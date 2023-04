The Kardashians -sarjassa pääsemme kurkistamaan Kardashian-Jenner-perheen elämään kulissien takana. Pääosissa ovat matriarkka Kris, tyttäret Kourtney, Khloé, Kim, Kylie ja Kendall sekä heidän kumppaninsa ja lapsensa. Julkisen elämän paineet, miljoonien arvoisten yritysten pyörittäminen sekä perhe-elämän velvollisuuksien tasapainottaminen luo varmasti paljon draamaa. Paineet kasvavat ja riitoja syntyy, kun jokainen haluaa säilyttää paikkansa parrasvaloissa ja saada mediahuomiota.

The Kardashians on toinen tosi-tv-sarja, jonka pääosassa on Kardashian-perhe. Ensimmäistä sarjaa nimeltään Kardashianit (englanniksi Keeping up with the Kardashians) näytettiin E!-kanavalla 20 kauden ajan, ennen kuin sarja vaihtoi nimensä ja siirtyi Huluun. Kun lasketaan mukaan The Kardashians -sarjan tuleva 3. kausi, on Kardashianien draamaa näytetty televisiossa jo yhteensä 23 kauden ajan. Kuten sanotaan, P niin kuin perhe (tai perheriita).