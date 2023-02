À quoi sert un VPN ? Montrez-moi

Network Lock est la fonctionnalité d’arrêt d’urgence d’ExpressVPN. Elle est conçue pour bloquer tout le trafic internet et préserver vos données en sécurité lorsque votre VPN se déconnecte soudainement.

Network Lock est disponible sur les applis d’ExpressVPN pour Windows, Mac, Linux et les routeurs. Dans l’appli ExpressVPN pour Android ou iOS, Network Lock est connu sous l’appellation de protection réseau.

Comment la fonctionnalité d’arrêt d’urgence Network Lock fonctionne-t-elle ?

Lorsque vous n’êtes pas connecté au VPN, votre trafic internet pourrait être vulnérable face aux tiers malveillants. Pour préserver la sûreté et la sécurité de vos données, dans le cas où votre VPN se déconnecte soudainement, Network Lock est activé et bloque tout trafic internet jusqu’à ce que votre connexion VPN soit rétablie. Apprenez-en plus sur Network Lock.

Quand Network Lock est-il actif ?

Network Lock est activé par défaut. Lorsqu’il est activé, Network Lock fonctionne aussitôt que vous êtes connecté au VPN et lorsque l’appli se trouve sous d’autres statuts de connexion. Si vous vous déconnectez du VPN manuellement, Network Lock ne fonctionnera pas même s’il est activé dans les paramètres de l’appli.

Le tableau suivant résume les scénarios dans lesquels Network Lock est actif (ou inactif) sous différents statuts de connexion VPN.

Remarque : Il faut parfois quelques secondes à Network Lock pour s’activer quand le VPN est en train de se connecter.

Si votre VPN se déconnecte soudainement, Network Lock s’active et bloque tout trafic internet entrant et sortant de votre appareil jusqu’à ce que la connexion soit de nouveau rétablie.

Comment activer (ou désactiver) Network Lock

Remarque : il n’existe aucun moyen de désactiver Network Lock dans l’appli pour routeurs ExpressVPN.

Par défaut, Network Lock est activé sur votre appli. Si vous avez précédemment désactivé Network Lock, vous pouvez aller dans les paramètres de l’appli pour le réactiver.

Si Network Lock est désactivé :

Vous pourrez continuer à naviguer sur internet si votre connexion VPN s’interrompt.

Votre trafic ne sera ni chiffré ni sécurisé.

Activer (ou désactiver) Network Lock

Dans les applis ExpressVPN pour Windows ou Mac, le paramètre Network Lock est indiqué par une case à cocher pour Bloquer tout trafic internet en cas de déconnexion inopinée du VPN :

Si cochée : Network Lock est activé.

Si décochée : Network Lock est désactivé.

Veuillez vous référer aux instructions correspondantes à votre appareil :

Windows

Important : Avant de modifier votre paramètre Network Lock, vérifiez que êtes déconnecté du VPN. Dans l'appli ExpressVPN, cliquez sur > Options. Dans l'onglet Général, cochez ou décochez la case pour Bloquer tout trafic internet en cas de déconnexion inopinée du VPN. Cliquez sur OK.

Mac

Important : Avant de modifier votre paramètre Network Lock, vérifiez que vous êtes déconnecté du VPN. Dans l'appli ExpressVPN, cliquez sur > Préférences… Dans l'onglet Général, cochez ou décochez la case Bloquer tout trafic internet en cas de déconnexion inopinée du VPN, puis fermez le menu. Fermez la fenêtre

Linux

Ouvrez le Terminal. Déconnectez-vous du VPN avant de modifier le paramètre Network Lock. Entrez la commande suivante :

expressvpn disconnect Pour désactiver Network Lock, entrez la commande suivante :

expressvpn preferences set network_lock off

Pour activer Network Lock, entrez la commande suivante :

expressvpn preferences set network_lock default

Impossible d’appliquer les changements à Network Lock

Si vous avez des difficultés à faire appliquer les changements à Network Lock :

Redémarrez votre appareil. Relancez l’appli ExpressVPN.

Si le problème persiste, suivez les étapes correspondantes à votre appareil ci-dessous :

Windows (en tant qu’administrateur)

Cliquez sur Ctrl + Alt + Suppr. Sélectionnez Gestionnaire des tâches. Cliquez sur Oui pour autoriser les changements faits sur votre appareil. Cliquez sur Plus de détails. Sélectionnez Services. Faites un clic droit sur ExpressVpnService. Cliquez sur Arrêter. Faites un clic droit sur ExpressVpnService. Cliquez sur Démarrer. Relancez ExpressVPN.

Mac

Utilisez Spotlight pour trouver le Moniteur d'Activité. Sélectionnez ExpressVPN. Cliquez sur l'icône Forcer à quitter sur le coin en haut à gauche de l'écran. Relancez ExpressVPN.

Autoriser ou refuser l’accès aux appareils connectés à votre réseau local

Par défaut, il est possible d’utiliser Network Lock et de conserver un accès aux appareils connectés à votre réseau local en même temps. Dans les paramètres de l’appli, vous pouvez modifier l’accès à vos appareils connectés au réseau local en leur autorisant ou refusant l’accès.

Dans les applis ExpressVPN pour Windows ou Mac, l’accès aux appareil du réseau local est indiquée par une case à cocher pour Autoriser l’accès aux appareils connectés à votre réseau local (imprimantes, serveurs de fichiers) :

Si coché : L’accès aux appareils connectés à votre réseau local est autorisé.

Si décoché : L’accès aux appareils connectés à votre réseau local est refusé.

Windows

Important : Avant de modifier votre paramètre Network Lock, vérifiez que vous êtes déconnecté du VPN. Dans l’appli ExpressVPN, cliquez sur > Options. Dans l’onglet Général, cochez (ou décochez) la case Autoriser l’accès aux appareils connectés à votre réseau local (imprimantes, serveurs de fichiers).

Cliquez sur OK

Mac

Important : Avant de modifier votre paramètre Network Lock, vérifiez que vous êtes déconnecté du VPN. Dans l’appli ExpressVPN, cliquez sur > Préférences... Dans l’onglet Général, cochez la case Autoriser l’accès aux appareils connectés à votre réseau local (imprimantes, serveurs de fichiers)

Fermez la fenêtre

Linux

Ouvrez le Terminal. Déconnectez-vous du VPN avant de modifier votre paramètre. Entrez la commande suivante:

expressvpn disconnect Si vous souhaitez bloquer l’accès aux appareils connectés à votre réseau local, entrez la commande suivante :

expressvpn disconnect Si vous souhaitez bloquer l'accès aux appareils connectés à votre réseau local, entrez la commande suivante :

expressvpn preferences set network_lock strict Si vous souhaitez autoriser l'accès aux appareils du réseau local, vous devez retourner aux paramètres par défaut. Entrez la commande suivante : expressvpn preferences set network_lock default