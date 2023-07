The Kardashians gir et innblikk i livet bak overskriftene, og gir oss et full-tilgangspass rett inn i livene til Kardashian-Jenner-familien, som inkluderer matriark Kris, døtrene Kourtney, Khloe, Kim, Kylie og Kendall, og deres ulike partnere og avkom. Å navigere i presset fra et utrolig offentlig liv og drive sine imperier verdt flere millioner dollar, alt mens man balanserer familieplikter, er en oppskrift moden for drama. Spenningen øker og irritasjonen koker når så mye hviler på å holde seg relevant og i søkelyset.

The Kardashians er det andre reality-TV-programmet som viser Kardashian-familien. Det første, Keeping Up With The Kardashians, ble sendt på E! i 20 sesonger før programmet endret navn og ble flyttet til Hulu. Inkludert den kommende tredje sesongen av The Kardashians, er det totalt 23 sesonger med Kardashian-drama som har spilt seg ut på skjermene våre. F kan være for familie, men det er også for feide.