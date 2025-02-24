Как можно использовать VPN? Хочу знать

5 способов использовать VPN Посмотреть сейчас

Network Lock — это функция экстренного отключения ExpressVPN. Если ваше подключение к VPN неожиданно прерывается, Network Lock блокирует весь интернет-трафик, обеспечивая безопасность ваших данных.

Network Lock доступен в приложениях ExpressVPN для Windows, Mac, Linux и роутеров.

Примечание: В приложении ExpressVPN для Android или iOS Network Lock известен как защита сети. Вы можете найти инструкции по использованию защиты сети для В приложении ExpressVPN для Android или iOS Network Lock известен как защита сети. Вы можете найти инструкции по использованию защиты сети для Android iOS соответственно.

Как работает Network Lock?

Когда вы не подключены к VPN, ваш интернет-трафик может быть уязвим для вмешательства третьих лиц. Чтобы ваши данные оставались в безопасности и защищенности, если ваша VPN неожиданно отключится, активируется Network Lock и блокирует весь интернет-трафик до восстановления подключения. Узнайте больше о Network Lock.

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Когда активен Network Lock?

Network Lock включен по умолчанию. Когда включен, Network Lock активен, как только вы подключаетесь к VPN, и в других состояниях подключения приложения. Если вы вручную отключитесь от VPN, Network Lock не будет активен, хотя он и включен в настройках приложения.

Следующая таблица резюмирует, когда Network Lock активен (или неактивен) в различных состояниях подключения VPN.

Примечание: Когда VPN подключается, может потребоваться несколько секунд, чтобы Network Lock стал активным.

Если ваша VPN неожиданно отключается, Network Lock активируется и блокирует любой интернет-трафик, входящий или выходящий с вашего устройства, до восстановления подключения.

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Как включить (или отключить) Network Lock

Важно: Вы не можете отключить Network Lock в Вы не можете отключить Network Lock в приложении ExpressVPN для роутера

Network Lock включен по умолчанию. Если вы раньше отключали Network Lock, вы можете зайти в настройки приложения, чтобы снова включить его.

Если Network Lock отключен:

Вы сможете просматривать интернет, если ваша VPN неожиданно отключится.

Ваш трафик не будет зашифрован и защищен.

Включить (или отключить) Network Lock

В приложениях ExpressVPN для Windows или Mac настройка Network Lock обозначается флажком Остановить весь интернет-трафик, если VPN неожиданно отключится:

Когда отмечено: Network Lock включен.

Когда не отмечено: Network Lock отключен.

Следуйте инструкциям, соответствующим вашему устройству:

Windows

Важно: Прежде чем менять настройку Network Lock, убедитесь, что вы отключены от VPN. В приложении ExpressVPN нажмите > Параметры.

На вкладке Основные установите или снимите флажок Остановить весь интернет-трафик, если VPN неожиданно отключится.

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Mac

Важно: Прежде чем менять настройку Network Lock, убедитесь, что вы отключены от VPN. В приложении ExpressVPN нажмите > Настройки…



На вкладке Основные установите или снимите флажок Остановить весь интернет-трафик, если VPN неожиданно отключится.

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Linux

Откройте Терминал. Отключитесь от VPN перед изменением настройки. Введите следующую команду: expressvpn disconnect Чтобы отключить Network Lock, введите следующую команду:

expressvpn preferences set network_lock off Чтобы включить Network Lock, введите следующую команду:

expressvpn preferences set network_lock default Нужна помощь? . Вернуться наверх

Невозможно применить изменения к Network Lock

Если не удается применить изменения к Network Lock:

Перезагрузите ваше устройство. Перезапустите приложение ExpressVPN.

Если проблема сохраняется, следуйте этим инструкциям для вашего устройства:

Windows (работа в режиме администратора)

Нажмите Ctrl + Alt + Delete. Выберите Диспетчер задач. Нажмите Да, чтобы разрешить изменения на вашем устройстве. Нажмите Подробнее. Выберите Службы. Щелкните правой кнопкой мыши ExpressVpnService. Нажмите Остановить. Щелкните правой кнопкой мыши ExpressVpnService. Нажмите Запустить. Перезапустите ExpressVPN. Нужна помощь? . Вернуться наверх

Mac

Используйте поиск Spotlight, чтобы найти Диспетчер задач. Выберите ExpressVPN. Нажмите на значок Принудительно завершить в верхнем левом углу экрана. Перезапустите ExpressVPN. Нужна помощь? . Вернуться наверх

Разрешить (или запретить) доступ к устройствам локальной сети

Когда Network Lock включен, доступ к вашим устройствам локальной сети разрешен по умолчанию. В настройках приложения вы можете изменить доступ к вашим устройствам локальной сети, разрешив или запретив доступ к ним.

В приложениях ExpressVPN для Windows или Mac доступ к устройствам локальной сети обозначается флажком Разрешить доступ к устройствам в локальной сети (например, принтерам или файловым серверам):

Когда отмечено: доступ к устройствам локальной сети разрешен.

Когда не отмечено: доступ к устройствам локальной сети запрещен.

Windows

Важно: Прежде чем менять настройку Network Lock, убедитесь, что вы отключены от VPN. В приложении ExpressVPN нажмите > Опции. На вкладке Основные отметьте (или снимите отметку) флажок Разрешить доступ к устройствам локальной сети, таким как сетевые ресурсы или принтеры.

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Mac

Важно: Перед изменением настройки Network Lock убедитесь, что вы отключены от VPN. В приложении ExpressVPN нажмите > Настройки… На вкладке Основные отметьте (или снимите отметку) флажок Разрешить доступ к устройствам в локальной сети (таким как принтеры или файловые серверы).

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Разрешить (или запретить) службам Apple обход VPN, чтобы iMessage и другие приложения работали лучше (только на macOS 15 Sequoia)

Если вы используете macOS 15 Sequoia, вы увидите флажок Разрешить службам Apple обходить VPN, чтобы iMessage и другие приложения работали лучше. Это связано с изменениями, внесенными Apple, которые вызывают проблемы с приложениями, такими как iMessage, когда подключен VPN и включен Network Lock.

Когда отмечено: трафик служб Apple не будет проходить через VPN-туннель, и push-уведомления Apple будут отправляться вне его. Если у вас возникли проблемы с iMessage и другими приложениями при подключенном VPN, это должно улучшить вашу работу с этими службами, хотя полная функциональность может быть недоступна.

Когда не отмечено: трафик служб Apple будет проходить через VPN-туннель, но вы можете столкнуться с проблемами с такими службами, как iMessage.

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Как включить (или отключить) расширенный аварийный выключатель на Linux

Приложение ExpressVPN для Linux включает расширенный аварийный выключатель. Когда он включен, этот механизм предотвращает утечку данных даже при выключенном VPN. Весь интернет-трафик блокируется, если VPN не активен.

В графическом интерфейсе ExpressVPN для Linux расширенный аварийный выключатель отображается в виде флажка Всегда включен (всегда блокирует интернет, если VPN не подключен):

Если установлен: Весь ваш интернет-трафик будет заблокирован, если VPN не подключен. Это обеспечивает дополнительный уровень безопасности для защиты ваших данных.

Если не установлен: Аварийный выключатель работает в стандартном режиме, блокируя интернет-трафик только в случае неожиданного разрыва активного VPN-подключения.

Чтобы изменить настройки расширенного аварийного выключателя:

В графическом интерфейсе ExpressVPN для Linux нажмите > Параметры. Нажмите Сеть. В разделе Блокировка сети установите или снимите флажок Всегда включен.

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