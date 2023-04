The Kardashians biedt een kijkje in het leven achter de krantenkoppen, en geeft ons een kijkje in het leven van de familie Kardashian-Jenner, met inbegrip van matriarch Kris, dochters Kourtney, Khloe, Kim, Kylie en Kendall, en hun verschillende partners en nakomelingen. De druk van een ongelooflijk publiek leven en het runnen van hun miljoenenimperiums, terwijl ze hun familietaken in evenwicht houden, is een recept dat rijp is voor drama. De spanningen lopen op en de hoofden stoten wanneer zoveel afhangt van relevant blijven en in de schijnwerpers staan.

The Kardashians is de tweede reality tv-show met de familie Kardashian. De eerste, Keeping Up With The Kardashians, werd 20 seizoenen lang uitgezonden op E! voordat de show een nieuwe naam kreeg en naar Hulu verhuisde. Inclusief het komende derde seizoen van The Kardashians zijn er in totaal 23 seizoenen van Kardashian-drama dat zich op onze schermen afspeelt. F staat misschien voor familie, maar ook voor feud (vete).