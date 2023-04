The Kardashians nous plonge dans la vie quotidienne de la famille Kardashian-Jenner, à savoir la matriarche Kris, ses filles Kourtney, Khloe, Kim, Kylie et Kendall, ainsi que leurs différents partenaires et leurs enfants. Naviguer entre les pressions d'une vie très médiatisée et gérer leurs empires de plusieurs millions de dollars, tout en conciliant les devoirs familiaux, est une recette propice aux coups de théâtre. Les tensions montent et les têtes se heurtent lorsqu'il s'agit de rester sous les feux de la rampe.

The Kardashians est la seconde émission de téléréalité mettant en scène la famille Kardashian. La première, Keeping Up With The Kardashians, a été diffusée sur E! durant 20 saisons avant que l'émission ne soit rebaptisée et transférée sur Hulu. En comptant la troisième saison à venir de The Kardashians, ce sont au total 23 saisons de la série Kardashian qui se sont déroulées sur nos écrans. F est peut-être parfois synonyme de famille, mais c'est aussi de fâcherie.