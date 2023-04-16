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Шоу «Кардашьян».

Где смотреть шоу «Кардашьян»

Знаменитое семейство возвращается на наши экраны в новом сезоне реалити-шоу «Кардашьян». Наблюдайте за фирменной драмой семьи Кардашьян! Вот все способы смотреть онлайн шоу «Кардашьян» в 2023 году.

О чем шоу «Кардашьян»?

«Кардашьян» | Премьера 3-го сезона 25 мая | Hulu

Шоу «Кардашьян» показывает жизнь семьи Кардашьян-Дженнер, которая остается за страницами таблоидов. Зрители могут наблюдать без купюр, как живут глава семейства Крис, ее дочери Кортни, Клои, Ким, Кайли, Кендалл, их партнеры и дети. Здесь есть все условия для сочной драмы: полная стресса жизнь на публике, управление многомиллионным бизнесом, семейные обязанности. Напряжение выливается в накаленные споры, ведь каждая из них ради успешной карьеры должна оставаться в центре внимания.

«Кардашьян» — второе телевизионное реалити-шоу о семье Кардашьян. Первое («Семейство Кардашьян») выходило на канале E! целых 20-ть сезонов, затем название сменилось и франшиза «переехала» на Hulu. Если считать вместе с новым третьим сезоном шоу «Кардашьян», всего вышло 23 сезона этой отборной драмы. Семья, может, и главное в жизни, но не менее важно урвать себе место под солнцем среди такого количества соперниц.

Кайли Дженнер в шоу «Кардашьян».

Когда в 2023 году выходит шоу «Кардашьян»?

Мы следили за семейством Кардашьян на канале E!, а теперь пора смотреть 3-й сезон шоу «Кардашьян» на новой стриминговой площадке, Hulu. Премьера нового сезона состоится 25 мая 2023 года, новые эпизоды будут выходить каждую неделю.

Где смотреть шоу «Кардашьян» онлайн?

Следите за жизнью семейства Кардашьян на Hulu и Disney Plus.

Логотип Hulu.

Смотрите шоу «Кардашьян» на Hulu

Живете в США? Включайте Hulu и смотрите 3-й сезон шоу «Кардашьян». Обычно новые шоу и эпизоды выходят на Hulu в 3:00 по восточному времени (ET). Здесь доступны 1-й и 2-й сезоны шоу «Кардашьян», которые можно посмотреть подряд. Сервис Hulu предлагает семидневный пробный период, но, возможно, при регистрации вам нужно будет указать действительный почтовый индекс США (например, 30301 или 11222) и данные банковской карты США.

Логотип сервиса Disney Plus.

Смотрите шоу «Кардашьян» на Disney Plus

Если вы живете в другой стране, то все сезоны шоу «Кардашьян» вы сможете посмотреть на стриминговом сервисе Disney Plus. Пока ждете выхода 3-го сезона в мае, уже сейчас можно посмотреть подряд 1-й и 2-й сезоны шоу «Кардашьян». Обычно новые шоу и эпизоды выходят на Disney Plus в 3:00 по восточному времени (ET).

Кто участвует в шоу «Кардашьян»?

Семья Кардашьян-Дженнер. Семья Кардашьян-Дженнер.

Встречайте семью Кардашьян-Дженнер, высшее общество мира реалити-шоу:

  • Крис Дженнер.

  • Кортни Кардашьян.

  • Ким Кардашьян-Уэст.

  • Клои Кардашьян.

  • Кендалл Дженнер.

  • Кайли Дженнер.

Фанатов также ждет появление в шоу внуков семейства Кардашьян-Дженнер, мужа Кортни Трэвиса Баркера, и ее бывшего мужа Скотта Дисика.

ЧаВо: шоу «Кардашьян»

Где можно посмотреть онлайн «Семейство Кардашьян»?
Можно ли посмотреть шоу «Кардашьян» на Hulu?
Нужна ли подписка Hulu Plus, чтобы смотреть шоу «Кардашьян»?
Где посмотреть шоу «Кардашьян» в Канаде?
Где посмотреть шоу «Кардашьян» в Великобритании?
Где посмотреть шоу «Кардашьян» в Австралии?
Где посмотреть шоу «Кардашьян» в Южной Африке?
Где посмотреть шоу «Кардашьян» в Индии?
Где посмотреть шоу «Кардашьян» в Новой Зеландии?
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