è bloccato a meno che la VPN sia attiva.

Nell’app GUI di ExpressVPN per Linux, il kill switch avanzato è indicato da una casella di controllo per Abilita sempre (blocca sempre la tua internet a meno che non sei connesso alla VPN):

Quando selezionato: tutto il tuo traffico internet è bloccato a meno che non sei connesso alla VPN. Questo offre un ulteriore livello di sicurezza per proteggere i tuoi dati.

Quando deselezionato: il kill switch funziona normalmente, bloccando solo il traffico internet se la connessione VPN attiva si interrompe inaspettatamente.

Per regolare le impostazioni del kill switch avanzato:

Sull’app GUI di ExpressVPN per Linux, clicca > Opzioni. Clicca Rete. Sotto Network Lock, seleziona/deseleziona Abilita sempre.

Hai bisogno di aiuto? .

Torna all’inizio