The Kardashians offre uno sguardo alla vita dietro le cronache, dandoci uno spaccato completo delle vite della famiglia Kardashian-Jenner, inclusa la matriarca Kris, le figlie Kourtney, Khloe, Kim, Kylie e Kendall, i loro partner e i loro discendenti. Gestire imperi milionari, mentre si naviga tra le pressioni di una vita incredibilmente pubblica e si cerca di bilanciare i doveri familiari, è un mix esplosivo che spesso sfocia nel dramma. Le tensioni salgono e si creano conflitti quando l'obiettivo principale è mantenere il proprio status ed esposizione mediatica.

The Kardashians è il secondo reality show che presenta la famiglia Kardashian. Il primo, Keeping Up With The Kardashians, è stato trasmesso su E! per 20 stagioni prima di essere rilanciato e trasferito su Hulu. Inclusa la prossima terza stagione di The Kardashians, ci sono in totale 23 stagioni di drammi in casa Kardashian che sono andate in onda sui nostri schermi. F potrebbe stare per "famiglia", ma in questo caso anche "faida".