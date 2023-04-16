Где смотреть шоу «Кардашьян»
Знаменитое семейство возвращается на наши экраны в новом сезоне реалити-шоу «Кардашьян». Наблюдайте за фирменной драмой семьи Кардашьян! Вот все способы смотреть онлайн шоу «Кардашьян» в 2023 году.
О чем шоу «Кардашьян»?
Шоу «Кардашьян» показывает жизнь семьи Кардашьян-Дженнер, которая остается за страницами таблоидов. Зрители могут наблюдать без купюр, как живут глава семейства Крис, ее дочери Кортни, Клои, Ким, Кайли, Кендалл, их партнеры и дети. Здесь есть все условия для сочной драмы: полная стресса жизнь на публике, управление многомиллионным бизнесом, семейные обязанности. Напряжение выливается в накаленные споры, ведь каждая из них ради успешной карьеры должна оставаться в центре внимания.
«Кардашьян» — второе телевизионное реалити-шоу о семье Кардашьян. Первое («Семейство Кардашьян») выходило на канале E! целых 20-ть сезонов, затем название сменилось и франшиза «переехала» на Hulu. Если считать вместе с новым третьим сезоном шоу «Кардашьян», всего вышло 23 сезона этой отборной драмы. Семья, может, и главное в жизни, но не менее важно урвать себе место под солнцем среди такого количества соперниц.
Когда в 2023 году выходит шоу «Кардашьян»?
Мы следили за семейством Кардашьян на канале E!, а теперь пора смотреть 3-й сезон шоу «Кардашьян» на новой стриминговой площадке, Hulu. Премьера нового сезона состоится 25 мая 2023 года, новые эпизоды будут выходить каждую неделю.
Где смотреть шоу «Кардашьян» онлайн?
Следите за жизнью семейства Кардашьян на Hulu и Disney Plus.
Смотрите шоу «Кардашьян» на Hulu
Живете в США? Включайте Hulu и смотрите 3-й сезон шоу «Кардашьян». Обычно новые шоу и эпизоды выходят на Hulu в 3:00 по восточному времени (ET). Здесь доступны 1-й и 2-й сезоны шоу «Кардашьян», которые можно посмотреть подряд. Сервис Hulu предлагает семидневный пробный период, но, возможно, при регистрации вам нужно будет указать действительный почтовый индекс США (например, 30301 или 11222) и данные банковской карты США.
Смотрите шоу «Кардашьян» на Disney Plus
Если вы живете в другой стране, то все сезоны шоу «Кардашьян» вы сможете посмотреть на стриминговом сервисе Disney Plus. Пока ждете выхода 3-го сезона в мае, уже сейчас можно посмотреть подряд 1-й и 2-й сезоны шоу «Кардашьян». Обычно новые шоу и эпизоды выходят на Disney Plus в 3:00 по восточному времени (ET).
Кто участвует в шоу «Кардашьян»?
Встречайте семью Кардашьян-Дженнер, высшее общество мира реалити-шоу:
Крис Дженнер.
Кортни Кардашьян.
Ким Кардашьян-Уэст.
Клои Кардашьян.
Кендалл Дженнер.
Кайли Дженнер.
Фанатов также ждет появление в шоу внуков семейства Кардашьян-Дженнер, мужа Кортни Трэвиса Баркера, и ее бывшего мужа Скотта Дисика.
ЧаВо: шоу «Кардашьян»
Где можно посмотреть онлайн «Семейство Кардашьян»?
Хотите оценить шоу, с которого началась медийная история семьи Кардашьян-Дженнер? Все 20-ть сезонов популярного реалити-шоу доступны к просмотру онлайн на Peacock и Hayu.
Если у вас есть учетная запись Netflix, то 11-й и 12-й сезоны шоу «Семейство Кардашьян» также можно посмотреть в Австралии и Великобритании.
Можно ли посмотреть шоу «Кардашьян» на Hulu?
Да, но шоу «Кардашьян» доступно на стриминговом сервисе Hulu только в США. Зрители из других стран могут посмотреть это шоу онлайн на Disney Plus.
Нужна ли подписка Hulu Plus, чтобы смотреть шоу «Кардашьян»?
Нет, вам не нужна подписка Hulu Plus, чтобы смотреть онлайн шоу «Кардашьян». Его можно смотреть с любой подпиской Hulu.
Где посмотреть шоу «Кардашьян» в Канаде?
Канадцы могут смотреть все сезоны шоу «Кардашьян» на Disney Plus. Третий сезон выходит 25 мая 2023 года в 3:00 по восточному времени (ET).
Где посмотреть шоу «Кардашьян» в Великобритании?
Фанаты из Британии могут смотреть онлайн все сезоны шоу «Кардашьян» на Disney Plus. Третий сезон выходит 25 мая 2023 года в 8:00 по летнему времени (BST).
Где посмотреть шоу «Кардашьян» в Австралии?
Фанаты из Австралии могут смотреть онлайн все сезоны шоу «Кардашьян» на Disney Plus. Третий сезон выходит 25 мая 2023 года в 17:00 по стандартному дневному времени Восточной Австралии (AEDT).
Где посмотреть шоу «Кардашьян» в Южной Африке?
Фанаты из Южной Африки могут смотреть онлайн все сезоны шоу «Кардашьян» на Disney Plus. Третий сезон выходит 25 мая 2023 года в 9:00 по стандартному времени Южной Африки (SAST).
Где посмотреть шоу «Кардашьян» в Индии?
Фанаты из Индии могут смотреть онлайн все сезоны шоу «Кардашьян» на Disney Plus Hotstar. Третий сезон выходит 25 мая 2023 года в 12:30 по индийскому стандартному времени (IST).
Где посмотреть шоу «Кардашьян» в Новой Зеландии?
Фанаты из Новой Зеландии могут смотреть онлайн все сезоны шоу «Кардашьян» на Disney Plus. Третий сезон выходит 25 мая 2023 года в 19:00 по новозеландскому стандартному времени (NZST).
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