ครอบครัว Kardashians นำเสนอเรื่องราวชีวิตเบื้องหลังพาดหัวข่าว ทำให้เราสามารถเข้าถึงทุกชีวิตของครอบครัว Kardashian-Jenner ได้โดยตรง ซึ่งรวมถึงหัวหน้าครอบครัวอย่าง Kris ตลอดจนลูกสาว Kourtney, Khloe, Kim, Kylie และ Kendall อีกทั้งหุ้นส่วนหลายคนไปจนถึงลูกหลาน การรับมือกับแรงกดดันของชีวิตสาธารณะอย่างไม่น่าเชื่อและการบริหารอาณาจักรมูลค่าล้านดอลลาร์ของพวกเขา ทั้งหมดนี้เป็นสูตรสำเร็จสำหรับละคร ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นอย่างหัวชนฝาเมื่อทุกอย่างอยู่ในความสนใจ

The Kardashians เป็นรายการทีวีเรียลลิตี้รายการที่สองที่แสดงให้เห็นถึงครอบครัว Kardashian โดยเรื่องแรก Keeping Up With The Kardashians ออกอากาศทาง E! เป็นเวลา 20 ซีซั่น ก่อนที่รายการจะรีแบรนด์และย้ายไปที่ Hulu รวมถึงซีซันที่สามที่กำลังจะมาถึงของ The Kardashians ซึ่งละคร Kardashian มีทั้งหมด 23 ซีซั่นที่ฉายบนหน้าจอของเรา F อาจจะหมายถึงครอบครัว แต่อาจจะหมายถึงความบาดหมางได้เช่นกัน