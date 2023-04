The Kardashians, manşetlerin ardındaki hayata bir bakış sunuyor ve bize aile reisi Kris, kızları Kourtney, Khloe, Kim ve Kendall ve onların birçok partneri ve çocukları dâhil olmak üzere, Kardashian-Jenner ailesinin hayatlarının tamamına erişebilen bir bilet sunuyor. Herkese açık bir hayatın baskısının ve milyon dolarlık imparatorluklarını yönetmenin baskıları arasında gidip gelmek ve bunların tamamını aile görevlerini ihmal etmeden gerçekleştirmek, drama için uygun bir ortam sunuyor. İlgi odağı olmak en önemli konu olduğu için sinirler geriliyor ve çatışmalar yaşanıyor.

The Kardashians, Kardashian ailesini konu eden ikinci reality TV dizisidir. İlki, Keeping Up With The Kardashians, yeni adıyla Hulu'ya taşınmadan önce 20 sezon boyunca E!'de yayınlandı. The Kardashians'ın yaklaşan üçüncü sezonu dâhil olmak üzere, ekranlarımızda yer alan toplam 23 sezonluk Kardashian draması bulunuyor. Bir aile olabilirler ancak bu ailede çatışmalar hiç eksik olmuyor.