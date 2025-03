Wat kan je met een VPN? Nu ontdekken

Network Lock is de kill switch van ExpressVPN. Als je VPN-verbinding onverwachts uitvalt, blokkeert Network Lock al het internetverkeer, waardoor je gegevens veilig blijven.

Network Lock is beschikbaar in de ExpressVPN app voor Windows, Mac, Linux, en routers.

Opmerking: In de ExpressVPN app voor Android of iOS staat Netwerk Lock bekend als netwerkbeveiliging. Je kunt instructies vinden over het gebruik van netwerkbeveiliging voor respectievelijk Android en iOS.

Hoe werkt Network Lock?

Wanneer je niet verbonden bent met de VPN, kan je internetverkeer kwetsbaar zijn voor manipulatie door derden. Om je gegevens veilig te houden, wordt Network Lock geactiveerd en blokkeert al het internetverkeer tot je VPN-verbinding is hersteld, als je VPN onverwachts wordt verbroken. Leer meer over Network Lock.

Wanneer is Network Lock actief?

Network Lock staat standaard aan. Wanneer ingeschakeld, is Network Lock actief zodra je verbonden bent met de VPN en in andere verbindingsstatussen van de app. Als je handmatig de verbinding met de VPN verbreekt, zal Network Lock niet actief zijn hoewel het ingeschakeld is in de app-instellingen.

De volgende tabel vat samen wanneer Network Lock actief (of inactief) is in verschillende VPN-verbindingsstatussen.

Opmerking: Wanneer de VPN verbindt, kan het enkele seconden duren voordat Network Lock actief wordt.

Als je VPN onverwachts wordt verbroken, wordt Network Lock geactiveerd en blokkeert al het internetverkeer dat je apparaat verlaat of binnenkomt totdat de verbinding is hersteld.

Hoe <b>Network Lock</b> in- of uitschakelen

Belangrijk: Je kunt Network Lock niet uitschakelen in de ExpressVPN router app

Network Lock is standaard ingeschakeld. Als je Network Lock eerder hebt uitgeschakeld, kun je in de app-instellingen gaan om het opnieuw in te schakelen.

Als Network Lock is uitgeschakeld:

Je kunt op het internet surfen als je VPN onverwachts wordt verbroken.

Je verkeer zal niet versleuteld en veilig zijn.

Netwerkvergrendeling in- of uitschakelen

In de ExpressVPN-apps voor Windows of Mac, wordt de Network Lock-instelling aangegeven door een selectievakje voor Stop al het internetverkeer als de VPN onverwachts wordt verbroken:

Wanneer aangevinkt: Network Lock is ingeschakeld.

Wanneer niet aangevinkt: Network Lock is uitgeschakeld.

Volg de instructies die overeenkomen met je apparaat:

Windows

Belangrijk: Voordat je je Network Lock-instelling wijzigt, zorg ervoor dat je de verbinding met de VPN hebt verbroken. In de ExpressVPN-app, klik > Opties.

In het Algemeen tabblad, vink of deselecteer het vakje voor Stop al het internetverkeer als de VPN onverwachts wordt verbroken.

Mac

Belangrijk: Voordat je je Network Lock-instelling wijzigt, zorg ervoor dat je de verbinding met de VPN hebt verbroken. In de ExpressVPN-app, klik > Voorkeuren…



In het Algemeen tabblad, vink of deselecteer het vakje voor Stop al het internetverkeer als de VPN onverwachts wordt verbroken.

Linux

ExpressVPN GUI-app voor Linux In de ExpressVPN GUI-app voor Linux, klik > Opties. Klik op Netwerk. Onder Network Lock, vink of deselecteer Ingeschakeld bij verbinding. ExpressVPN CLI voor Linux Start Terminal. Voer de opdracht in om Network Lock uit te schakelen: om Network Lock in te schakelen, voer de volgende opdracht in: expressvpnctl set networklock true ExpressVPN legacy-app voor Linux Start Terminal. De verbinding met de VPN verbreken voordat je je instellingen wijzigt. Voer het volgende commando in: expressvpn disconnect Voer de opdracht uit om Network Lock uit te schakelen:

expressvpn preferences set network_lock off Voer de opdracht in om Network Lock in te schakelen:

Niet mogelijk om veranderingen aan te brengen in Network Lock

Als je geen veranderingen kunt aanbrengen in Network Lock:

Herstart je apparaat. Herstart de ExpressVPN app.

Als het probleem aanhoudt, volg dan de specifieke instructies voor je apparaat:

Windows (als beheerder uitvoeren)

Mac

Toegang toestaan (of weigeren) tot lokale netwerkapparaten

Wanneer Network Lock is ingeschakeld, kun je standaard nog steeds toegang krijgen tot je lokale netwerkapparaten. In de app-instellingen kun je de toegang tot je lokale netwerkapparaten wijzigen door toegang toe te staan of te weigeren.

In de ExpressVPN-apps voor Windows of Mac wordt de toegang tot lokale netwerkapparaten aangeduid door een selectievakje voor Toegang toestaan tot apparaten op een lokaal netwerk (zoals printers of bestandsservers):

Wanneer aangevinkt: Toegang tot lokale netwerkapparaten is toegestaan.

Wanneer niet aangevinkt: Toegang tot lokale netwerkapparaten is geweigerd.

Windows

Belangrijk: Voordat je je Network Lock-instelling wijzigt, zorg ervoor dat je de verbinding met de VPN hebt verbroken. In de ExpressVPN-app, klik > Opties. In het Algemeen tabblad, vink (of deselecteer) het vakje voor Toegang toestaan tot lokale netwerkapparaten zoals netwerkshares of printers.

Mac

Belangrijk: Voordat je je Network Lock-instelling wijzigt, zorg ervoor dat je de verbinding met de VPN hebt verbroken. In de ExpressVPN-app, klik > Voorkeuren… In het Algemeen tabblad, vink (of deselecteer) het vakje voor Toegang toestaan tot apparaten op het lokale netwerk (zoals printers of bestandsservers).

Toestaan (of weigeren) dat Apple Services de VPN omzeilen zodat iMessage en andere apps beter werken (alleen op macOS 15 Sequoia)

Als je macOS 15 Sequoia gebruikt, zie je een selectievakje voor Toestaan dat Apple Services de VPN omzeilen zodat iMessage en andere apps beter werken. Dit is een reactie op wijzigingen door Apple die problemen veroorzaken met apps als iMessage wanneer de VPN is verbonden en Network Lock is ingeschakeld.

Wanneer aangevinkt: Het verkeer van Apple Services zal niet door de VPN-tunnel gaan en Apple pushmeldingen worden erbuiten verzonden. Als je problemen hebt met iMessage en andere apps terwijl de VPN is ingeschakeld, zou dit je ervaring met deze diensten moeten verbeteren, hoewel volledige functionaliteit mogelijk niet beschikbaar is.

Wanneer niet aangevinkt: Het verkeer van Apple Services zal door de VPN-tunnel gaan, maar je kunt problemen ondervinden met diensten zoals iMessage.

Hoe de geavanceerde kill switch <b>(</b>in- of uitschakelen<b>)</b> op Linux

De ExpressVPN-app voor Linux bevat een geavanceerde kill switch. Wanneer ingeschakeld, voorkomt deze geavanceerde kill switch gegevenslekken, zelfs wanneer de VPN is uitgeschakeld. Al het internetverkeer wordt geblokkeerd tenzij de VPN actief is.

In de GUI-app van ExpressVPN voor Linux wordt de geavanceerde kill switch aangeduid door een selectievakje voor Altijd inschakelen (blokkeert altijd je internet tenzij je verbonden bent met de VPN):

Wanneer aangevinkt: Al je internetverkeer wordt geblokkeerd, tenzij je verbonden bent met de VPN. Dit biedt een extra beveiligingslaag om je gegevens te beschermen.

Wanneer niet aangevinkt: De kill switch werkt normaal en blokkeert alleen internetverkeer als je actieve VPN-verbinding onverwachts uitvalt.

Om de instellingen van de geavanceerde kill switch aan te passen:

Klik in de ExpressVPN GUI-app voor Linux op > Opties. Klik op Netwerk. Onder Network Lock, vink Altijd inschakelen aan of uit.

