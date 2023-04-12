The Kardashians Nereden İzlenir The Kardashians Nereden İzlenir
Reality TV kraliçeleri, The Kardashians'ın yeni bir sezonu için televizyona geri dönüyor. Klasik Kardashian dramasına dâhil olun; işte The Kardashians 2023'ü internetten izlemenin tüm yöntemleri.
The Kardashians'ın konusu ne?
The Kardashians, manşetlerin ardındaki hayata bir bakış sunuyor ve bize aile reisi Kris, kızları Kourtney, Khloe, Kim ve Kendall ve onların birçok partneri ve çocukları dâhil olmak üzere, Kardashian-Jenner ailesinin hayatlarının tamamına erişebilen bir bilet sunuyor. Herkese açık bir hayatın baskısının ve milyon dolarlık imparatorluklarını yönetmenin baskıları arasında gidip gelmek ve bunların tamamını aile görevlerini ihmal etmeden gerçekleştirmek, drama için uygun bir ortam sunuyor. İlgi odağı olmak en önemli konu olduğu için sinirler geriliyor ve çatışmalar yaşanıyor.
The Kardashians, Kardashian ailesini konu eden ikinci reality TV dizisidir. İlki, Keeping Up With The Kardashians, yeni adıyla Hulu'ya taşınmadan önce 20 sezon boyunca E!'de yayınlandı. The Kardashians'ın yaklaşan üçüncü sezonu dâhil olmak üzere, ekranlarımızda yer alan toplam 23 sezonluk Kardashian draması bulunuyor. Bir aile olabilirler ancak bu ailede çatışmalar hiç eksik olmuyor.
The Kardashians 2023 ne zaman başlıyor?
Kardashian ailesini bugüne kadar E! üzerinden takip ettik, şimdiyse yeni yayın evleri Hulu'da The Kardashians'ın üçüncü sezonuyla onlara katılıyoruz. Yeni sezon 25 Mayıs 2023'te başlayacak ve bölümler haftalık olarak yayınlanacak.
The Kardashians internette nereden izlenir
The Kardashians'ı Hulu ve Disney Plus üzerinden izleyin ve takip edin.
The Kardashians'ı Hulu'dan izleyin
ABD'de mi yaşıyorsunuz? The Kardashians'ın 3'üncü Sezonunu izlemek için Hulu'yu açın. Hulu, yeni şovları ve bölümleri genellikle 03:00 ET'de yayınlıyor. The Kardashians'ın 1'inci ve 2'nci sezonlarını bu platform üzerinden art arda izleyebilirsiniz. Hulu yedi günlük ücretsiz deneme sunuyor ancak kaydolma sırasında geçerli bir ABD ZIP kodu (örneğin 30301 veya 11222) ve kredi kartı sağlamanız gerekebilir.
The Kardashians'ı Disney Plus'tan izleyin
ABD dışında bir yerde yaşıyorsanız The Kardashians'ın tüm sezonlarını izlemek için Disney Plus'ı kullanabilirsiniz. 1'inci ve 2'nci sezonu şu anda art arda izleyebilirsiniz ve 3'üncü sezon Mayıs'ta başlayacak. Disney Plus'ta yeni şovlar ve bölümler genellikle 03:00 ET'de yayınlanıyor.
The Kardashians'da kimler yer alıyor?
Reality TV'nin kraliyet ailesi Kardashian-Jenner ailesi ile tanışın:
Kris Jenner
Kourtney Kardashian
Kim Kardashian West
Khloe Kardashian
Kendall Jenner
Kylie Jenner
Hayranlar ayrıca Kardashian/Jenner torunlarından bazılarını ve Kourtney'nin eşi Travis Barker ve eski eşi Scott Disick'i de ekranda görebilirler.
The Kardashians SSS
Keeping Up with the Kardashians'ı nereden izleyebilirim?
Kardashians-Jenner ailesini öne çıkaran şovu izlemek mi istiyorsunuz? Bu popüler reality şovun 20 sezonunun tamamını Peacock ve Hayu üzerinden izleyebilirsiniz.
Bir Netflix hesabınız varsa Keeping Up with the Kardashians'ın 11'inci ve 12'nci sezonunu Avustralya ve Birleşik Krallık'tan izleyebilirsiniz.
The Kardashians'ı yalnızca Hulu'dan mı izleyebilirsiniz?
Evet, The Kardashians ABD'de yalnızca Hulu'da yayınlanmaktadır. Uluslararası hayranlar bu şovu Disney Plus'tan izleyebilirler.
The Kardashians'ı izlemek için Hulu Plus gerekiyor mu?
Hayır, The Kardashians'ı izlemek için Hulu Plus'a ihtiyacınız yok. Bu şovu herhangi bir Hulu aboneliği üzerinden izleyebilirsiniz.
The Kardashians'ı Kanada'da nereden izleyebilirim?
Kanadalılar, The Kardashians'ın tüm sezonlarını Disney Plus üzerinden izleyebilir. Üçüncü sezon 25 Mayıs 2023'te 03:00 ET'de başlayacak.
The Kardashians'ı Birleşik Krallık'ta nereden izleyebilirim?
Birtanyalı hayranlar, The Kardashians'ın tüm sezonlarını Disney Plus üzerinden izleyebilir. Üçüncü sezon 25 Mayıs 2023'te 08:00 BST'de başlayacak.
The Kardashians'ı Avustralya'da nereden izleyebilirim?
Avustralyalı hayranlar, The Kardashians'ın tüm sezonlarını Disney Plus üzerinden izleyebilir. Üçüncü sezon 25 Mayıs 2023'te 17:00 AEDT'de başlayacak.
The Kardashians'ı Güney Afrika'da nereden izleyebilirim?
Güney Afrikalı hayranlar, The Kardashians'ın tüm sezonlarını Disney Plus üzerinden izleyebilir. Üçüncü sezon 25 Mayıs 2023'te 09:00 SAST'de başlayacak.
The Kardashians'ı Hindistan'da nereden izleyebilirim?
Hindistanlı hayranlar, The Kardashians'ın tüm sezonlarını Disney Plus üzerinden izleyebilir. Üçüncü sezon 25 Mayıs 2023'te 12:30 IST'de başlayacak.
The Kardashians'ı Yeni Zelanda'da nereden izleyebilirim?
Yeni Zelanda'daki hayranlar, The Kardashians'ın tüm sezonlarını Disney Plus üzerinden izleyebilir. Üçüncü sezon 25 Mayıs 2023'te 19:00 NZST'de başlayacak.
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