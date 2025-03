Hva kan et VPN gjøre? Vis meg

Network Lock er ExpressVPNs kill switch. Hvis VPN-forbindelsen din uventet faller ut, blokkerer Network Lock all internettrafikk, slik at dataene dine er trygge.

Network Lock er tilgjengelig i ExpressVPN-appen for Windows, Mac, Linux, og rutere.

Merk: I ExpressVPN-appen for Android eller iOS, er Network Lock kjent som nettverksbeskyttelse. Du finner instruksjoner om hvordan du bruker nettverksbeskyttelse for I ExpressVPN-appen for Android eller iOS, er Network Lock kjent som nettverksbeskyttelse. Du finner instruksjoner om hvordan du bruker nettverksbeskyttelse for Android og iOS respektivt.

Hvordan fungerer Network Lock?

Når du ikke er koblet til VPN, kan internettrafikken din være sårbar for tredjepartsmanipulering. For å holde dataene dine sikre, hvis VPN-en din uventet kobles fra, aktiveres Network Lock og blokkerer all internettrafikk til VPN-tilkoblingen er gjenopprettet. Les mer om Network Lock.

Når er Network Lock aktiv?

Network Lock er aktivert som standard. Når aktivert, er Network Lock aktiv så snart du er koblet til VPN og når appen er i andre tilkoblingsstatuser. Hvis du kobler fra VPN manuelt, vil ikke Network Lock være aktiv selv om det er aktivert i app-innstillingene.

Følgende tabell oppsummerer når Network Lock er aktiv (eller inaktiv) i forskjellige VPN-tilkoblingsstatuser.

Merk: Når VPN-en kobler seg til, kan det ta noen sekunder før Network Lock blir aktiv.

Hvis VPN-en din uventet kobles fra, aktiveres Network Lock og blokkerer all internettrafikk inn og ut av enheten din til tilkoblingen er gjenopprettet.

Hvordan aktivere (eller deaktivere) Network Lock

Viktig: Du kan ikke deaktivere Network Lock i Du kan ikke deaktivere Network Lock i ExpressVPN router-appen

Network Lock er aktivert som standard. Hvis du har deaktivert Network Lock tidligere, kan du gå inn i app-innstillingene for å reaktivere det.

Hvis Network Lock er deaktivert:

Du vil kunne surfe på internett hvis VPN-en din uventet kobles fra.

Trafikken din vil ikke være kryptert og sikker.

Aktiver (eller deaktiver) Network Lock

I ExpressVPN-appene for Windows eller Mac, indikeres Network Lock-innstillingen av en avkrysningsboks for Stopp all internettrafikk hvis VPN-en kobles fra uventet:

Når avhuket: Network Lock er aktivert.

Når avhukingsboksen ikke er avhuket: Network Lock er deaktivert.

Følg instruksjonene som tilsvarer enheten din:

Windows

Viktig: Før du endrer Network Lock-innstillingen din, sørg for at du er koblet fra VPN. I ExpressVPN-appen, klikk > Alternativer.

I Generelt-fanen, huk av eller fjern huken ved boksen for Stopp all internettrafikk hvis VPN-en kobles fra uventet.

Klikk OK.

Mac

Viktig: Før du endrer Network Lock-innstillingen din, sørg for at du er koblet fra VPN. I ExpressVPN-appen, klikk > Innstillinger…



I Generelt-fanen, huk av eller fjern huken ved boksen for Stopp all internettrafikk hvis VPN-en kobles fra uventet.

Lukk vinduet.

Linux

Åpne Terminal. Koble fra VPN før du endrer innstillingen din. Skriv inn følgende kommando: expressvpn disconnect For å deaktivere Network Lock, skriv inn følgende kommando:

expressvpn preferences set network_lock off For å aktivere Network Lock, skriv inn følgende kommando:

expressvpn preferences set network_lock default

Kan ikke bruke endringer på Network Lock

Hvis du ikke kan bruke endringer på Network Lock:

Start enheten din på nytt. Start ExpressVPN-appen på nytt.

Hvis problemet vedvarer, følg disse instruksjonene spesifikke for enheten din:

Windows (mens du kjører som administrator)

Trykk på Ctrl + Alt + Delete. Velg Oppgavebehandling. Klikk Ja for å tillate endringer på enheten din. Klikk Flere detaljer. Velg Tjenester. Høyreklikk på ExpressVpnService. Klikk Stopp. Høyreklikk på ExpressVpnService. Klikk Start. Start ExpressVPN på nytt.

Mac

Bruk Spotlight Søk for å finne Aktivitetsmonitor. Velg ExpressVPN. Klikk på Avslutt Tvinget-ikonet øverst til venstre på skjermen. Start ExpressVPN på nytt.

Tillat (eller nekt) tilgang til lokale nettverksenheter

Når Network Lock er aktivert, har du fortsatt tilgang til lokale nettverksenheter som standard. I app-innstillingene kan du endre tilgang til lokale nettverksenheter ved å tillate eller nekte tilgang til dem.

I ExpressVPN-appene for Windows eller Mac, indikeres tilgang til lokale nettverksenheter av en avkrysningsboks for Tillat tilgang til enheter på et lokalt nettverk (som skrivere eller filservere):

Når avhuket: Tilgang til lokale nettverksenheter er tillatt.

Når avhukingsboksen ikke er avhuket: Tilgang til lokale nettverksenheter er nektet.

Windows

Viktig: Før du endrer Network Lock-innstillingen din, sørg for at du er koblet fra VPN. I ExpressVPN-appen, klikk > Innstillinger. I fanen Generelt, sjekk (eller fjern markeringen fra) boksen for Tillat tilgang til lokale nettverksenheter, slik som nettverksdeling eller skrivere.

Klikk OK.

Mac

Viktig: Før du endrer Network Lock-innstillingene, sørg for at du er koblet fra VPN. I ExpressVPN-appen, klikk > Innstillinger… I fanen Generelt, sjekk (eller fjern markeringen fra) boksen for Tillat tilgang til enheter på det lokale nettverket (slik som skrivere eller filservere).

Lukk vinduet.

Tillat (eller nekt) Apple-tjenester å omgå VPN slik at iMessage og andre apper fungerer bedre (gjelder kun for macOS 15 Sequoia)

Hvis du kjører macOS 15 Sequoia, vil du se en avmerkingsboks for Tillat Apple-tjenester å omgå VPN slik at iMessage og andre apper fungerer bedre. Dette er et svar på endringer gjort av Apple som forårsaker problemer med apper som iMessage når VPN er tilkoblet og Network Lock er aktivert.

Når merket: Apple-tjenester trafikk vil ikke gå gjennom VPN-tunnelen, og Apple push-varsler vil bli sendt utenfor denne. Hvis du opplever problemer med iMessage og andre apper mens VPN er tilkoblet, bør dette forbedre opplevelsen din med disse tjenestene, selv om full funksjonalitet kanskje ikke er tilgjengelig.

Når avmerket: Apple-tjenester trafikk vil gå gjennom VPN-tunnelen, men du kan oppleve problemer med tjenester som iMessage.





Hvordan aktivere (eller deaktivere) den avanserte kill switch-en på Linux

ExpressVPN-appen for Linux inkluderer en avansert kill switch. Når den er aktivert, forhindrer denne avanserte kill switch-en datalekkasjer selv når VPN-en er av. All internettrafikk blir blokkert med mindre VPN-en er aktiv.

I ExpressVPN GUI-appen for Linux vises den avanserte kill switch-en som et avkrysningsfelt for Alltid aktivert (blokkerer alltid internett med mindre du er koblet til VPN-en):

Når avkrysset: All internettrafikk blir blokkert med mindre du er koblet til VPN-en. Dette gir et ekstra lag med sikkerhet for å beskytte dataene dine.

Når ikke avkrysset: Kill switch-en fungerer som normalt og blokkerer kun internettrafikk hvis VPN-tilkoblingen din uventet brytes.

Slik justerer du innstillingene for den avanserte kill switch-en:

På ExpressVPN GUI-appen for Linux, klikk > Alternativer. Klikk Nettverk. Under Network Lock, kryss av eller fjern avkryssingen for Alltid aktivert.



