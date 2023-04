The Kardashians giver os et kig på livet bag overskrifterne og inviterer os indenfor i alle i Kardashian-Jenner-familiemedlemmernes liv. Følg matriarken Kris, døtrene Kourtney, Khloe, Kim, Kylie og Kendall samt deres forskellige partnere og børn. Presset fra et utroligt offentligt liv og det at drive deres million-dollar-imperier, samtidig med at man balancerer familielivets pligter, er en sikker opskrift på drama. Spændingerne stiger, og der opstår sammenstød, når alt hviler på vigtigheden af at blive i rampelyset og holde sig relevant.

The Kardashians er reality-program nummer to, som følger Kardashian-familien. Det første program Keeping Up With The Kardashians blev sendt på E! og forløb over 20 sæsoner, før programmet blev omdøbt og flyttede til Hulu. Der findes i alt 23 sæsoner af The Kardashians, inklusive den kommende 3. sæson. Det er muligt, at F står for ”familie”, men det står helt sikkert også for ”fejde”.