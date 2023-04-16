Шоу «Кардашьян» показывает жизнь семьи Кардашьян-Дженнер, которая остается за страницами таблоидов. Зрители могут наблюдать без купюр, как живут глава семейства Крис, ее дочери Кортни, Клои, Ким, Кайли, Кендалл, их партнеры и дети. Здесь есть все условия для сочной драмы: полная стресса жизнь на публике, управление многомиллионным бизнесом, семейные обязанности. Напряжение выливается в накаленные споры, ведь каждая из них ради успешной карьеры должна оставаться в центре внимания.

«Кардашьян» — второе телевизионное реалити-шоу о семье Кардашьян. Первое («Семейство Кардашьян») выходило на канале E! целых 20-ть сезонов, затем название сменилось и франшиза «переехала» на Hulu. Если считать вместе с новым третьим сезоном шоу «Кардашьян», всего вышло 23 сезона этой отборной драмы. Семья, может, и главное в жизни, но не менее важно урвать себе место под солнцем среди такого количества соперниц.