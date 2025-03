Mitä VPN:n avulla voi tehdä? Näytä minulle

Network Lock on ExpressVPN:n hätäkatkaisin. Jos VPN-yhteytesi katkeaa yllättäen, Network Lock estää kaiken internet-liikenteen, pitäen tietosi turvassa.

Network Lock on saatavilla ExpressVPN-sovelluksessa Windowsille, Macille, Linuxille ja reitittimille.

Huomautus: ExpressVPN-sovelluksessa Androidille tai iOS:lle Network Lock tunnetaan nimellä verkon suojaus. Löydät ohjeet verkon suojauksen käyttämiseen ExpressVPN-sovelluksessa Androidille tai iOS:lle Network Lock tunnetaan nimellä verkon suojaus. Löydät ohjeet verkon suojauksen käyttämiseen Android – ja iOS -laitteilla.

Miten Network Lock toimii?

Kun et ole yhteydessä VPN:ään, internet-liikenteesi voi olla haavoittuvainen kolmansien osapuolten käsittelylle. Pitääksesi tietosi turvassa ja suojattuna, jos VPN-yhteytesi katkeaa odottamatta, Network Lock aktivoituu ja estää kaiken internet-liikenteen, kunnes VPN-yhteys on palautettu. Lue lisää Network Lockista.

Milloin Network Lock on päällä?

Network Lock on käytössä oletuksena. Kun Network Lock on käytössä, se on aktiivinen heti, kun olet yhteydessä VPN:ään ja kun sovellus on muissa yhdistystiloissa. Jos katkaiset VPN-yhteyden manuaalisesti, Network Lock ei ole aktiivinen, vaikka se olisi aktivoitu sovellusasetuksissa.

Seuraava taulukko tiivistää, milloin Network Lock on päällä (tai pois päältä) eri VPN-yhdistystiloissa.

Huomautus: Kun VPN on yhdistämässä, voi kestää muutamia sekunteja, että Network Lock aktivoituu.

Jos VPN-yhteytesi katkeaa odottamatta, Network Lock aktivoituu ja estää kaiken internet-liikenteen laitteessasi, kunnes yhteys on palautettu.

Miten ottaa käyttöön (tai poistaa käytöstä) Network Lock

Tärkeää: Et voi poistaa Network Lockia käytöstä Et voi poistaa Network Lockia käytöstä ExpressVPN-reititinsovelluksessa

Network Lock on oletuksena käytössä. Jos olet aiemmin poistanut Network Lockin käytöstä, voit mennä sovellusasetuksiin aktivoidaksesi sen uudelleen.

Jos Network Lock on pois käytöstä:

Pystyt selaamaan internetiä, jos VPN-yhteytesi katkeaa odottamatta.

Liikenteesi ei ole salattu ja turvallinen.

Ota Network Lock käyttöön (tai poista käytöstä)

ExpressVPN-sovelluksissa Windowsille tai Macille, Network Lock -asetus on merkitty valintaruudulla Lopeta kaikki internet-liikenne, jos VPN-yhteys katkeaa odottamatta:

Kun valittuna: Network Lock on käytössä.

Kun ei valittuna: Network Lock on pois käytöstä.

Seuraa ohjeita, jotka vastaavat laitettasi:

Windows

Tärkeää: Ennen kuin muutat Network Lock -asetusta, varmista, että olet katkaissut yhteyden VPN:ään. ExpressVPN-sovelluksessa klikkaa > Asetukset.

Yleiset-välilehdessä, rastita tai poista rastitus kohdasta Lopeta kaikki internet-liikenne, jos VPN-yhteys katkeaa odottamatta.

Klikkaa OK.

Macille

Tärkeää: Ennen kuin muutat Network Lock -asetusta, varmista, että olet katkaissut yhteyden VPN:ään. ExpressVPN-sovelluksessa, klikkaa > Asetukset…



Yleiset-välilehdessä, rastita tai poista rastitus kohdasta Lopeta kaikki internet-liikenne, jos VPN-yhteys katkeaa odottamatta.

Sulje ikkuna.

Linux

ExpressVPN:n GUI-sovellus Linuxille ExpressVPN:n Linux GUI -sovelluksessa klikkaa > Asetukset. Klikkaa Verkko. Network Lock-kohdassa, rastita/poista rastitus kohdasta Ota käyttöön, kun yhdistettynä. ExpressVPN:n CLI Linuxille Avaa Pääte. Poistaaksesi Network Lockin käytöstä, syötä seuraava komento: Ottaaksesi Network Lockin käyttöön, syötä seuraava komento: expressvpnctl set networklock true ExpressVPN:n vanha sovellus Linuxille Avaa Pääte. Katkaise VPN-yhteys ennen asetuksien muuttamista. Anna seuraava komento: expressvpn disconnect Poistaaksesi Network Lockin käytöstä, syötä seuraava komento:

expressvpn preferences set network_lock off Ottaaksesi Network Lockin käyttöön, syötä seuraava komento:

expressvpn preferences set network_lock default

Muutoksia Network Lockiin ei voi tehdä

Jos et voi tehdä muutoksia Network Lockiin:

Käynnistä laitteesi uudelleen. Käynnistä ExpressVPN-sovellus uudelleen.

Jos ongelma jatkuu, noudata näitä laitteellesi spesifisiä ohjeita:

Windows (käynnissä järjestelmänvalvojana)

Paina Ctrl + Alt + Delete. Valitse Tehtävienhallinta. Klikkaa Kyllä salliaksesi laitteeseesi tehdyt muutokset. Klikkaa Lisätiedot. Valitse Palvelut. Napsauta hiiren kakkospainikkeella ExpressVpnService. Klikkaa Pysäytä. Napsauta hiiren kakkospainikkeella ExpressVpnService. Klikkaa Aloita. Käynnistä ExpressVPN uudelleen.

Macille

Käytä Spotlight-hakua löytääksesi Aktiviteettimonitorin. Valitse ExpressVPN. Klikkaa Pakota lopettamaan -kuvaketta näytön vasemmassa yläkulmassa. Käynnistä ExpressVPN uudelleen.

Salli (tai kiellä) pääsy paikallisen verkon laitteisiin

Kun Network Lock on käytössä, käyttäjän oletusarvoisesti on edelleen mahdollista käyttää paikallisia verkon laitteita. Sovellusasetuksissa voit muuttaa paikallisen verkon laitteiden käyttöoikeuksia sallimalla tai kieltämällä niiden käytön.

ExpressVPN-sovelluksissa Windowsille tai Macille pääsy paikalliseen verkkoon on merkitty valintaruudulla Salli pääsy laitteisiin paikallisessa verkossa (kuten tulostimiin tai tiedostopalvelimiin):

Kun valittuna: Pääsy paikallisen verkon laitteisiin on sallittu.

Kun ei valittuna: Pääsy paikallisen verkon laitteisiin on kielletty.

Windows

Tärkeää: Ennen kuin muutat Network Lock -asetusta, varmista, että olet katkaissut yhteyden VPN:ään. ExpressVPN-sovelluksessa klikkaa > Asetukset. Yleiset-välilehdellä tarkista (tai poista) valinta kohdassa Salli pääsy paikallisiin verkkolaitteisiin, kuten jaettuihin kansioihin tai tulostimiin.

Klikkaa OK.

Macille

Tärkeää: Ennen kuin muutat Network Lock -asetusta, varmista, että olet katkaissut yhteyden VPN:ään. ExpressVPN-sovelluksessa, klikkaa > Asetukset… Yleiset-välilehdellä tarkista (tai poista) valinta kohdasta Salli pääsy paikallisverkon laitteisiin (kuten tulostimet tai tiedostopalvelimet).

Sulje ikkuna.

Salli (tai estä) Apple Services -palveluiden ohitus VPN:lle, jotta iMessage ja muut sovellukset toimivat paremmin (vain macOS 15 Sequoia)

Jos käytössäsi on macOS 15 Sequoia, näet valintaruudun Salli Apple Services -palvelujen ohittaa VPN, jotta iMessage ja muut sovellukset toimivat paremmin. Tämä vastaa Applen tekemiin muutoksiin, jotka aiheuttavat ongelmia sovelluksissa, kuten iMessage, kun VPN on aktiivinen ja Network Lock on käytössä.

Kun valittu: Apple Services -liikenne ei kulje VPN-tunnelin kautta, ja Apple push -ilmoitukset lähetetään sen ulkopuolelta. Jos sinulla on ongelmia iMessagen ja muiden sovellusten kanssa VPN-yhteyden ollessa päällä, tämä voi parantaa kokemustasi näiden palveluiden kanssa, vaikka täysi toiminnallisuus ei välttämättä ole saatavilla.

Kun ei valittu: Apple Services -liikenne kulkee VPN-tunnelin kautta, mutta saatat kokea ongelmia palveluiden, kuten iMessagen, kanssa.

Tarvitsetko apua? .

Miten lisäsuojauksen hätäkatkaisin otetaan käyttöön (tai pois käytöstä) Linuxissa

ExpressVPN-sovellus Linuxille sisältää kehittyneen hätäkatkaisimen. Kun otettu käyttöön, tämä kehittynyt hätäkatkaisin estää tietovuodot jopa silloin, kun VPN ei ole päällä. Kaikki internet-liikenne estetään, ellei VPN ole aktiivinen.

ExpressVPN:n graafisessa käyttöliittymässä Linuxille kehittynyt hätäkatkaisin näkyy valintaruudussa Ota käyttöön aina (estää aina internetin ellei sinulla ole VPN-yhteyttä):

Kun valittu: Kaikki internet-liikenteesi estetään, ellei sinulla ole VPN-yhteyttä. Tämä tarjoaa lisäturvakerroksen suojatakseen tietojasi.

Kun ei valittu: Hätäkatkaisin toimii normaalisti, estäen internet-liikenteen vain, jos aktiivinen VPN-yhteys katkeaa odottamatta.

Säätääksesi kehittyneen hätäkatkaisimen asetuksia:

ExpressVPN:n graafisessa käyttöliittymässä Linuxille, klikkaa > Asetukset. Klikkaa Verkko. Network Lock-osiossa valitse/poista valinta Ota käyttöön aina.

Tarvitsetko apua? .

Takaisin alkuun