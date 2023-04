Канадцы могут смотреть все сезоны шоу «Кардашьян» на Disney Plus. Третий сезон выходит 25 мая 2023 года в 3:00 по восточному времени (ET).

Если вы живете в другой стране, то все сезоны шоу «Кардашьян» вы сможете посмотреть на стриминговом сервисе Disney Plus . Пока ждете выхода 3-го сезона в мае, уже сейчас можно посмотреть подряд 1-й и 2-й сезоны шоу «Кардашьян». Обычно новые шоу и эпизоды выходят на Disney Plus в 3:00 по восточному времени (ET) .

