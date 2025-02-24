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Network Lock — это функция экстренного отключения ExpressVPN. Если ваше подключение к VPN неожиданно прерывается, Network Lock блокирует весь интернет-трафик, обеспечивая безопасность ваших данных.

Network Lock доступен в приложениях ExpressVPN для Windows, Mac, Linux и роутеров.

Примечание: В приложении ExpressVPN для Android или iOS Network Lock известен как защита сети. Вы можете найти инструкции по использованию защиты сети для Android и iOS соответственно.

Перейти к…

Как работает Network Lock?
Когда активен Network Lock?
Как включить или отключить Network Lock?
Невозможно применить изменения к Network Lock
Разрешить (или запретить) доступ к устройствам локальной сети
Разрешить (или запретить) службам Apple обходить VPN, чтобы iMessage и другие приложения работали лучше (только на macOS 15 Sequoia)
Как включить (или отключить) расширенный аварийный выключатель на Linux

Как работает Network Lock?

Когда вы не подключены к VPN, ваш интернет-трафик может быть уязвим для вмешательства третьих лиц. Чтобы ваши данные оставались в безопасности и защищенности, если ваша VPN неожиданно отключится, активируется Network Lock и блокирует весь интернет-трафик до восстановления подключения. Узнайте больше о Network Lock.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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Когда активен Network Lock?

Network Lock включен по умолчанию. Когда включен, Network Lock активен, как только вы подключаетесь к VPN, и в других состояниях подключения приложения. Если вы вручную отключитесь от VPN, Network Lock не будет активен, хотя он и включен в настройках приложения.

Следующая таблица резюмирует, когда Network Lock активен (или неактивен) в различных состояниях подключения VPN.

Эта таблица показывает сводку, когда Network Lock активен или неактивен.

Примечание: Когда VPN подключается, может потребоваться несколько секунд, чтобы Network Lock стал активным.

Если ваша VPN неожиданно отключается, Network Lock активируется и блокирует любой интернет-трафик, входящий или выходящий с вашего устройства, до восстановления подключения.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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Как включить (или отключить) Network Lock

Важно: Вы не можете отключить Network Lock в приложении ExpressVPN для роутера.

Network Lock включен по умолчанию. Если вы раньше отключали Network Lock, вы можете зайти в настройки приложения, чтобы снова включить его.

Если Network Lock отключен:

  • Вы сможете просматривать интернет, если ваша VPN неожиданно отключится.
  • Ваш трафик не будет зашифрован и защищен.

Включить (или отключить) Network Lock

В приложениях ExpressVPN для Windows или Mac настройка Network Lock обозначается флажком Остановить весь интернет-трафик, если VPN неожиданно отключится:

  • Когда отмечено: Network Lock включен.
  • Когда не отмечено: Network Lock отключен.

Следуйте инструкциям, соответствующим вашему устройству:

Важно: Прежде чем менять настройку Network Lock, убедитесь, что вы отключены от VPN.
  1. В приложении ExpressVPN нажмите Иконка меню. > Параметры.
    Нажмите
  2. На вкладке Основные установите или снимите флажок Остановить весь интернет-трафик, если VPN неожиданно отключится.
    Снимите флажок
  3. Нажмите OK.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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Важно: Прежде чем менять настройку Network Lock, убедитесь, что вы отключены от VPN.
  1. В приложении ExpressVPN нажмите Иконка меню. > Настройки…
    Нажмите
  2. На вкладке Основные установите или снимите флажок Остановить весь интернет-трафик, если VPN неожиданно отключится.
    Снимите флажок
  3. Закройте окно.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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  1. Откройте Терминал.
  2. Отключитесь от VPN перед изменением настройки. Введите следующую команду: expressvpn disconnect
  3. Чтобы отключить Network Lock, введите следующую команду:
    expressvpn preferences set network_lock off Чтобы включить Network Lock, введите следующую команду:
    expressvpn preferences set network_lock default

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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Невозможно применить изменения к Network Lock

Если не удается применить изменения к Network Lock:

  1. Перезагрузите ваше устройство.
  2. Перезапустите приложение ExpressVPN.

Если проблема сохраняется, следуйте этим инструкциям для вашего устройства:

  1. Нажмите Ctrl + Alt + Delete.
  2. Выберите Диспетчер задач. Нажмите Да, чтобы разрешить изменения на вашем устройстве.
  3. Нажмите Подробнее.
  4. Выберите Службы.
  5. Щелкните правой кнопкой мыши ExpressVpnService.
  6. Нажмите Остановить.
  7. Щелкните правой кнопкой мыши ExpressVpnService.
  8. Нажмите Запустить.
  9. Перезапустите ExpressVPN.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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  1. Используйте поиск Spotlight, чтобы найти Диспетчер задач.
  2. Выберите ExpressVPN.
  3. Нажмите на значок Принудительно завершить в верхнем левом углу экрана.
  4. Перезапустите ExpressVPN.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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Разрешить (или запретить) доступ к устройствам локальной сети

Когда Network Lock включен, доступ к вашим устройствам локальной сети разрешен по умолчанию. В настройках приложения вы можете изменить доступ к вашим устройствам локальной сети, разрешив или запретив доступ к ним.

В приложениях ExpressVPN для Windows или Mac доступ к устройствам локальной сети обозначается флажком Разрешить доступ к устройствам в локальной сети (например, принтерам или файловым серверам):

  • Когда отмечено: доступ к устройствам локальной сети разрешен.
  • Когда не отмечено: доступ к устройствам локальной сети запрещен.

Важно: Прежде чем менять настройку Network Lock, убедитесь, что вы отключены от VPN.
  1. В приложении ExpressVPN нажмите Иконка меню. > Опции.
  2. На вкладке Основные отметьте (или снимите отметку) флажок Разрешить доступ к устройствам локальной сети, таким как сетевые ресурсы или принтеры.
    Отметьте «Остановить весь Интернет-трафик, если VPN отключается неожиданно» и «Разрешить доступ к устройствам в локальной сети (таким как принтеры или файловые серверы)».
  3. Нажмите OK.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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Важно: Перед изменением настройки Network Lock убедитесь, что вы отключены от VPN.
  1. В приложении ExpressVPN нажмите Иконка меню. > Настройки…
  2. На вкладке Основные отметьте (или снимите отметку) флажок Разрешить доступ к устройствам в локальной сети (таким как принтеры или файловые серверы).
    Отметьте «Остановить весь Интернет-трафик, если VPN отключается неожиданно» и «Разрешить доступ к устройствам в локальной сети (таким как принтеры или файловые серверы)».
  3. Закройте окно.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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Разрешить (или запретить) службам Apple обход VPN, чтобы iMessage и другие приложения работали лучше (только на macOS 15 Sequoia)

Если вы используете macOS 15 Sequoia, вы увидите флажок Разрешить службам Apple обходить VPN, чтобы iMessage и другие приложения работали лучше. Это связано с изменениями, внесенными Apple, которые вызывают проблемы с приложениями, такими как iMessage, когда подключен VPN и включен Network Lock.

Настройка Network Lock, позволяющая службам Apple обходить VPN

  • Когда отмечено: трафик служб Apple не будет проходить через VPN-туннель, и push-уведомления Apple будут отправляться вне его. Если у вас возникли проблемы с iMessage и другими приложениями при подключенном VPN, это должно улучшить вашу работу с этими службами, хотя полная функциональность может быть недоступна.
  • Когда не отмечено: трафик служб Apple будет проходить через VPN-туннель, но вы можете столкнуться с проблемами с такими службами, как iMessage.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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Как включить (или отключить) расширенный аварийный выключатель на Linux

Приложение ExpressVPN для Linux включает расширенный аварийный выключатель. Когда он включен, этот механизм предотвращает утечку данных даже при выключенном VPN. Весь интернет-трафик блокируется, если VPN не активен.

В графическом интерфейсе ExpressVPN для Linux расширенный аварийный выключатель отображается в виде флажка Всегда включен (всегда блокирует интернет, если VPN не подключен):

  • Если установлен: Весь ваш интернет-трафик будет заблокирован, если VPN не подключен. Это обеспечивает дополнительный уровень безопасности для защиты ваших данных.
  • Если не установлен: Аварийный выключатель работает в стандартном режиме, блокируя интернет-трафик только в случае неожиданного разрыва активного VPN-подключения.

Чтобы изменить настройки расширенного аварийного выключателя:

  1. В графическом интерфейсе ExpressVPN для Linux нажмите Значок «Дополнительно».Параметры.
  2. Нажмите Сеть.
  3. В разделе Блокировка сети установите или снимите флажок Всегда включен.

Нужна помощь? Свяжитесь с командой поддержки ExpressVPN для немедленной помощи.

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